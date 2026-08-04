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Fire Emblem : Fortune's Weave a eu son Direct
Pendant que nous étions privés de tout moyen de communication niveau serveur, Nintendo France a occupé les fans de Nintendo avec la diffusion de son Direct spécialement dédié à Fire Emblem : Fortune's Weave, prochain gros jeu first-party Switch 2 attendu pour le 17 septembre 2026 et dont les précommandes sont désormais ouvertes.

On vous laisse regarder tout cela en notant la bonne idée du « Perchoir du Corbeau Blanc », une fonction vous permettant si vous le souhaitez d'évoluer à loisir entre les 4 scénarios pour autant de héros (en plus d'un cinquième, le véritable personnage principal), sans avoir besoin de les faire les uns après les autres.

Bonus :
- Aperçu en fin de vidéo de l'édition Collector faisant déjà les yeux doux aux scalpers.
- L'application Nintendo Music vous propose 10 premiers morceaux du jeu.
- L'application Nintendo Today bénéficie maintenant de thèmes dédiés.

  • Fire Emblem : Fortune's Weave a eu son Direct
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nicolasgourry, xrkmx, kisukesan, kibix, fanlink1, newtechnix
publié le 04/08/2026 à 14:56 par Gamekyo
commentaires (14)
ootaniisensei publié le 04/08/2026 à 15:00
Nintendo et les spoil de baisé, ça dégoute
jp67110 publié le 04/08/2026 à 15:02
ca m'a l'air bien sympa mine de rien.
shanks publié le 04/08/2026 à 15:06
Cai qui ressemble plus à un héros de Dragon Quest que le perso principal de DQXII...
judebox publié le 04/08/2026 à 15:09
J'ai regardé en diagonale pour pas trop me spoil mais ça à l'air bien cool, il me tarde !
De quoi dépoussiérer ma Switch 2 !
mattewlogan publié le 04/08/2026 à 15:11
Le jeu a l’air complètement dingue dans son style y a tellement de possibilités et ça va demander tellement d’heures lol
shanks publié le 04/08/2026 à 15:13
mattewlogan
Pour ça, sacré erreur de ne pas l'avoir sorti début août pour en profiter tranquille cet été.

Un jeu bouffe-temps en plein embouteillage de sorties, c'est jamais pratique.
akinen publié le 04/08/2026 à 15:13
La débilité du spoil. Comme three house, ils te dévoilent le twist quitte à gâcher la découverte.

Même sans regarder le direct, la pochette et les futurs trailers spoileront sans vergogne.

J'suis content de pouvoir enfin faire tous les scénarios avant de finir le jeu (c'est épuisant de tout refaire pour des twists scénaristiques) et y'a moyen d'avoir une true end réunissant tous les héros donc ça c'est super.

Mais bon. Au moins ça me confirme que regarder le direct d'un jeu que l'on est sûr d'acheter est une idée stupide.

Il ne me reprendront pas sur FF Resonance et Xenoblade
shao publié le 04/08/2026 à 15:25
J'avais complètement décroché de la licence après le premier opus sur 3DS et celui là m'a l'air bien plus attirant que les opus précédents.

A voir... je sais pas si c'est celui qui va me réconcilier avec la licence mais j'avoue qu'il me fait de l'œil.
mattewlogan publié le 04/08/2026 à 15:27
shanks mais alors là complètement d’accord avec toi, fallait le sortir mi-juillet c’était parfait d’ailleurs comme ils avaient fait, il y a quelques années
akinen publié le 04/08/2026 à 15:30
mattewlogan Je l'attendais pour ça justement. Lui ou FF resonance.

Que dalle
shido publié le 04/08/2026 à 16:03
les souvenirs du vietnam de three house qui remonte après avoir regarder la présentation..
ça me donne pas envie, j'ai l'impression de revenir au Monastère de Garreg Mach mais dans un oasis. l'angoisse total
newtechnix publié le 04/08/2026 à 17:06
Fire Emblem déçoit rarement et celui-ci à l'air d'être vraiment très très intéréssant.... peut-être le moment d'acheter la Switch 2
51love publié le 04/08/2026 à 17:06
Ca a l'air bien sympa.

Les combats sont bien animés, on sent bien les coups. Par moment j'ai l'impression qu'ils ont payé Neymar pr la motion capture

Et ils ont vraiment trouvé leur propre style visuel avec cette licence, la DA est vraiment cool j'accroche bien, c'est plaisant a regarder

Techniquement les combats et surtout les maps ont l'air d'être un peu au dessus de l'idée que je m'étais fait. C'était pas glorieux, ça semble plus propre now quand même.

Day one ça sent vraiment très bon un de mes GOTY certainement, du moins j'espère

shanks DQ12
jenicris publié le 04/08/2026 à 17:48
Le character design est vraiment classe
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Fire Emblem : Fortune's Weave
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Nom : Fire Emblem : Fortune's Weave
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Intelligent Systems
Genre : tactical-RPG
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