Monster Hunter Wilds : la démo prologue dispo

Capcom nous signale le déploiement aujourd'hui-même d'une grosse démo jouable pour, proposant de parcourir librement l'expérience du début jusqu'au Chapitre 1-3, avec accès à l'éditeur complet du personnage et les 14 armes. Par contre, ce sera uniquement du solo, avec transfert de sauvegarde vers le jeu complet pour passer ensuite aux choses sérieuses.En complément :- La GOLD Edition est disponible (79,99€) incluant le jeu de base et plusieurs packs de cosmétiques.- L'extension est toujours prévue pour 2027.- L'éditeur rappelle qu'une version Switch 2 est en cours de développement.