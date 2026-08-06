Plus gros succès tiers de la Nintendo Switch, Minecraft se date enfin sur Switch 2

Un petit article pour signaler que l'édition Switch 2 desortira officiellement le 27 octobre, fourni avec une évidente rehausse graphique/technique qui concernera aussi bien le jeu de base que les créations du Marketplace ou encore le pack exclusif sur Super Mario. Une upgrade sera disponible pour les possesseurs de la version Switch 1 mais notez que le communiqué se garde bien de préciser si ce sera payant ou non (et auquel cas à quel prix).Et si la plupart de ceux ici présents n'auront cure de cette annonce, rappelons quand même queest « juste » le plus gros succès tiers de la Switch, notamment au Japon avec 4,2 millions de ventes uniquement en physique (en sachant que la part du dématérialisé est énorme pour ce jeu). Ni, ni, nine peuvent lutter.