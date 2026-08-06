Un dernier RDV pour Phantom Blade Zero

Si tout se passe bien,posera enfin son cul sur PC et PlayStation 5 le 29 octobre, et le développeur annonce qu'un report de dernière minute ne devrait pas intervenir vu que le chantier est « terminé » (hors patch Day One on imagine) et qu'il est donc temps de prendre un ultime rendez-vous :- Ce mercredi 12 août sera proposée une longue vidéo de gameplay (11 minutes) pour évoquer tous les aspects du jeu dont « quelque chose d'inattendu ». Vous la verrez probablement au réveil vu que la diffusion est prévue à 4h00 du matin chez nous.- Simultanément à cette vidéo seront ouvertes les précommandes.Voici un teaser inutile pour patienter.