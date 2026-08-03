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[LEAK] Xbox : le déploiement du système de licences numériques se fera ce mois-ci
Le site Videocardz aurait mis la main sur la feuille de route du programme Xbox incluant à la fois le déploiement de la rétrocompatibilité Xbox sur PC que le plus important : ce fameux système consistant à obtenir une licence d'utilisateur numérique à partir d'un jeu sur disque.

Concrètement, il suffira d'insérer un jeu dans votre lecteur pour obtenir automatiquement une licence numérique permettant de télécharger la version dématérialisé sans jamais avoir besoin de remettre le jeu dans le lecteur. Utile si le « hasard » fait que la Next Gen soit dénuée de lecteur. Nativement du moins. Et pas d'entourloupe pour l'occasion ou les prêts : la licence est propre à chaque disque et il suffit que quelqu'un d'autre insère le même disque dans sa console pour transférer automatiquement les droits.

(Note : si vous vous posez la question, l'inconnu demeure dans le cas des jeux qui ont été retirés des stores pour x raisons)


JUILLET 2026 :
- Premiers essais de la rétrocompatibilité Xbox Classic sur PC.

AOÛT 2026 :
- Déploiement du système de licences numériques sur consoles (uniquement les jeux Xbox Series et Xbox One).

OCTOBRE 2026 :
- Déploiement large de la rétro Xbox Classic sur PC, incluant les jeux Game Pass.

2027/2028 :
- Déploiement graduel du système de licences numériques des jeux Xbox 360 pour la Next Gen.


Le premier point étant confirmé il y a effectivement quelques jours, plus qu'à attendre le deuxième.
8
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aros, junaldinho, xynot, ootaniisensei, pimoody, spartan1985, escobar, stardustx
publié le 03/08/2026 à 14:19 par Gamekyo
commentaires (26)
romgamer6859 publié le 03/08/2026 à 14:24
Ils continuent à unifier en quelque sorte, mais j’ai remarqué un truc, ici si on convertit notre jeu au format numérique on peut avoir la version pc s’il est play anywhere ?

J’ai aussi remarqué que des jeux comme halo MCC ne sont pas playanywhere, c’est un peu gênant quand à côté tu le fais pour de vieux jeux xbox
mattewlogan publié le 03/08/2026 à 14:25
Ok
Ça va pas calmer les rageux sur X, mais bon c’est déjà un truc sympa
suzukube publié le 03/08/2026 à 14:28
C'est top ça, j'en avais marre de mes disques physiques à insérer tout le temps j'avais failli racheter Tales of Arise
aros publié le 03/08/2026 à 14:29
Une bonne initiative
junaldinho publié le 03/08/2026 à 14:32
Très bonne idée. Plus besoin d'insérer un jeu physique dans la console alors que toutes les données se trouvent sur le SSD.
negan publié le 03/08/2026 à 14:36
Sur l'aspect interface et fonction ça a plus bouger en 6 mois sous Ashaa qu'en 5,6 ans sous Spencer .
newtechnix publié le 03/08/2026 à 14:37
hmm je vois venir un truc... tu ramènes ta console dans une boutique... là le mec insère un jeu dans console, le jeu se charge donc sur la machine...le mec paie et repart jouer chez lui!

Le vendeur possède toujours son jeu et peut donc l'effacer chez son client en juste le chargeant à nouveau.

Ce système doit encore être plus précis parce que là il y a clairement un flou trop beau pour être vrai.

Mais le problème de fond parce que là cela a l'air gentil...quid des Tiers? Ils se battent pour faire disparaitre depuis des années le physique et le marché de l'occasion...c'est pas pour que Microsoft accepte de refiler une copie numérique pour toutes personnes qui possède un jeu d'occasion?

Microsoft aurait-il par inadvertance recréer le système des vidéos clubs

negan sauf que y'a pas de miracles, hein, tout se qui bouge était en préparation depuis des mois, y'a pas de baguette de magique.
khazawi publié le 03/08/2026 à 14:38
Ça concerne très peu de monde vu que le physique est quasi mort depuis longtemps.
negan publié le 03/08/2026 à 14:40
newtechnix ça oui mais le reste non.
romgamer6859 publié le 03/08/2026 à 14:51
khazawi
Ben tous ceux qui ont des boites même si elles sont anciennes (gen one), je me sens concerné, même si ça reste un détail, c'est surtout pour pouvoir lancer les jeux sur hélix
walterwhite publié le 03/08/2026 à 14:57
Y’a pas à dire, ce qu’ils proposent niveau démat’ c’est autrement plus intéressant que l’autre baltringue de SONY.
wickette publié le 03/08/2026 à 15:02
khazawi
Oui mais niveau image/réputation, faire quelque chose comme ça c'est déjà mieux que de dire: ciao en 2028 et sur nos prochaines consoles, gardez vos anciens jeux pour la collection

Ici bah une fois que t'as fait ta copie c'est bon, tu pourras y jouer sur helix

Je pourrais pas jouer à mes jeux PS5 sur PS6, c'est nul
xynot publié le 03/08/2026 à 15:10
Très bonne initiative
rasalgul publié le 03/08/2026 à 15:16
Pour info c'est un projet qui n'a pas débuté sous Asha Tatcher, je dis ça pour ceux qui dorment et se réveillent dès que les cloches de la guerre des consoles ou des boss de marque sonne
gasmok2 publié le 03/08/2026 à 15:21
negan
Il me semble que c'est justement Spencer qui était à l'initiative de ce projet
jackfrost publié le 03/08/2026 à 15:21
walterwhite C'est vraiment le minimum de faire ça , mais silence de mort chez Sony. Aucune alternative à notre bibliothèque...

Ça confirme que la Helix n'aura pas de lecteur, à moins d'un lecteur externe, mais ça ne va pas encourager à sortir des jeux physiques.

A voir si Steam est compatible Helix, c'est la seule option qui m'intéresse dans les rumeurs.
walterwhite publié le 03/08/2026 à 15:25
jackfrost Le minimum chez l’un c’est l’Everest chez l’autre…
spartan1985 publié le 03/08/2026 à 15:48
J'espère que de nombreux titres Xbox OG et X360 vont être compatibles.
Je veux les Kingdom Under Fire et Ninety Nine Nights.
rasalgul publié le 03/08/2026 à 16:09
Le top serait d'activer une licence demat Xbox sur achat d'un jeu pc ou.... PlayStation
keiku publié le 03/08/2026 à 16:15
ca demande quand même une connexion internet ce qui ne change pas le fond du problème...

c'est en gros le système de la gamekey card... a savoir donc une licence pour un jeu numérique... sauf que le jeu ne dois plus être dans l'appareil...

et vu que de toute facon les jeux xbox demande une connexion au net pour l’installation... (parce que sinon tu peux dupliquer tes jeux, tu instale ton jeu tu mets ta console offline, tu revend ton jeu et un autre l'installe...)

et qui dit connexion au net obligatoire dis donc dépendance des serveurs et des drm
rogeraf publié le 03/08/2026 à 16:29
OK , mais quels jeux sont concernés. Une dizaine, une centaine peu etre ?
ravyxxs publié le 03/08/2026 à 16:30
Mettez moi SS3 et SSX 2012 sur PC et les Burnout, c'est tout ce que je vous demande.
ravyxxs publié le 03/08/2026 à 16:32
Microsoft qui doucement revient dans le giron PC d'origine pour délaisser les consoles physiques à l'avenir ??
sonilka publié le 03/08/2026 à 17:04
Reste plus qu'à dégoter un lecteur de disque sur PC, portable comme tour. Bref c'est le minimum à proposer mais au moins eux le font. Chez le concurrent on a deja trainé des pieds pour proposer la rétro sur PS5 alors ...
stardustx publié le 03/08/2026 à 17:45
- Déploiement graduel du système de licences numériques des jeux Xbox 360 pour la Next Gen

euh c'est assez incompréhensible comme phrase

d'autant plus que ce qui a été évoqué c'est qu au milieu de vie de la one microsoft a modifié la production de disque pour inclure un identifiant numérique unique (2015/2016 d'après ce que j'ai trouvé)

je vois pas par quel miracle les disques 360 sans id unique pourraient être convertis en licences numériques
metroidvania publié le 03/08/2026 à 19:11
suzukube incroyable de lire de la merde pareille. J'en avais marre de devoir mettre le disque. Mon dieu c'est tellement d'effort. Reste sur ta chaise, ne bouge pas toute la journée, oublie pas le coca et les chips surtout et ta vie en sera que meilleure
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