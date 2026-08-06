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Par anticipation de sa hausse de prix, la Switch 2 a bien performé au printemps
Nintendo fait son bilan trimestriel en annonçant que la Switch 2 a atteint les 23,68 millions d'unités écoulées au 30 juin 2026, soit 3,82 millions d'exemplaires durant le printemps. Une jolie performance, certes un peu aidée par les achats anticipés face à la future hausse de prix, lui permettant de conserver une avance notable sur la Switch 1 dans le même laps de temps de carrière.

En effet, au même point (le 31 mars 2018), la précédente hybride en était à 17,79 millions d'unités au total (et 2,92 millions sur un trimestre).

La Switch 1, justement, qui progresse à 156,59 millions (+ 670.000), avec toujours espoir de rattraper le total de la PlayStation 2 (160 millions) qui ne fait étrangement que progresser quand sa rivale se rapproche.
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link49
publié le 06/08/2026 à 07:38 par Gamekyo
commentaires (20)
dono56 publié le 06/08/2026 à 07:44
À seulement 3,41 millions d'écart avec la ps2, sachant qu'avec le 2nd semestre 2026 l’écart devrait encore se réduire, 2027 ce sera bon ????
La switch 1 qui se vend plus que les xbox ????????????
rocan publié le 06/08/2026 à 07:46
Un rythme de 1,30m de Switch 2 vendues par mois c'est plutôt bon. Pour la Switch 1, lentement, mais sûrement...
tripy73 publié le 06/08/2026 à 07:55
avec toujours espoir de rattraper le total de la PlayStation 2 (160 millions) qui ne fait étrangement que progresser quand sa rivale se rapproche.

Complotiste
rogeraf publié le 06/08/2026 à 08:10
La switch 2 se vendra peu etre moins que sa grande soeur mais les chiffres seront bétons quand meme. Maintenant les jeux fin 26/27 qu'on ai du neuf ... Au fait Smatch Bros c'est fini ou quoi ? Ca vend pourtant en dizaine de millions ce titre ?
rocan publié le 06/08/2026 à 08:21
rogeraf Ils vont te ressortir Smash Bros Ultimate en version Ultimate Ultimate en 2027 ou 2028
rogeraf publié le 06/08/2026 à 09:03
rocan j'espere pas !
link49 publié le 06/08/2026 à 09:12
Et sans gros jeux. Hâte de voir l'effet Splatoon Raiders.
aeris201 publié le 06/08/2026 à 09:12
La Switch 2 surpasse les ventes de la première année de la PS2, Switch 1, PS4 et Wii


• PS2 - 19 millions
• Switch 1 - 15 millions
• PS4 - 13 millions
• Wii - 11 millions
rocan publié le 06/08/2026 à 09:21
aeris201 Et de beaucoup
piratees publié le 06/08/2026 à 09:26
c'est fou ça avant y avait des pic de vente après une baisse de prix mtn ça augmente avant la hausse de prix
redeemer publié le 06/08/2026 à 10:12
aeris201
Quand je vois tes chiffres je me dis que c'est quand même fou, tous les haters sur TikTok et autres qui affirment que la switch 2 ne se vend pas...
mooplol publié le 06/08/2026 à 10:38
Future championne avec l'abandon du physique chez la concurrence, ils vont récupérer beaucoup de joueurs. J’en fais parti alors que je comptais pas la prendre
asakk publié le 06/08/2026 à 10:43
aeris201 Vraiment con de comparer uniquement les ventes de consoles sans prendre en compte leur époque, il y a beaucoup plus de joueurs qu'avant donc plus de ventes! Je dirais plutôt que le JV s'est démocratisé et que donc le public s'est élargi.

De plus, la Switch 1 et surtout la Wii ont connu d'énormes ruptures de stock durant leur première année (surtout la Wii, où il était très compliqué d'en trouver une en boutique).

(Petite parenthèse : pour la PS2, les chiffres me font toujours rire, car dans le lot, combien ont dû racheter une console tellement elle tombait en panne ? )
grospich publié le 06/08/2026 à 11:17
piratees Ouais, j'en avais pas spécialement besoin mais j'ai préféré la prendre avant une hausse de prix.

En tant normal j'aurais attendu le prochain Zelda ou Xenoblade avec un pack pour la prendre.
sasquatsch publié le 06/08/2026 à 11:37
Cela ne me titille pas plus que ça... Aucune réelle cartouche en vue...
Éventuellement le remake de ocarina... Mais là aussi a prendre avec des pincettes...
La N1 fait son job niveau nomade et les jeux dernière gen je préfère les jouer en mode supérieur sur les consoles de salon
Cette N2 c'est pour ceux qui passent de la N1 a N2 et non rien d'autre ou ceux qui ont un pc et veulent une nomade plus abordable... Sans compter les nouveaux gamins de la classe moyenne ...
Elle ne va jamais atteindre les chiffres de la N1 malgré avoir vécu un essort initial tout a fait normal vu le parc de possesseurs de la N1 qui accompagnent le changement de generation
aeris201 publié le 06/08/2026 à 11:46

La Switch 1, justement, qui progresse à 156,59 millions

Plus que 3.3 millions restant avant d'atteindre les 160 millions de PS2

rendan publié le 06/08/2026 à 11:50
Tout se passe comme prévu
mwaka971 publié le 06/08/2026 à 13:33
Elle est surtout aider par 123 pare-brises
cyr publié le 06/08/2026 à 15:38
tripy73 réaliste.
Sony ne veut pas perdre le dernier record.

Mais il l'on déjà perdu , avec l'honnêteté.

Incapable de reproduire la performance de la ps2, il faut surtout pas qu'un autre y arrive.....
nemaydu69 publié le 06/08/2026 à 18:32
Et oui maintenant on achète des consoles de peur qu'elle continuent d'augmenter de prix... Dans quelle époque on vit bordel....
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