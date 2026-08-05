Ghost Recon Wildlands : infos sur l'upgrade PS5/XBS Ghost Recon Wildlands : infos sur l'upgrade PS5/XBS

Marque de fabrique d'Ubisoft, toutes les informations concernant l'upgrade « Actuel Gen » de Ghost Recon Wildlands (dont le reveal devait avoir lieu demain) ont déjà été leakées, avec quelques bonnes intentions sans en faire trop non plus. Voici donc :



- L'upgrade sera disponible demain en shadow-drop

- Gratuite pour tous les possesseurs de la version old gen

- 4K/60FPS, prise en compte du SSD

- Compatibilité 3D Audio et fonctions Dual Sense (PS5)

- Confirmation du nouveau pack de missions scénarisées (gratuit)

- Diverses améliorations QOL



Et enfin, pour ceux qui veulent simplement découvrir un jeu qui a quand même un certain âge : l'expérience sera gratuite de bout en bout du 6 au 10 août (avec transfert de sauvegarde si vous voulez ensuite craquer).