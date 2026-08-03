[LEAK] Xbox : le déploiement du système de licences numériques se fera ce mois-ci [LEAK] Xbox : le déploiement du système de licences numériques se fera ce mois-ci

Le site Videocardz aurait mis la main sur la feuille de route du programme Xbox incluant à la fois le déploiement de la rétrocompatibilité Xbox sur PC que le plus important : ce fameux système consistant à obtenir une licence d'utilisateur numérique à partir d'un jeu sur disque.



Concrètement, il suffira d'insérer un jeu dans votre lecteur pour obtenir automatiquement une licence numérique permettant de télécharger la version dématérialisé sans jamais avoir besoin de remettre le jeu dans le lecteur. Utile si le « hasard » fait que la Next Gen soit dénuée de lecteur. Nativement du moins. Et pas d'entourloupe pour l'occasion ou les prêts : la licence est propre à chaque disque et il suffit que quelqu'un d'autre insère le même disque dans sa console pour transférer automatiquement les droits.



(Note : si vous vous posez la question, l'inconnu demeure dans le cas des jeux qui ont été retirés des stores pour x raisons)





JUILLET 2026 :

- Premiers essais de la rétrocompatibilité Xbox Classic sur PC.



AOÛT 2026 :

- Déploiement du système de licences numériques sur consoles (uniquement les jeux Xbox Series et Xbox One).



OCTOBRE 2026 :

- Déploiement large de la rétro Xbox Classic sur PC, incluant les jeux Game Pass.



2027/2028 :

- Déploiement graduel du système de licences numériques des jeux Xbox 360 pour la Next Gen.





Le premier point étant confirmé il y a effectivement quelques jours, plus qu'à attendre le deuxième.