Fire Emblem : Fortune's Weave a eu son Direct

Pendant que nous étions privés de tout moyen de communication niveau serveur, Nintendo France a occupé les fans de Nintendo avec la diffusion de son Direct spécialement dédié à Fire Emblem : Fortune's Weave, prochain gros jeu first-party Switch 2 attendu pour le 17 septembre 2026 et dont les précommandes sont désormais ouvertes.
On vous laisse regarder tout cela en notant la bonne idée du « Perchoir du Corbeau Blanc », une fonction vous permettant si vous le souhaitez d'évoluer à loisir entre les 4 scénarios pour autant de héros (en plus d'un cinquième, le véritable personnage principal), sans avoir besoin de les faire les uns après les autres.
Bonus :
- Aperçu en fin de vidéo de l'édition Collector faisant déjà les yeux doux aux scalpers.
- L'application Nintendo Music vous propose 10 premiers morceaux du jeu.
- L'application Nintendo Today bénéficie maintenant de thèmes dédiés.
De quoi dépoussiérer ma Switch 2 !
Pour ça, sacré erreur de ne pas l'avoir sorti début août pour en profiter tranquille cet été.
Un jeu bouffe-temps en plein embouteillage de sorties, c'est jamais pratique.
Même sans regarder le direct, la pochette et les futurs trailers spoileront sans vergogne.
J'suis content de pouvoir enfin faire tous les scénarios avant de finir le jeu (c'est épuisant de tout refaire pour des twists scénaristiques) et y'a moyen d'avoir une true end réunissant tous les héros donc ça c'est super.
Mais bon. Au moins ça me confirme que regarder le direct d'un jeu que l'on est sûr d'acheter est une idée stupide.
Il ne me reprendront pas sur FF Resonance et Xenoblade
A voir... je sais pas si c'est celui qui va me réconcilier avec la licence mais j'avoue qu'il me fait de l'œil.
Que dalle
ça me donne pas envie, j'ai l'impression de revenir au Monastère de Garreg Mach mais dans un oasis. l'angoisse total
Les combats sont bien animés, on sent bien les coups. Par moment j'ai l'impression qu'ils ont payé Neymar pr la motion capture
Et ils ont vraiment trouvé leur propre style visuel avec cette licence, la DA est vraiment cool j'accroche bien, c'est plaisant a regarder
Techniquement les combats et surtout les maps ont l'air d'être un peu au dessus de l'idée que je m'étais fait. C'était pas glorieux, ça semble plus propre now quand même.
Day one ça sent vraiment très bon un de mes GOTY certainement, du moins j'espère
shanks DQ12