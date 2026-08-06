Ventes softwares Switch : Tomodachi Life 2 explosif, pendant que Yoshi fait un flop Ventes softwares Switch : Tomodachi Life 2 explosif, pendant que Yoshi fait un flop

Comme d'habitude, le rapport trimestriel de Nintendo est aussi l'occasion de jouer la transparence sur les données softwares en notant de suite que les performances les plus notables du printemps n'inclus même pas Mario Kart World mais Pokémon Pokopia, en notant l'ajout de Super Mario Party Jamboree déjà million-seller dans sa version Switch 2.



Meilleures ventes first-party Switch 2 :



1. Mario Kart World : 15,39 millions (+ 690.000 au printemps)

2. Donkey Kong Bananza : 4,77 millions (+ 250.000)

3. Légendes Pokémon Z-A : 3,99 millions (+ 50.000) (*)

4. Pokémon Pokopia : 3,68 millions (+ 1,27 million)

5. Kirby Air Riders : 1,9 million (+ 30.000)

6. Super Mario Party Jamboree : 1.15 million (**)



(*) Rappelons que la version Switch 1 représente à elle-seule bientôt 9 millions de ventes.

(**) Environ 8,5 millions pour la version Switch 1.



Meilleures ventes first-party Switch 1 :



1. Mario Kart Deluxe : 71,53 millions (+ 450.000)

2. Animal Crossing : New Horizons : 50,29 millions (+ 380.000)

3. Super Smash Bros Ultimate : 38,14 millions (+ 380.000)

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 34,06 millions (+ 200.000)

5. Super Mario Odyssey : 30,8 millions (+ 300.000)

6. Pokémon Ecarlate & Violet : 28,46 millions (+ 160.000)

7. Pokémon Epée & Bouclier : 27,26 millions (+ 100.000)

8. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 22,71 millions (+ 150.000)

9. Super Mario Party : 21,36 millions (+ 40.000)

10. New Super Mario Bros. U DX : 19,1 millions (+ 40.000)



Autres :

- Tomodachi Life : Living the Dream était bien LE morceau du printemps chez Nintendo avec un score explosif de 7,94 millions de ventes.

- Yoshi and the Mysterious Book semble être un flop vu que l'absence de référencement signifie qu'il n'a pas dépassé le million.

- Pas de référencement non plus pour Star Fox mais on attendra un peu pour lui avant de juger (seulement 5 jours de commercialisation).







PRÉCISION !

Concernant Pokémon Pokopia, il convient de rappeler que ces quasi 4 millions ne concernent que l'occident. Le référencement au Japon est en effet entre les mains du partenaire Koei Tecmo. Son total approche donc des 6 millions, soit le deuxième plus gros succès de la machine actuellement.