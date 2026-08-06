Par anticipation de sa hausse de prix, la Switch 2 a bien performé au printemps
Nintendo fait son bilan trimestriel en annonçant que la Switch 2 a atteint les 23,68 millions d'unités écoulées au 30 juin 2026, soit 3,82 millions d'exemplaires durant le printemps. Une jolie performance, certes un peu aidée par les achats anticipés face à la future hausse de prix, lui permettant de conserver une avance notable sur la Switch 1 dans le même laps de temps de carrière.
En effet, au même point (le 31 mars 2018), la précédente hybride en était à 17,79 millions d'unités au total (et 2,92 millions sur un trimestre).
La Switch 1, justement, qui progresse à 156,59 millions (+ 670.000), avec toujours espoir de rattraper le total de la PlayStation 2 (160 millions) qui ne fait étrangement que progresser quand sa rivale se rapproche.
publié le 06/08/2026 à 07:38 par Gamekyo
La switch 1 qui se vend plus que les xbox ????????????
Complotiste
• PS2 - 19 millions
• Switch 1 - 15 millions
• PS4 - 13 millions
• Wii - 11 millions
Quand je vois tes chiffres je me dis que c'est quand même fou, tous les haters sur TikTok et autres qui affirment que la switch 2 ne se vend pas...
De plus, la Switch 1 et surtout la Wii ont connu d'énormes ruptures de stock durant leur première année (surtout la Wii, où il était très compliqué d'en trouver une en boutique).
(Petite parenthèse : pour la PS2, les chiffres me font toujours rire, car dans le lot, combien ont dû racheter une console tellement elle tombait en panne ? )
En tant normal j'aurais attendu le prochain Zelda ou Xenoblade avec un pack pour la prendre.
Éventuellement le remake de ocarina... Mais là aussi a prendre avec des pincettes...
La N1 fait son job niveau nomade et les jeux dernière gen je préfère les jouer en mode supérieur sur les consoles de salon
Cette N2 c'est pour ceux qui passent de la N1 a N2 et non rien d'autre ou ceux qui ont un pc et veulent une nomade plus abordable... Sans compter les nouveaux gamins de la classe moyenne ...
Elle ne va jamais atteindre les chiffres de la N1 malgré avoir vécu un essort initial tout a fait normal vu le parc de possesseurs de la N1 qui accompagnent le changement de generation
La Switch 1, justement, qui progresse à 156,59 millions
Plus que 3.3 millions restant avant d'atteindre les 160 millions de PS2
Sony ne veut pas perdre le dernier record.
Mais il l'on déjà perdu , avec l'honnêteté.
Incapable de reproduire la performance de la ps2, il faut surtout pas qu'un autre y arrive.....