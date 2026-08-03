God of War (Prime) : finalement, Kratos ne serait pas le seul perso à changer d'acteur [UP] God of War (Prime) : finalement, Kratos ne serait pas le seul perso à changer d'acteur [UP]

Vous vous souvenez forcément du visuel (officiel) ci-dessous qui a fait rire du monde ? Hé bien vous pouvez désormais l'oublier de A à Z car après le retrait définitif de Ryan Hurst suite à une sérieuse blessure durant le tournage, il semblerait que Prime aille encore plus loin dans le « recast » : MP1st a repéré de nouvelles annonces de casting sous-entendant qu'on été déboutés Callume Vinson (Atreus) et Island Austin (Thrud), au profit d'acteurs cette fois âgés « entre 14 et 17 ans » (au lieu d'entre 9 et 12 ans).



UPDATE :

Ne souhaitant pas ajouter de nouvelles craintes, Amazon est intervenu lui-même pour indiquer que le casting concernait les personnages de la Saison 2, permettant donc de comprendre qu'on partirait aussi vite dans le cadre du Ragnarok. Aucune info en revanche sur le remplaçant de Ryan Hurst.