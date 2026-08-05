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Monster Hunter Wilds : la démo prologue dispo
Capcom nous signale le déploiement aujourd'hui-même d'une grosse démo jouable pour Monster Hunter Wilds, proposant de parcourir librement l'expérience du début jusqu'au Chapitre 1-3, avec accès à l'éditeur complet du personnage et les 14 armes. Par contre, ce sera uniquement du solo, avec transfert de sauvegarde vers le jeu complet pour passer ensuite aux choses sérieuses.

En complément :
- La GOLD Edition est disponible (79,99€) incluant le jeu de base et plusieurs packs de cosmétiques.
- L'extension est toujours prévue pour 2027.
- L'éditeur rappelle qu'une version Switch 2 est en cours de développement.

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kisukesan, link49
publié le 05/08/2026 à 07:24 par Gamekyo
commentaires (13)
shanks publié le 05/08/2026 à 07:25
Et pour ceux qui vont sûrement poser la question sans rapport avec l'article : oui, on endure une phase très compliquée niveau serveur qui risque de prendre du temps, et ça me fait autant chier que vous.

Mais on tient bon
mattewlogan publié le 05/08/2026 à 07:54
shanks dis-toi que mieux vaut en plein mois d’août que milieu septembre
shanks publié le 05/08/2026 à 07:59
mattewlogan
Ce serait quand même mieux que ce soit réglé pour la GamesCom
bourbon publié le 05/08/2026 à 08:03
shanks Courage, avec les problèmes de serveur, ce n'est pas évident, d'autant qu'on va retourner à une période assez active niveau actu.

Ce sont les mêmes problèmes que l'année dernière ?
tripy73 publié le 05/08/2026 à 08:11
shanks : courage à vous, on c'est que tu ne peux pas faire grand chose de ton côté et sans refonte total du site, je pense qu'il y aura toujours ponctuellement ce genre de problème...
danzkzu publié le 05/08/2026 à 08:11
Faites quelque chose avec vos serveurs parce que là c'est pas possible/pas sérieux ...
shanks publié le 05/08/2026 à 08:22
bourbon
Pas exactement.

danzkzu
Je suis désolé même si j'y peux rien hein
roivas publié le 05/08/2026 à 08:27
Ha ben je pouvais plus accéder au site depuis hier et encore tôt ce matin mais qd j'ai vu des articles en date d'hier me suis dit que ct chez moi le pb ben non du coup.
junaldinho publié le 05/08/2026 à 08:53
Jeu désinstallé hier pour faire de la place. J'attendrai les retours sur le Dlc à sa sortie même si je me fais pas de grandes illusions.
Vivement un World 2.
sonilka publié le 05/08/2026 à 09:43
La GOLD Edition est disponible (79,99€) incluant le jeu de base et plusieurs packs de cosmétiques.

piratees publié le 05/08/2026 à 11:10
80 lol je l'ai eu en boite pout 15 balles
adelf publié le 05/08/2026 à 11:13
Vivement la GamesCom pour avoir du nouveau sur Ascendance, impatient d'enfin avoir le rang G.
jeanouillz publié le 05/08/2026 à 13:48
shanks Je voulais vous aider pour le serveur mais finalement, vu le prix...
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Fiche descriptif
Monster Hunter Wilds
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Nom : Monster Hunter Wilds
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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