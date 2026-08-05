Ghost Recon Wildlands : infos sur l'upgrade PS5/XBS
Marque de fabrique d'Ubisoft, toutes les informations concernant l'upgrade « Actuel Gen » de Ghost Recon Wildlands (dont le reveal devait avoir lieu demain) ont déjà été leakées, avec quelques bonnes intentions sans en faire trop non plus. Voici donc :
- L'upgrade sera disponible demain en shadow-drop
- Gratuite pour tous les possesseurs de la version old gen
- 4K/60FPS, prise en compte du SSD
- Compatibilité 3D Audio et fonctions Dual Sense (PS5)
- Confirmation du nouveau pack de missions scénarisées (gratuit)
- Diverses améliorations QOL
Et enfin, pour ceux qui veulent simplement découvrir un jeu qui a quand même un certain âge : l'expérience sera gratuite de bout en bout du 6 au 10 août (avec transfert de sauvegarde si vous voulez ensuite craquer).
publié le 05/08/2026 à 16:00 par Gamekyo
romgamer6859 c'est ubi et donc les minmissions répétitives sont clairement a jeter à la poubelle mais si on se concentre sur les missions scénarisés ça reste vraiment intéressant et pechu et puis voler en hélico au dessus de la jungle colombienne est vraiment un plaisir de dingue