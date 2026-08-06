Halo : Campaign Evolved à peine lancé, Halo Studios de nouveau sous les licenciements

On ne sait pas sis'est suffisamment bien vendu et on ne compte sur Xbox pour nous lâcher l'information, mais que cela soit lié ou non, sachez que Halo Studios a dans la foulée été victime d'une nouvelle vague de licenciements dont on ignore la portée mais plusieurs membres ont signalé sur LinkedIn avoir été remercié, dont l'un des producteurs (Nick Treitman).Certains diront que ce n'est pas inhabituel qu'un studio soit pris pour une montgolfière dont il faut lâcher du leste après la sortie d'un projet, mais on peut néanmoins se demander quel est l'intérêt de dégraisser une boîte qui a encore bien trop de choses à prouver sur la pertinence de son avenir.