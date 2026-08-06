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Plus gros succès tiers de la Nintendo Switch, Minecraft se date enfin sur Switch 2
Un petit article pour signaler que l'édition Switch 2 de Minecraft sortira officiellement le 27 octobre, fourni avec une évidente rehausse graphique/technique qui concernera aussi bien le jeu de base que les créations du Marketplace ou encore le pack exclusif sur Super Mario. Une upgrade sera disponible pour les possesseurs de la version Switch 1 mais notez que le communiqué se garde bien de préciser si ce sera payant ou non (et auquel cas à quel prix).

Et si la plupart de ceux ici présents n'auront cure de cette annonce, rappelons quand même que Minecraft est « juste » le plus gros succès tiers de la Switch, notamment au Japon avec 4,2 millions de ventes uniquement en physique (en sachant que la part du dématérialisé est énorme pour ce jeu). Ni Dragon Quest, ni Monster Hunter, ni Momotaro Densetsu ne peuvent lutter.

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link49, bourbon
publié le 06/08/2026 à 01:06 par Gamekyo
commentaires (10)
captaintoad974 publié le 06/08/2026 à 02:16
Bah perso c'est l'annonce que j'attend depuis l'annonce xd le Switch 2... Jouer enfin correctement a Minecraft en portable c'est pas trop tôt
kidicarus publié le 06/08/2026 à 05:47
Très bonne annonce que beaucoup attendait.
Mais pour moi, il ne frappe pas assez fort surtout en remettant en avant le patch Mario alors que le studio aurait pu faire l'annonce d'un patch Zelda qui aurait permis d'encore booster la franchise sur la console de Nintendo qui est, il me semble la console qui rapporte le plus chez Microsoft.

Le petit point en plus de la version Nintendo, c'est quelle est toujours dans le haut du top UK, mais uniquement la version Big N.
Même ça, Microsoft a réussi à tuer sur sa propre machine.
tripy73 publié le 06/08/2026 à 06:30
A préciser que la version physique sera une GKC et qu'il faudra DL le jeu qui fait 3Go...
oreillesal publié le 06/08/2026 à 07:02
Reste à savoir si upgrade gratuite ou pas.
rufus publié le 06/08/2026 à 09:04
oreillesal Nintendo fait payer les updates 10 euros, j'imagine que Microsoft va faire pareil vue que le public accepte ca sur console Nintendo
pimoody publié le 06/08/2026 à 11:20
Je vois pas comment rendre ça payant, c’est pas non plus une révolution et sur pc tu as toutes les updates gratos.
Mais bon tout est possible avec Nintendo, même si je pense qu’ils vont se contenter d’une version boîte Switch 2 avec skins ou autres pour attirer le chaland.
geralttw publié le 08/08/2026 à 09:38
Mh rise c’était pas 9-10M sur Switch ?

pimoody C’est quoi le rapport avec Nintendo ?
pimoody publié le 08/08/2026 à 17:35
geralttw on a vu plus dernièrement des patchs payant se pointer pour des simples mises à jours Switch 1 à Swigch 2, par exemple.
geralttw publié le 13/08/2026 à 14:01
pimoody Oui mais là on parle de square enix.
C’est eux qui ont pris cette décision et uniquement eux.
pimoody publié le 13/08/2026 à 16:12
geralttw Tu dois confondre de studio, mais oui il est vrai que pour le coup c'est le studio qui décide et que ce n'est pas un jeu nintendo.
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Fiche descriptif
Minecraft
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Nom : Minecraft
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : 4J Studios
Genre : autre
Multijoueur : oui
Autres versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Nintendo Wii - - Nintendo 3DS - Wii U - Xbox One PlayStation 4 -
site officiel : http://www.minecraft.net
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