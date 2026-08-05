Monster Hunter Wilds : la démo prologue dispo

Capcom nous signale le déploiement aujourd'hui-même d'une grosse démo jouable pour Monster Hunter Wilds, proposant de parcourir librement l'expérience du début jusqu'au Chapitre 1-3, avec accès à l'éditeur complet du personnage et les 14 armes. Par contre, ce sera uniquement du solo, avec transfert de sauvegarde vers le jeu complet pour passer ensuite aux choses sérieuses.
En complément :
- La GOLD Edition est disponible (79,99€) incluant le jeu de base et plusieurs packs de cosmétiques.
- L'extension est toujours prévue pour 2027.
- L'éditeur rappelle qu'une version Switch 2 est en cours de développement.
Mais on tient bon
Ce serait quand même mieux que ce soit réglé pour la GamesCom
Ce sont les mêmes problèmes que l'année dernière ?
Pas exactement.
danzkzu
Je suis désolé même si j'y peux rien hein
Vivement un World 2.