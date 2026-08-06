Plus gros succès tiers de la Nintendo Switch, Minecraft se date enfin sur Switch 2
Un petit article pour signaler que l'édition Switch 2 de Minecraft sortira officiellement le 27 octobre, fourni avec une évidente rehausse graphique/technique qui concernera aussi bien le jeu de base que les créations du Marketplace ou encore le pack exclusif sur Super Mario. Une upgrade sera disponible pour les possesseurs de la version Switch 1 mais notez que le communiqué se garde bien de préciser si ce sera payant ou non (et auquel cas à quel prix).
Et si la plupart de ceux ici présents n'auront cure de cette annonce, rappelons quand même que Minecraft est « juste » le plus gros succès tiers de la Switch, notamment au Japon avec 4,2 millions de ventes uniquement en physique (en sachant que la part du dématérialisé est énorme pour ce jeu). Ni Dragon Quest, ni Monster Hunter, ni Momotaro Densetsu ne peuvent lutter.
Mais pour moi, il ne frappe pas assez fort surtout en remettant en avant le patch Mario alors que le studio aurait pu faire l'annonce d'un patch Zelda qui aurait permis d'encore booster la franchise sur la console de Nintendo qui est, il me semble la console qui rapporte le plus chez Microsoft.
Le petit point en plus de la version Nintendo, c'est quelle est toujours dans le haut du top UK, mais uniquement la version Big N.
Même ça, Microsoft a réussi à tuer sur sa propre machine.
Mais bon tout est possible avec Nintendo, même si je pense qu’ils vont se contenter d’une version boîte Switch 2 avec skins ou autres pour attirer le chaland.
pimoody C’est quoi le rapport avec Nintendo ?
C’est eux qui ont pris cette décision et uniquement eux.