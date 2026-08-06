recherche
News / Blogs
Halo : Campaign Evolved à peine lancé, Halo Studios de nouveau sous les licenciements
On ne sait pas si Halo : Campaign Evolved s'est suffisamment bien vendu et on ne compte sur Xbox pour nous lâcher l'information, mais que cela soit lié ou non, sachez que Halo Studios a dans la foulée été victime d'une nouvelle vague de licenciements dont on ignore la portée mais plusieurs membres ont signalé sur LinkedIn avoir été remercié, dont l'un des producteurs (Nick Treitman).

Certains diront que ce n'est pas inhabituel qu'un studio soit pris pour une montgolfière dont il faut lâcher du leste après la sortie d'un projet, mais on peut néanmoins se demander quel est l'intérêt de dégraisser une boîte qui a encore bien trop de choses à prouver sur la pertinence de son avenir.

0
Qui a aimé ?
publié le 06/08/2026 à 01:08 par Gamekyo
commentaires (32)
adamjensen publié le 06/08/2026 à 01:25
Bien.
Il fallait faire le ménage.
C’est bien fait pour leur gueule.
Ça leur apprendra à avoir wokisé le jeu.
Espérons que le prochain Halo sera dénué de toutes ces conneries d’attardés.

Après, quand on voit l’équipe d’avant et celle d’après, on comprend mieux :

https://x.com/GirlsDislikeMe/status/1855400603494793326
kinectical publié le 06/08/2026 à 01:35
Ça va paraître méchant et je ne souhaite à personne ce genre de chose mais …. Ces méritée bande de connards
ravyxxs publié le 06/08/2026 à 01:42
kinectical Ah ouais il t'as fâché le jeu ?
spartan1985 publié le 06/08/2026 à 01:52
J'aurais bien voulu le collector, mais 11 000 pauvres unités pour trois versions + les enculés de scalpers... au final tant mieux car vu la gueule de la VF et de certains personnages.

Quant à Nick Treitman, il aurait du sauter bien avant (producteur sur Halo Infinite).

adamjensen D'accord mais c'est comme ça dans 90 % des studios donc que tu n'as pas finis de te réjouir de licenciements.
adamjensen publié le 06/08/2026 à 01:57
spartan1985
Oui, malheureusement trop de studios sont contaminés.
Mais je ne perds pas espoir qu’un jour ces conneries se termineront.
taiko publié le 06/08/2026 à 04:52
spartan1985 oh ça a du quand même déjà bien dégraisser sur beaucoup de studios. Mais oui il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts avant de ne plus sentir l'impact sur les jeux.
De toute façon ce remake est raté sur pleins d'aspects.
mattewlogan publié le 06/08/2026 à 05:42
adamjensen tu devrais faire les jeux de toi-même si apparemment tu fais partie de l’élite physique qui pourrait sauver ce type de jeu….
chreasy97 publié le 06/08/2026 à 06:54
Vous savez, il n'est pas dans les plans d'un studio de dégraisser quand un jeu fonctionne et se vend bien.

Les joueurs de nos jours savent repérer les jeux idéologiques ce qui a pour conséquence l'absence d'achat.

La suite est dans le titre...
churos45 publié le 06/08/2026 à 06:56
"Les joueurs de nos jours savent repérer les jeux idéologiques" lol
olex publié le 06/08/2026 à 08:00
Personne n'a relevé la référence des Trois Frères, alors je me permets
negan publié le 06/08/2026 à 08:09
Faut viré un maximum de monde chez eux .

Des années qu'on entend que c'est la merde, qu'Ashaa fasse le taff.
negan publié le 06/08/2026 à 08:13
https://zupimages.net/up/26/32/68hs.jpg
rogeraf publié le 06/08/2026 à 08:21
Ca dépend, ils ont combien de devs maintenant ? Rockstar eux il recrutent ?
schwarzie publié le 06/08/2026 à 08:47
En même temps, c'est comme ça depuis très longtemps. Le développement d'un jeu est terminé, il y a des licenciements. Rien de neuf, mais visiblement ça semble surprendre/choquer tout le monde maintenant.

Par contre, les licenciements massifs de ces derniers mois et annulations de jeux, là oui, c'est normal d'en parler et de le dénoncer.
shanks publié le 06/08/2026 à 08:56
schwarzie
Alors c'est faux.
ça arrive mais ce n'est pas non plus une constante.

CD Projekt n'a viré personne après Cyberpunk 2077 (ils embauchent même constamment). Pareil chez Larian Studios après Baldur's Gate III. Et je parle même pas des studios japonais.

Quand t'as une bonne organisation, tes développeurs et producteurs clés, tu les transfère d'un projet à l'autre et c'est comme cela que tu permet de maintenir un groupe soudé et davantage d'expérience sur la longueur.
jeanouillz publié le 06/08/2026 à 09:21
schwarzie shanks J'ai l'impression que c'est surtout en occident ça... Au Japon ils virent "moins". On le vois avec Nintendo, Capcom, SquareEnix... Ou alors ces infos n'ont pas été portés dans nos contrées
bennj publié le 06/08/2026 à 09:49
shanks ca serait possible d'arrêter de laisser passer les conneries de adamjensen ? Sérieux cest quoi ce lien qui laisse croire que l'intégralité du jeu a été réalisé par des femmes et que de facto si "le jeu ilé wok" cest a cause d'elles.

Alors je sais que t'es tout seul pour tout gérer, mais ca devient vraiment fatiguant de voir constamment sur le site des commentaires dans son style. Et je ne parle meme pas des autres commentaires - déjà remontés (cf michaeljackson) - aux sous entedu racistes, homophobes ou autres. Sans oublier les mecs qui mettent en place des scripts pour virer automatiquement de leur blog les commentaires de personnes qu'ils n'aiment pas (cf. newtechnix). Genre ca aussi c'est normal

Cest ca que tu veux pour Gamekyo ? Chez pas avant c'était bon enfant t'avais la gueguerre des consoles, c'était débile mais pas bien méchant. Mais la ca devient grave. Tu trouves ca normal de parler comme ca de personnes, qui plus est viennent ou vont perdre leur emploi ? Je trouve ca hyper triste ce changement d'ambiance.

negan c'est chez les responsables qu'il faut faire le ménage comme tu dis. Ce sont eux qui prennent de mauvaises décisions pas les employés comme toi ou moi.
negan publié le 06/08/2026 à 10:07
bennj
negan c'est chez les responsables qu'il faut faire le ménage comme tu dis. Ce sont eux qui prennent de mauvaises décisions pas les employés comme toi ou moi.

Non c'est pourri de l'intérieur par les gauchistes, ils doivent tous être viré et remplacer par des gens sain d'esprit.
negan publié le 06/08/2026 à 10:11
adamjensen La photo est réel ? Car ça me paraît gros il y a pas d'homme du tout.

C'est pas un truc du genre une photo pour la journée de la femme ou autre ?
bennj publié le 06/08/2026 à 10:19
shanks très bon exemple de la part negan merci a lui, qui comme a son habitude nous sort des commentaires extrêmements pertinents, bien documentés, tout en finesses et qui font avancer le débat...
adamjensen publié le 06/08/2026 à 10:20
negan
Ah effectivement, je viens de vérifier, tu as raison, c’était bien pour les droits des femmes.
Je me suis fait avoir.
Mais en même temps, avec ces demeurés, je me pose plus trop la question…
negan publié le 06/08/2026 à 10:23
bennj C'est pas la peine de @ Shanks car t'aime pas la vérité, surtout que dans le même temps j'apporte de la nuance au propos de adamjensen en defendant 343

adamjensen tkt ça arrive
adamjensen publié le 06/08/2026 à 10:27
negan
shanks publié le 06/08/2026 à 10:41
bennj
Les scripts je ne peux rien y faire.
Et ça revient à te plaindre d'une fonction "bloquer" sur un réseau social.

Adamjensen a reconnu s'être trompé pour la photo.

Pour le reste, oui, le wokisme est un cancer et pas que pour l'industrie du JV (le truc a failli tuer Star Wars et Marvel, deux des plus puissantes franchises commerciales de l'histoire du ciné donc vla la portée du virus), et non, je ne considère pas que ce soit ici le principal problème de Halo Campaign Evolved.
bennj publié le 06/08/2026 à 11:47
shanks Excuse moi mais un script qui automatise la suppression de messages ca n'a rien a voir avec un script qui permet de ne pas être notifié ou ne pas voir les messages d'une personne. Ce dernier je m'en tape chacun fait ce qu'il veut. Mais supprimer des commentaires cest pas la même chose. Les cgu du site spécifient bien qu'il est interdit de supprimer les commentaires sur son propre blog, notamment de personnes qui ne sont juste pas d'accord avec nous. Donc automatiser cela cest clairement en violation des conditions d'utilisation du site.

Et pour le reste. Pourquoi zapper totalement les points concernant les posts racistes, homophobes, etc. qui sont très souvent portés par les personnes dont j'ai parlé au-dessus? En dehors du ressentis des personnes concernées, de la légalité de la chose, cest aussi l'image que ca renvoie du site qui est concernée. Chez pas tu trouves ca normal ? Vraiment ?

Tu trouves le woksime merdique (c'est ton avis et chacun penses ce qu'il veut la dessus) mais tu laisses passer des commentaires haineux. Elle est ou la logique la dedans ?
shanks publié le 06/08/2026 à 12:11
bennj
Oh j'ai lu de travers, je croyez que c'était une fonction pour ne pas voir. Tu me signaleras la prochaine fois.

Et vu les vagues de chaleur, je n'ai pas été là à 100% mais néanmoins parfois dont un ban def. Je préfère néanmoins analyser les choses surtout quand on crie au loup pour le moindre propos qui ne plaît pas, donc si tu as gardé la page en stock, n'hésite pas à me dire quels étaient les propos exacts du concernés.
roivas publié le 06/08/2026 à 12:22
On a qd même de sacré malades mentaux sur ce site. C'est bien au moins ils ont bien appris leur leçon sur les réseaux détenu par les 1% pour rationaliser & applaudir des licenciements.
ouken publié le 06/08/2026 à 12:28
Tuerie pourtant ce remake c'est ce genre de jeux que je demande pas des relectures a la con
schwarzie publié le 06/08/2026 à 12:46
shanks : il y a quelques exceptions, mais cela reste très régulier. Même dans le studio indé où j'ai bossé c'est arrivé ^^
crush publié le 06/08/2026 à 19:10
bennj Non.
On ne gueule pas parce qu’il y a des femmes. On gueule parce que le studio a sorti un remake d’un classique militaire et a décidé d’y coller :

une lieutenant Williams qui ouvre sa gueule dès la première scène pour rabaisser Master Chief (« built, not born », « fancy armor and PR campaign »)
des escouades de marines majoritairement féminines (un ancien de Bungie a lui-même qualifié ça de « clown world »)
un vaisseau Covenant baptisé Triumph of Tolerance

C’est de la signalisation idéologique plaquée sur un jeu qui n’en avait pas besoin. Quand tu forces ce genre de trucs dans un produit de nostalgie pure, tu te fais défoncer. C’est tout. Et non, ce n’est pas la faute des employés lambda. C’est la faute de ceux qui ont validé ces choix.
trodark publié le 06/08/2026 à 22:05
bennj

Toi tu forces bien pour systématiquement nier ce wokisme forcené, et on t'empêche pas de parler.

C'est marrant ça, les gauchistes, toujours à défendre le bien mais vouloir empêcher de parler ceux qui pensent autrement.

Si tu vois pas le wokisme qui gangrène nombre de studios, dont 343, c'est que tu t'es déjà fait laver le cerveau depuis longtemps.

Tant mieux si ça te fait rien ou pire, que t'aimes ça naïvement. Pas nous.
lexomyl publié le 07/08/2026 à 06:01
crush Ah carrément ils ont fait tout ça

Les rouges, jamais étonné avec eux
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Halo : Campaign Evolved
3
Ils aiment
Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo