Halo : Campaign Evolved à peine lancé, Halo Studios de nouveau sous les licenciements
On ne sait pas si Halo : Campaign Evolved s'est suffisamment bien vendu et on ne compte sur Xbox pour nous lâcher l'information, mais que cela soit lié ou non, sachez que Halo Studios a dans la foulée été victime d'une nouvelle vague de licenciements dont on ignore la portée mais plusieurs membres ont signalé sur LinkedIn avoir été remercié, dont l'un des producteurs (Nick Treitman).
Certains diront que ce n'est pas inhabituel qu'un studio soit pris pour une montgolfière dont il faut lâcher du leste après la sortie d'un projet, mais on peut néanmoins se demander quel est l'intérêt de dégraisser une boîte qui a encore bien trop de choses à prouver sur la pertinence de son avenir.
Il fallait faire le ménage.
C’est bien fait pour leur gueule.
Ça leur apprendra à avoir wokisé le jeu.
Espérons que le prochain Halo sera dénué de toutes ces conneries d’attardés.
Après, quand on voit l’équipe d’avant et celle d’après, on comprend mieux :
https://x.com/GirlsDislikeMe/status/1855400603494793326
Quant à Nick Treitman, il aurait du sauter bien avant (producteur sur Halo Infinite).
adamjensen D'accord mais c'est comme ça dans 90 % des studios donc que tu n'as pas finis de te réjouir de licenciements.
Oui, malheureusement trop de studios sont contaminés.
Mais je ne perds pas espoir qu’un jour ces conneries se termineront.
De toute façon ce remake est raté sur pleins d'aspects.
Les joueurs de nos jours savent repérer les jeux idéologiques ce qui a pour conséquence l'absence d'achat.
La suite est dans le titre...
Des années qu'on entend que c'est la merde, qu'Ashaa fasse le taff.
Par contre, les licenciements massifs de ces derniers mois et annulations de jeux, là oui, c'est normal d'en parler et de le dénoncer.
Alors c'est faux.
ça arrive mais ce n'est pas non plus une constante.
CD Projekt n'a viré personne après Cyberpunk 2077 (ils embauchent même constamment). Pareil chez Larian Studios après Baldur's Gate III. Et je parle même pas des studios japonais.
Quand t'as une bonne organisation, tes développeurs et producteurs clés, tu les transfère d'un projet à l'autre et c'est comme cela que tu permet de maintenir un groupe soudé et davantage d'expérience sur la longueur.
Alors je sais que t'es tout seul pour tout gérer, mais ca devient vraiment fatiguant de voir constamment sur le site des commentaires dans son style. Et je ne parle meme pas des autres commentaires - déjà remontés (cf michaeljackson) - aux sous entedu racistes, homophobes ou autres. Sans oublier les mecs qui mettent en place des scripts pour virer automatiquement de leur blog les commentaires de personnes qu'ils n'aiment pas (cf. newtechnix). Genre ca aussi c'est normal
Cest ca que tu veux pour Gamekyo ? Chez pas avant c'était bon enfant t'avais la gueguerre des consoles, c'était débile mais pas bien méchant. Mais la ca devient grave. Tu trouves ca normal de parler comme ca de personnes, qui plus est viennent ou vont perdre leur emploi ? Je trouve ca hyper triste ce changement d'ambiance.
negan c'est chez les responsables qu'il faut faire le ménage comme tu dis. Ce sont eux qui prennent de mauvaises décisions pas les employés comme toi ou moi.
negan c'est chez les responsables qu'il faut faire le ménage comme tu dis. Ce sont eux qui prennent de mauvaises décisions pas les employés comme toi ou moi.
Non c'est pourri de l'intérieur par les gauchistes, ils doivent tous être viré et remplacer par des gens sain d'esprit.
C'est pas un truc du genre une photo pour la journée de la femme ou autre ?
Ah effectivement, je viens de vérifier, tu as raison, c’était bien pour les droits des femmes.
Je me suis fait avoir.
Mais en même temps, avec ces demeurés, je me pose plus trop la question…
adamjensen tkt ça arrive
Les scripts je ne peux rien y faire.
Et ça revient à te plaindre d'une fonction "bloquer" sur un réseau social.
Adamjensen a reconnu s'être trompé pour la photo.
Pour le reste, oui, le wokisme est un cancer et pas que pour l'industrie du JV (le truc a failli tuer Star Wars et Marvel, deux des plus puissantes franchises commerciales de l'histoire du ciné donc vla la portée du virus), et non, je ne considère pas que ce soit ici le principal problème de Halo Campaign Evolved.
Et pour le reste. Pourquoi zapper totalement les points concernant les posts racistes, homophobes, etc. qui sont très souvent portés par les personnes dont j'ai parlé au-dessus? En dehors du ressentis des personnes concernées, de la légalité de la chose, cest aussi l'image que ca renvoie du site qui est concernée. Chez pas tu trouves ca normal ? Vraiment ?
Tu trouves le woksime merdique (c'est ton avis et chacun penses ce qu'il veut la dessus) mais tu laisses passer des commentaires haineux. Elle est ou la logique la dedans ?
Oh j'ai lu de travers, je croyez que c'était une fonction pour ne pas voir. Tu me signaleras la prochaine fois.
Et vu les vagues de chaleur, je n'ai pas été là à 100% mais néanmoins parfois dont un ban def. Je préfère néanmoins analyser les choses surtout quand on crie au loup pour le moindre propos qui ne plaît pas, donc si tu as gardé la page en stock, n'hésite pas à me dire quels étaient les propos exacts du concernés.
On ne gueule pas parce qu’il y a des femmes. On gueule parce que le studio a sorti un remake d’un classique militaire et a décidé d’y coller :
une lieutenant Williams qui ouvre sa gueule dès la première scène pour rabaisser Master Chief (« built, not born », « fancy armor and PR campaign »)
des escouades de marines majoritairement féminines (un ancien de Bungie a lui-même qualifié ça de « clown world »)
un vaisseau Covenant baptisé Triumph of Tolerance
C’est de la signalisation idéologique plaquée sur un jeu qui n’en avait pas besoin. Quand tu forces ce genre de trucs dans un produit de nostalgie pure, tu te fais défoncer. C’est tout. Et non, ce n’est pas la faute des employés lambda. C’est la faute de ceux qui ont validé ces choix.
Toi tu forces bien pour systématiquement nier ce wokisme forcené, et on t'empêche pas de parler.
C'est marrant ça, les gauchistes, toujours à défendre le bien mais vouloir empêcher de parler ceux qui pensent autrement.
Si tu vois pas le wokisme qui gangrène nombre de studios, dont 343, c'est que tu t'es déjà fait laver le cerveau depuis longtemps.
Tant mieux si ça te fait rien ou pire, que t'aimes ça naïvement. Pas nous.
Les rouges, jamais étonné avec eux