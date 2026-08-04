Fire Emblem : Fortune's Weave a eu son Direct

Pendant que nous étions privés de tout moyen de communication niveau serveur, Nintendo France a occupé les fans de Nintendo avec la diffusion de son Direct spécialement dédié à, prochain gros jeu first-party Switch 2 attendu pour le 17 septembre 2026 et dont les précommandes sont désormais ouvertes.On vous laisse regarder tout cela en notant la bonne idée du « Perchoir du Corbeau Blanc », une fonction vous permettant si vous le souhaitez d'évoluer à loisir entre les 4 scénarios pour autant de héros (en plus d'un cinquième, le véritable personnage principal), sans avoir besoin de les faire les uns après les autres.Bonus :- Aperçu en fin de vidéo de l'édition Collector faisant déjà les yeux doux aux scalpers.- L'application Nintendo Music vous propose 10 premiers morceaux du jeu.- L'application Nintendo Today bénéficie maintenant de thèmes dédiés.