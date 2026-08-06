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Un dernier RDV pour Phantom Blade Zero
Si tout se passe bien, Phantom Blade Zero posera enfin son cul sur PC et PlayStation 5 le 29 octobre, et le développeur annonce qu'un report de dernière minute ne devrait pas intervenir vu que le chantier est « terminé » (hors patch Day One on imagine) et qu'il est donc temps de prendre un ultime rendez-vous :

- Ce mercredi 12 août sera proposée une longue vidéo de gameplay (11 minutes) pour évoquer tous les aspects du jeu dont « quelque chose d'inattendu ». Vous la verrez probablement au réveil vu que la diffusion est prévue à 4h00 du matin chez nous.
- Simultanément à cette vidéo seront ouvertes les précommandes.

Voici un teaser inutile pour patienter.

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link49, kisukesan, burningcrimson, idd, ouken
publié le 06/08/2026 à 08:22 par Gamekyo
commentaires (7)
yanssou publié le 06/08/2026 à 10:35
Sony qui abandonne le state of play dédié au jeu
rider288 publié le 06/08/2026 à 10:55
Yanssou Non non c'était prévu après et vers la fin de l'été. Reste jusqu'au 21 Septembre
jasonduval publié le 06/08/2026 à 11:44
J'aurais tellement préféré me taper ca cet été que le jeu de game fric
rendan publié le 06/08/2026 à 11:49
Une démo une démo une démo!
mattewlogan publié le 06/08/2026 à 12:04
Une de mes plus grosses attente de cette année
ouken publié le 06/08/2026 à 12:26
Gros gros day one
perse9 publié le 06/08/2026 à 12:34
la vidéo de gameplay ne va rien apporter de plus que les vidéos qu'on peut voir sur youtube..Perso aucune attente pour ce jeux d'action
Gras
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Fiche descriptif
Phantom Blade Zero
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Nom : Phantom Blade Zero
Support : PC
Editeur : S-Games
Développeur : S-Games
Genre : action
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