Les infos flash du 04/08/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.Les brèves du 04/08/2026 :- Le joli jeu mobile F2Psera lancé au Japon le 7 août (iOS, Android). Il faut encore patienter pour des informations concernant l'occident, avec le renfort d'une version PC.- Nippon Ichi Software a encore réussi un bon coup dans ses tentatives de petites IP à petit budget :, le jeu de fermier à ambiance pas comme les autres, a tapé les 100.000 ventes au Japon en 3 jours (dématérialisé inclus). La sortie européenne aura lieu en fin d'année (PC, PS5, Switch 2, Switch).arrive sur mobile avec, une transformation en mode MMO avec PVE & PVP, et ça sortira d'ici la fin d'année. L'absence de moindre visuel et la promesse de gameplay « à un doigt » nous fait néanmoins demander si ce spin-off aura vraiment la tronche d'un MMO, ou d'une expérience de gestion/strat façon(pour citer un exemple parmi des dizaines).- Conclusion logique du dramatique lancement desur Netflix Games, le studio affilié Refactor Games a été aussitôt fermé et tous les employés licenciés par la maison-mère. Electronic Arts continue de rigoler dans son coin, pendant qu'on évitera de trop blâmer les responsables ayant apparemment bénéficié d'un budget misérable (et un temps de développement ultra limité).