God of War (Prime) : finalement, Kratos ne serait pas le seul perso à changer d'acteur [UP]
Vous vous souvenez forcément du visuel (officiel) ci-dessous qui a fait rire du monde ? Hé bien vous pouvez désormais l'oublier de A à Z car après le retrait définitif de Ryan Hurst suite à une sérieuse blessure durant le tournage, il semblerait que Prime aille encore plus loin dans le « recast » : MP1st a repéré de nouvelles annonces de casting sous-entendant qu'on été déboutés Callume Vinson (Atreus) et Island Austin (Thrud), au profit d'acteurs cette fois âgés « entre 14 et 17 ans » (au lieu d'entre 9 et 12 ans).
UPDATE :
Ne souhaitant pas ajouter de nouvelles craintes, Amazon est intervenu lui-même pour indiquer que le casting concernait les personnages de la Saison 2, permettant donc de comprendre qu'on partirait aussi vite dans le cadre du Ragnarok. Aucune info en revanche sur le remplaçant de Ryan Hurst.
publié le 03/08/2026 à 01:15 par Gamekyo
En vrai, je pense que l’acteur d’Atreus ne leur plaisait pas trop, et peut-être qu’il n’avait pas assez de talent, je sais pas, et ils en ont profité pour le changer.
Ou peut-être que son "image" était trop liée au Kratos constipé qui chie dans son froc…
Sinon, je pense qu’ils ont raison d’en prendre des plus âgés.
Déjà que je la sentais pas cette série, c’est encore plus mal barré.
Maintenant je veux juste savoir qui sera le nouveau Kratos qu’on rigole. Ou pas…
Après, si ça se trouve, le mec s’est blessé exprès, ou a simulé, parce qu’il a vu que c’était de la merde, on sait pas.
Sinon, il y avait des rumeurs sur un catcheur pour le remplacer, on verra…
Qu'Amazon s'occupe de livrer des colis et arrête de faire des choses qu'elle ne maîtrise pas.
Le pognon c'est une chose, le talent en est une autre.
Y ont surtout vu les commentaires de la photo sur les réseaux.
Y’a pas un mec futé pour dire de faire un film d’animation à la place.
La série Fallout est pas mal et puis Amazon a les moyens (à quand une série financée par CDiscount )
akinen
Mais tellement d'accord avec toi, mais ce ne sera pas aussi bankable qu'une série live même si qualitativement ce serait bien mieux.
bennj
T'es sûr de ce que tu dis?
La saison 1 n'est même pas lancée (même pas tournée) qu'ils pensent déjà à la saison 2 avec l'acteur qui va suivre?
Tandis que Kratos va refaire toutes les scènes de la saison 1. Pas de bazar annoncé donc.
Fallout, Grand Tour, Clarkson's Farm, The boys..t'as quand même pas mal de bonnes choses sur Prime
Ils ont vu le pactole Fallout ils essayent de recréer, c'est tout ...je suis sceptique comme toi mais on verra