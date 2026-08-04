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Mafia : The Old Country dévoile son extension
Au coeur des quelques sorties de l'été, c'est le 14 août que 2K Games publiera l'extension « Man of Honor » de Mafia : The Old Country, constituée de deux chapitres supplémentaires sur Enzo (se déroulant peu après qu'il ait intégré la famille Torrisi) ainsi que du neuf pour s'occuper en mode Libre : nouveaux lieux, objets à collectionner et défis dont de la Horde (car pourquoi pas hein).

Pas la folie mais un prix adéquat (9,99€) en attendant que se confirment les rumeurs sur le feu vert d'un nouvel épisode chez Hangar 13.

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publié le 04/08/2026 à 15:21 par Gamekyo
commentaires (1)
sasquatsch publié le 04/08/2026 à 16:14
10€ pour un peu plus de saveurs siciliennes je ne dis pas non... Car c'est quand même agréable flâner en Sicile..
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Mafia : The Old Country
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Nom : Mafia : The Old Country
Support : PC
Editeur : Take Two Interactive
Développeur : N.C
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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