Ventes softwares Switch : Tomodachi Life 2 explosif, pendant que Yoshi fait un flop
Comme d'habitude, le rapport trimestriel de Nintendo est aussi l'occasion de jouer la transparence sur les données softwares en notant de suite que les performances les plus notables du printemps n'inclus même pas Mario Kart World mais Pokémon Pokopia, en notant l'ajout de Super Mario Party Jamboree déjà million-seller dans sa version Switch 2.
Meilleures ventes first-party Switch 2 :
1. Mario Kart World : 15,39 millions (+ 690.000 au printemps)
2. Donkey Kong Bananza : 4,77 millions (+ 250.000)
3. Légendes Pokémon Z-A : 3,99 millions (+ 50.000) (*)
4. Pokémon Pokopia : 3,68 millions (+ 1,27 million)
5. Kirby Air Riders : 1,9 million (+ 30.000)
6. Super Mario Party Jamboree : 1.15 million (**)
(*) Rappelons que la version Switch 1 représente à elle-seule bientôt 9 millions de ventes.
(**) Environ 8,5 millions pour la version Switch 1.
Meilleures ventes first-party Switch 1 :
1. Mario Kart Deluxe : 71,53 millions (+ 450.000)
2. Animal Crossing : New Horizons : 50,29 millions (+ 380.000)
3. Super Smash Bros Ultimate : 38,14 millions (+ 380.000)
4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 34,06 millions (+ 200.000)
5. Super Mario Odyssey : 30,8 millions (+ 300.000)
6. Pokémon Ecarlate & Violet : 28,46 millions (+ 160.000)
7. Pokémon Epée & Bouclier : 27,26 millions (+ 100.000)
8. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 22,71 millions (+ 150.000)
9. Super Mario Party : 21,36 millions (+ 40.000)
10. New Super Mario Bros. U DX : 19,1 millions (+ 40.000)
Autres :
- Tomodachi Life : Living the Dream était bien LE morceau du printemps chez Nintendo avec un score explosif de 7,94 millions de ventes.
- Yoshi and the Mysterious Book semble être un flop vu que l'absence de référencement signifie qu'il n'a pas dépassé le million.
- Pas de référencement non plus pour Star Fox mais on attendra un peu pour lui avant de juger (seulement 5 jours de commercialisation).
PRÉCISION !
Concernant Pokémon Pokopia, il convient de rappeler que ces quasi 4 millions ne concernent que l'occident. Le référencement au Japon est en effet entre les mains du partenaire Koei Tecmo. Son total approche donc des 6 millions, soit le deuxième plus gros succès de la machine actuellement.
publié le 06/08/2026 à 08:45 par Gamekyo
Pour StarFox on verra, j'imagine qu'il passera le million mais n'ira probablement pas beaucoup plus loin que ça.
Comme quoi la stratégie de mettre des personnages en avant dans les films pour vendre des jeux à côté n'est pas forcément garantie. Ca a marché pour Donkey Kong Bananza, mais là ils avaient un vrai bon jeu au moins.
A titre de comparaison, Yoshi's Crafted World sur Switch 1 avait dépassé le million sa semaine de sortie (et plus de 3 millions sur la longueur).
Tu me diras, c'est gamekyo, je sais pas à quoi je m'attendais.
https://x.com/Stealth40k/status/2085284989084615041?s=20
Sachant qu'il y a qu'un mois pris en compte pour Yoshi (du 21 mai au 30 juin) et 5 jours pour Star Fox. (du 25 juin au 30 juin)
Pour moi c'est le meilleur Yoshi depuis longtemps comme quoi les gouts et les couleurs...
fdestroyer Pourtant dans le jeu il n'est pas du tout enfant friendly, les gosses de mes amis n'ont pas accrochés c'est sans doute pour ca le bide...
Déjà j'ai grand plaisir à jouer aux jeux Yoshi avec Madame depuis Wooly World, et là il n'y a même pas de multi joueur, c'est un partit pris certes, mais c'est aussi une des raison qui m'a fait ne pas l'acheter.
Alors j'abuse dans mes propos j'avoue, mais néanmoins, c'est une totalement déception pour deux raisons :
1) C'est la structure d'un petit jeu indé mais vendu 50 balles. A un moment ça devient usant.
2) La proposition ne peut que diviser, d'où les ventes.
3) Sans être au level d'un Mario, les platformer Yoshi ont un petit public et ça fait 7 ans qu'on en attendait un nouveau pour chill. Quand à la place, t'as ce jeu indé maquillé, en plus sur une console dont le catalogue est tout sauf dithyrambique après un an de carrière et une visibilité pour l'instant très moyenne, c'est un très mauvais choix.
Comme si Capcom annonçait un nouveau Breath of Fire, et c'est un Party Game. Toi t'es deg, et t'as quelqu'un qui pose sa main sur ton épaule en te disant "Tu sais, le jeu vidéo n'a pas qu'un seul visage".
Je sais bien mais bon.
Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que la Switch 2, on l'achète plus que pour les jeux Nintendo mais aussi grâce au jeu éditeurs tiers, la différence avec la Switch 1
À l’inverse, Tomodachi est souvent en rupture de stock, tout comme Digimon (j’ai galéré à le trouver en version boîte sur Switch 1).
Perso, ce Yoshi, avec sa formule plus fraîche, me donne bien envie. Les derniers Yoshi n’étaient franchement pas très inspirés, avec peu de challenge dans l’ensemble.
Je préfère donc cette prise de risque ludique et créative plutôt que de retrouver des jeux Yoshi linéaires, qui peine niveau ingéniosité et avec un niveau de difficulté adapté à des enfants de 3 ans et plus. (Même si on est bien d’accord que cette licence pourrait tellement proposer davantage…)
1. Mario Kart Deluxe : 71,53 millions (+ 450.000)
Ah ouais quand meme
L'existence de MKW depuis 1 an ne freine toujours pas la dynamique de MK8D
Tu m'étonnes que MK8 n'est pas freiné vu que c'est les ventes de MKW qui pourrait être considéré comme décevantes.
Le ratio 1:2 par rapport au hardware est maintenu mais ça semble temporaire tant les ventes se sont effondrées depuis la fin du bundle (90€ le jeu bordel). Lors du dernier trimestre, moins d'un acheteur de Switch 2 sur cinq a acheté Mario Kart World.
Après il faut tenir compte du budget de développement pour voir si le jeux est rentable ou non.
Peut-être que seulement 200 000 exemplaires suffisent....
Pour le score de pokemon ZA, comment dire....je l'ai pas acheter comme sont prédécesseur.
Et pokopia, je l'ai eu "gratuitement ", mais heureusement j'ai envie de dire, même pas 5 heure de jeux en un peu plus de 2 mois....
Décidément j'apprécie que la licence principale....excepté pokemon donjon mystère éventuellement....
kikoo31 en espérant quand même que nintendo ne se renferme pas sur tomadachi, animal crossing etc, sinon ben bye bye Nintendo, j'arrête le jeux vidéo.
depuis quand N va stopper les kirby yoshi mario et zelda ??
Qu'il sorte des jeux petit budget pour faire du bouche trou, OK...mais il faut pas que sa...
Quel est le jeux nintendo qui fera vendre des switch2 a Noël ?
Fire emblem? Sérieux? Un jeux qui doit faire 1 millions a chaque épisode..
Ocarina of time? Miser sur un remake? (Et en plus il n'on rien montré)
C'est décevant. La switch2 se vends pourtant, mais q un moment elle vq ralentir fortement si les gros jeux tarde a débarquer, déjà s'il commencer a les annoncé.....
Le dernier nouveau mario 3D date de odyssey...sa commence a faire long pour avoir le successeur....
perso je prends OOT mais c'est très léger pour les fan de Mario
Du coup je me dit peut-être que il on remanier OOT pour le mettre au goût du jour, rajouter des truc, modifier etc. Pourquoi pas dans un hyrule plus grand que l'original...
Mais la déception ne sera plus grande quand il vont balancer le trailer.....autant de cachotterie pour rien.....
Mais bon j'espère du changement, l'espoir faire vivre.
Sinon il m'intéresse pas, j'ai la version 3DS au besoin. Je suis après le temple de l'eau si je dit pas de bêtises.