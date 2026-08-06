Par anticipation de sa hausse de prix, la Switch 2 a bien performé au printemps Par anticipation de sa hausse de prix, la Switch 2 a bien performé au printemps

Nintendo fait son bilan trimestriel en annonçant que la Switch 2 a atteint les 23,68 millions d'unités écoulées au 30 juin 2026, soit 3,82 millions d'exemplaires durant le printemps. Une jolie performance, certes un peu aidée par les achats anticipés face à la future hausse de prix, lui permettant de conserver une avance notable sur la Switch 1 dans le même laps de temps de carrière.



En effet, au même point (le 31 mars 2018), la précédente hybride en était à 17,79 millions d'unités au total (et 2,92 millions sur un trimestre).



La Switch 1, justement, qui progresse à 156,59 millions (+ 670.000), avec toujours espoir de rattraper le total de la PlayStation 2 (160 millions) qui ne fait étrangement que progresser quand sa rivale se rapproche.