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Ghost Recon Wildlands : infos sur l'upgrade PS5/XBS
Marque de fabrique d'Ubisoft, toutes les informations concernant l'upgrade « Actuel Gen » de Ghost Recon Wildlands (dont le reveal devait avoir lieu demain) ont déjà été leakées, avec quelques bonnes intentions sans en faire trop non plus. Voici donc :

- L'upgrade sera disponible demain en shadow-drop
- Gratuite pour tous les possesseurs de la version old gen
- 4K/60FPS, prise en compte du SSD
- Compatibilité 3D Audio et fonctions Dual Sense (PS5)
- Confirmation du nouveau pack de missions scénarisées (gratuit)
- Diverses améliorations QOL

Et enfin, pour ceux qui veulent simplement découvrir un jeu qui a quand même un certain âge : l'expérience sera gratuite de bout en bout du 6 au 10 août (avec transfert de sauvegarde si vous voulez ensuite craquer).
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rogeraf
publié le 05/08/2026 à 16:00 par Gamekyo
commentaires (7)
rogeraf publié le 05/08/2026 à 16:04
On prend, à défaut d'un nouveau Ghost qui devait à la base sortir sur cette Gen actuelle ...
taiko publié le 05/08/2026 à 16:20
Je crois que c'est le jeu le plus peté et buggé que j'ai joué. Et je ne l'ai pas fait à la sortie.
romgamer6859 publié le 05/08/2026 à 17:39
je l'avais relancé, en coop ça passe, mais c'est un open world "d'avant", des tonnes de trucs à ramasser et une map pas très intéressante
sasquatsch publié le 06/08/2026 à 06:48
taiko buggé et pété ?! Hormis 2-3 petites failles sans prétention vu la Map gigantesque le jeu est clean, bon je n'ai fait que les 3 premiers sicarios mais c'est v vraiment propre
romgamer6859 c'est ubi et donc les minmissions répétitives sont clairement a jeter à la poubelle mais si on se concentre sur les missions scénarisés ça reste vraiment intéressant et pechu et puis voler en hélico au dessus de la jungle colombienne est vraiment un plaisir de dingue
churos45 publié le 06/08/2026 à 06:58
Certains constructeurs auraient fait payé ça 20€. C'est toujours sympa
sino publié le 06/08/2026 à 09:35
sasquatsch Au dessus de la jungle bolivienne, pas colombienne.
sasquatsch publié le 06/08/2026 à 11:42
sino au temps pour moi...
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Fiche descriptif
Ghost Recon : Wildlands
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Nom : Ghost Recon : Wildlands
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action
Multijoueur : 1 à 4 (online)
Sortie européenne : 07/03/2017
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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