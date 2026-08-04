Mafia : The Old Country dévoile son extension

Au coeur des quelques sorties de l'été, c'est le 14 août que 2K Games publiera l'extension « Man of Honor » de, constituée de deux chapitres supplémentaires sur Enzo (se déroulant peu après qu'il ait intégré la famille Torrisi) ainsi que du neuf pour s'occuper en mode Libre : nouveaux lieux, objets à collectionner et défis dont de la Horde (car pourquoi pas hein).Pas la folie mais un prix adéquat (9,99€) en attendant que se confirment les rumeurs sur le feu vert d'un nouvel épisode chez Hangar 13.