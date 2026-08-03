[LEAK] Xbox : le déploiement du système de licences numériques se fera ce mois-ci
Le site Videocardz aurait mis la main sur la feuille de route du programme Xbox incluant à la fois le déploiement de la rétrocompatibilité Xbox sur PC que le plus important : ce fameux système consistant à obtenir une licence d'utilisateur numérique à partir d'un jeu sur disque.
Concrètement, il suffira d'insérer un jeu dans votre lecteur pour obtenir automatiquement une licence numérique permettant de télécharger la version dématérialisé sans jamais avoir besoin de remettre le jeu dans le lecteur. Utile si le « hasard » fait que la Next Gen soit dénuée de lecteur. Nativement du moins. Et pas d'entourloupe pour l'occasion ou les prêts : la licence est propre à chaque disque et il suffit que quelqu'un d'autre insère le même disque dans sa console pour transférer automatiquement les droits.
(Note : si vous vous posez la question, l'inconnu demeure dans le cas des jeux qui ont été retirés des stores pour x raisons)
JUILLET 2026 :
- Premiers essais de la rétrocompatibilité Xbox Classic sur PC.
AOÛT 2026 :
- Déploiement du système de licences numériques sur consoles (uniquement les jeux Xbox Series et Xbox One).
OCTOBRE 2026 :
- Déploiement large de la rétro Xbox Classic sur PC, incluant les jeux Game Pass.
2027/2028 :
- Déploiement graduel du système de licences numériques des jeux Xbox 360 pour la Next Gen.
Le premier point étant confirmé il y a effectivement quelques jours, plus qu'à attendre le deuxième.
publié le 03/08/2026 à 14:19 par Gamekyo
J’ai aussi remarqué que des jeux comme halo MCC ne sont pas playanywhere, c’est un peu gênant quand à côté tu le fais pour de vieux jeux xbox
Ça va pas calmer les rageux sur X, mais bon c’est déjà un truc sympa
Le vendeur possède toujours son jeu et peut donc l'effacer chez son client en juste le chargeant à nouveau.
Ce système doit encore être plus précis parce que là il y a clairement un flou trop beau pour être vrai.
Mais le problème de fond parce que là cela a l'air gentil...quid des Tiers? Ils se battent pour faire disparaitre depuis des années le physique et le marché de l'occasion...c'est pas pour que Microsoft accepte de refiler une copie numérique pour toutes personnes qui possède un jeu d'occasion?
Microsoft aurait-il par inadvertance recréer le système des vidéos clubs
negan sauf que y'a pas de miracles, hein, tout se qui bouge était en préparation depuis des mois, y'a pas de baguette de magique.
Ben tous ceux qui ont des boites même si elles sont anciennes (gen one), je me sens concerné, même si ça reste un détail, c'est surtout pour pouvoir lancer les jeux sur hélix
Oui mais niveau image/réputation, faire quelque chose comme ça c'est déjà mieux que de dire: ciao en 2028 et sur nos prochaines consoles, gardez vos anciens jeux pour la collection
Ici bah une fois que t'as fait ta copie c'est bon, tu pourras y jouer sur helix
Je pourrais pas jouer à mes jeux PS5 sur PS6, c'est nul
Il me semble que c'est justement Spencer qui était à l'initiative de ce projet
Ça confirme que la Helix n'aura pas de lecteur, à moins d'un lecteur externe, mais ça ne va pas encourager à sortir des jeux physiques.
A voir si Steam est compatible Helix, c'est la seule option qui m'intéresse dans les rumeurs.
Je veux les Kingdom Under Fire et Ninety Nine Nights.
c'est en gros le système de la gamekey card... a savoir donc une licence pour un jeu numérique... sauf que le jeu ne dois plus être dans l'appareil...
et vu que de toute facon les jeux xbox demande une connexion au net pour l’installation... (parce que sinon tu peux dupliquer tes jeux, tu instale ton jeu tu mets ta console offline, tu revend ton jeu et un autre l'installe...)
et qui dit connexion au net obligatoire dis donc dépendance des serveurs et des drm
euh c'est assez incompréhensible comme phrase
d'autant plus que ce qui a été évoqué c'est qu au milieu de vie de la one microsoft a modifié la production de disque pour inclure un identifiant numérique unique (2015/2016 d'après ce que j'ai trouvé)
je vois pas par quel miracle les disques 360 sans id unique pourraient être convertis en licences numériques