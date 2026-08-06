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GTA 6 : rendez-vous le 27 août !
Rockstar bouge enfin ! Le prochain aperçu de Grand Theft Auto VI aura lieu le 27 août à 21h00 (heure française)... en partenariat exclusif sur Netflix. C'est le progrès du marketing, que voulez-vous (on va dire que c'était ça ou Fortnite).

Mais si vous voulez l'aperçu de manière standard sur Youtube, il suffira de patienter 6h de plus, donc pour les nocturnes.

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Qui a aimé ?
jojoplay4, alucardhellsing, dyselight, uit, hebuspsa
publié le 06/08/2026 à 12:05 par Gamekyo
commentaires (93)
mattewlogan publié le 06/08/2026 à 12:09
Netflix alors qu’il sont en partenariat avec play ?
Ou alors ils veulent éviter la double sanction des commentaires entre eux et PlayStation
mrpopulus publié le 06/08/2026 à 12:10
Putain, j'aurai repris le taf...
masharu publié le 06/08/2026 à 12:12
negan publié le 06/08/2026 à 12:14
Il est beau le partenariat Sony X RG
xynot publié le 06/08/2026 à 12:18
Faudra payer pour voir le trailer plus tôt en plus de payer le jeu.
22 publié le 06/08/2026 à 12:19
Oh ma gad...
altendorf publié le 06/08/2026 à 12:19
Netflix carrément
walterwhite publié le 06/08/2026 à 12:22
Ils fuient SONY comme la peste et ils ont bien raison de ne pas associer leur image à ces loosers.
zekk publié le 06/08/2026 à 12:24
walterwhite Ils fuient SONY comme la peste et ils ont bien raison de ne pas associer leur image à ces loosers.

Mouais, c'est les premiers à appliquer la nouvelle politique de Sony...
walterwhite publié le 06/08/2026 à 12:27
zekk Le rapport entre un éditeur qui sort un jeu tous les 10 piges et un constructeur qui t’impose son store démat’ ad vitam eternam ?
icebergbrulant publié le 06/08/2026 à 12:27
Belle esquive mais peu importe Rockstar, on n’oubliera pas votre coup de pute
zekk publié le 06/08/2026 à 12:28
walterwhite Même genre de coup de pute, tu nous sors ça comme s'ils étaient compte la politique de Sony, alors qu'il appliquent la même chose à leur niveau
magneto860 publié le 06/08/2026 à 12:29
Quels enf.irés !

Le 27 août c'est le jour de sortie de Plague Tale Resonance et Star Wars Zero Company.
walterwhite publié le 06/08/2026 à 12:29
icebergbrulant Dis-toi que c’est peut-être le dernier nouveau GTA qu’on jouera de notre vivant …
walterwhite publié le 06/08/2026 à 12:31
zekk On s’en branle, c’est un éditeur, pas un constructeur de consoles.

On peut se passer de GTA, pas du store SONY à partir de janvier 2028.
masharu publié le 06/08/2026 à 12:31
walterwhite Pour moi c'est GTAV qui est le dernier opus de la série du coup.
gamerdome publié le 06/08/2026 à 12:33
La location de films et séries qui présente la location de jeux, normal.
zekk publié le 06/08/2026 à 12:36
walterwhite Tu t'en branles, nuance et puis même si c'est moins grave, c'est cocasse de croire qu'ils sont contre la politique de Sony, quand ils font la même chose
perse9 publié le 06/08/2026 à 12:36
je verrais la ou les vidéos le lendemain matin sur youtube et ça me va parfaitement.
yanssou publié le 06/08/2026 à 12:38
Faut payer pour voir des trailers maintenant on aura tout vu sur cette gen.
nicolasgourry publié le 06/08/2026 à 12:39
gamerdome à partir 2028, les "state of play" sur Neflix ?
walterwhite publié le 06/08/2026 à 12:39
zekk Vu le bouillon monumental que se prend SONY sous chaque publication et sur les réseaux il vaut mieux ne pas être affilié avec eux.
zekk publié le 06/08/2026 à 12:40
nicolasgourry C'est pas impossible
walterwhite peut être, même si au final, ça ne fait pas grand bruit par rapport à la situation et par rapport à qu'un GTA peut faire comme bruit
negan publié le 06/08/2026 à 12:41
yanssou C'est pute comme façon de faire mais on sait que ça va leak juste après donc
rider288 publié le 06/08/2026 à 12:42
Netflix qu'a du sortir le gros billet
altendorf publié le 06/08/2026 à 12:42
walterwhite Ah ouais tu les enchaines les takes de merde toi depuis un moment
gamerdome publié le 06/08/2026 à 12:42
nicolasgourry pourquoi pas, et ça leur évite le déluge de com' qui leur plaisent pas.
azerty publié le 06/08/2026 à 12:43
walterwhite LOL c'est du business. C'est sûrement Netflix qui est allé les voir. Juste après il sera sur le youtube de Rockstar
kikoo31 publié le 06/08/2026 à 12:44
qu'est ce que c'est loin et à la fois près fin aout
walterwhite publié le 06/08/2026 à 12:45
zekk Suffisamment de bruit pour qu’ils bloquent l’espace commentaire sous leurs vidéos Youtube et se prendre des notes rectificatives sous chaque X.

altendorf C’est bien, bon chien.

azerty Peu importe, SONY n’aura strictement aucune miette de cette sortie et continueront de parler tout seul X
krusty79 publié le 06/08/2026 à 12:46
Monde de cons... je me demande combien ils ont payé pour 6h d'exclu... et combien de connards vont se réabonner rien que pour le voir (officiellement) 6h a l'avance.
altendorf publié le 06/08/2026 à 12:46
walterwhite https://www.youtube.com/watch?v=Spzr_Kb-_bo
jobiwan publié le 06/08/2026 à 12:47
walterwhite Réponse facile. Le point commun : A tirer au maximum les profits.
Que ce soit GTA 6 ou le store PlayStation, je vais pousser plus loin ta remarque : les 2 sont dispensables. Ce n' est que du loisirs, du divertissements.
kikoo31 publié le 06/08/2026 à 12:47
krusty79 ouais,triste ... mais des millions ..
giru publié le 06/08/2026 à 12:48
Wow Netflix qui signe pour 6h d’exclu sur une video… c’est vraiment de l’argent facile pour Rockstar
azerty publié le 06/08/2026 à 12:48
walterwhite le jeu c'est comme si il sortait juste sur Play. Le jeu est une pub pour acheter une PlayStation
walterwhite publié le 06/08/2026 à 12:49
jobiwan Tout à fait, SONY est dispensable et je compte bien leur fait comprendre dès maintenant en leur filant plus un rond
wickette publié le 06/08/2026 à 12:49
Très hate de voir ça enfin, quand je vois RDR2 tourner sur ps4 et mettre une claque à quasi tout le reste meme en 2026

Ça valait le coup que Sony sorte le cheque sinon mdr..ils ont payé des millions pour un spot publicitaire et une icone d’application mobile modifiée ou quoi ?

Mais bon ça fait bien longtemps que l’image et la communication de Sony ne font plus du tout rever, je les comprends et ça fait un joli cheque Netflix
mrpopulus publié le 06/08/2026 à 12:51
Espérons qu'on verra enfin du gameplay parce que bon ça commence à faire long
walterwhite publié le 06/08/2026 à 12:52
wickette Et encore l’application ça n’a pas duré longtemps, ils sont vite revenu à des couleurs monochromes après l’annonce de l’arrêt du physique en 2028 et du bad buzz qui a suivi.

Rockstar leur ont fait comprendre qu’ils ne faisaient pas le même karaté
legend83 publié le 06/08/2026 à 12:53
magneto860 Ah! J'etais totalement passe a cote du nouvel opus issue de Plague Tale, merci pour l'information! Curieux de voir la qualite.
jobiwan publié le 06/08/2026 à 12:56
Marketing de merde qui réserve peut-être d'autres mauvaises surprises.
L'ordre des choses, tu présentes ton titre de façon approfondi. Ensuite, tu proposes les pré-commandes...
Un deal secret avec PlayStation? Pour rappel, Rockstar a demandé à PlayStation de revoir sa fiche de jeu pour la version PS5 Pro.
olex publié le 06/08/2026 à 12:58
M'en fous, j'ai pas Netflix, même si ça tombe le lendemain apparemment sur Youtube.
yanssou publié le 06/08/2026 à 13:00
negan autant le sortir direct comme pour les autres trailers.
supasaiyajin publié le 06/08/2026 à 13:01
Je ne comprends pas trop ce deal. Comme si on allait s'abonner pour voir du gameplay alors que ce sera gratuit le lendemain ?
nicolasgourry publié le 06/08/2026 à 13:03
supasaiyajin à moins d'une annonce d'une série à la fin ?
magneto860 publié le 06/08/2026 à 13:04
legend83

Un aperçu de l'OST (toujours au top sur cette série) : https://www.youtube.com/watch?v=m9VKwfnEL5I />
-

Un aperçu du gameplay (AA) :
https://www.youtube.com/watch?v=nJjavb0VALY
gamjys publié le 06/08/2026 à 13:05
De pire en pire, la com est au niveau de ce jeu. Plus le temps passe, plus j’ai de moins en moins envie d’y jouer. On verra avec le trailer, en espérant cette fois un trailer de gameplay.
jobiwan publié le 06/08/2026 à 13:09
walterwhite Donc nous sommes d'accord, pas de GTA 6 car c'est exactement la même politique, à ceci près que Rockstar a 13,5 mois d'avance sur la date d'échéance.
walterwhite publié le 06/08/2026 à 13:11
jobiwan Biensur que non, GTA VI day one.

UN jeu temps en temps en démat’ contre imposer TOUS mes futurs jeux à l’avenir y’a un monde entre…
heracles publié le 06/08/2026 à 13:13
Ah les bâtards.
jasonduval publié le 06/08/2026 à 13:14
Houla, entre ces fdp de Sony et rockstar qui fait absolument n'importe quoi dans la commca commence a vraiment ma gaver.

Netflix,ah d'accord.
La prochaine sur Amazon ou Disney

Cest vrai que ca fait longtemps on parle plus JV MAIS FRIC.
qu'on arrête de nous prendre pour des cons, balancez votre trailer 3 et casser pas les couilles.
Puis pour faire quoi,spolier le jeu?

N'oubliez pas votre abonnement a 24.99 pour voir en 4k,si vous êtes des pauvres avec votre abonnement a 10 balles cest 720 p.
azerty publié le 06/08/2026 à 13:19
supasaiyajin c'est simplement de la pub. Tout le monde en parle de Netflix.
jeanouillz publié le 06/08/2026 à 13:21
ce qui est fou c'est a quel point ce genre de move tue le travail des véritables petites mains qui bossent sur le titre... Ils font vraiment chier avec leurs partenariats et cie, si ce n'est des moves de FDP comme Sony fait actuellement.
junaldinho publié le 06/08/2026 à 13:23
Ce jeu redéfini les codes dans tous les sens.
aerithlazyqueen publié le 06/08/2026 à 13:33
Genre pourquoi sur netflix c qui le demeurée mental qui à décider ça chez Rockstar !
ravyxxs publié le 06/08/2026 à 13:47
Soit SONY à un STATE OF PLAY, soit Rockstar veut pas se prendre de SHITSTORM et passe tranquille en grosse exclusivité de trailer ailleurs...mais dans les cas, ça change rien, donc voir les chevaliers blanc anti SONY être content, le jeu sort sur NETFLIX ?

Bon ben alors


aerithlazyqueen NETFLIX c'est intelligent au contraire, c'est pas pour les joueurs, mais surtout pour ceux et celles qui ne jouent pas en général ou à GTA. Histoire que le jeu devienne encore plus un monument, faut le faire passer à une heure comme une pub (en gros plan sur ton écran d'acceuil) d'avant ton film. Le mec voit ça, il en parle à sa copine, ou un scénario différent. C'est pour toucher encore plus une audience, beaucoup plus large, flippant dans les mots car GTA c'est pas Disney, on va buter du flic et vendre de la drogue mais bon, les USA j'imagine...
zekk publié le 06/08/2026 à 13:49
ravyxxs
m0nsieurx publié le 06/08/2026 à 13:50
La honte de foutre ça sur netflix
aerithlazyqueen publié le 06/08/2026 à 13:54
ravyxxs Non c'est débile car c'est de l'argent dépenser dans le vent Rockstar à pas besoin de ça pour Cartonner loin de la enfaite le jeu à une portée Marketing déjà immense donc franchement c'est de l'argent jeter par les fenétres.
jenicris publié le 06/08/2026 à 14:02
Netflix a sortie le plus gros chèque. C'est pas plus compliqué
dooku publié le 06/08/2026 à 14:08
Jusqu'au bout les gros de l'industrie nous chient à la gueule, et nombreux sont ceux qui redemandent
temporell publié le 06/08/2026 à 14:15
je m'en balec de ce jeu de mort, je préfère jouer au remake de OoT même si il le laisse en 1:1
supasaiyajin publié le 06/08/2026 à 14:34
ravyxxs pas bête
aeris201 publié le 06/08/2026 à 14:45
J'espere que les sony boys vont payer en masse un abonnement Netflix pour voir en exclusivité la nouvelle video du plus grand code in the box du siècle !

En esperant que ca leurs remonte un peu le moral
ootaniisensei publié le 06/08/2026 à 14:57
Faut bien vendre son cul pour rentabilisé le jeu le plus cher de l'histoire
rufus publié le 06/08/2026 à 15:01
temporell bha joues y tout de suite sur 64, 3DS .. pourquoi venir sur un article de GTA pour parler d'un remaster d'un vieu jeu... L'un m'empêchera pas de faire l'autre d'ailleurs
gamerdome publié le 06/08/2026 à 15:23
aerithlazyqueen De quel argent tu parles ? Tu as l'air de dire que c'est Rockstar qui a payé Netflix, c'est juste l'inverse en faite.
azerty publié le 06/08/2026 à 16:02
ravyxxs ce délire sur Sony mort de rire. Netflix c'est payé une pub c'est tout.
walterwhite publié le 06/08/2026 à 16:05
azerty Payer pour quelque chose de gratuit 6h plus tard
jasonduval publié le 06/08/2026 à 16:12
aeris201 va jouer a ta v-tech toi et emmène ton cousin cyr avec toi du balais les pnj
e3ologue publié le 06/08/2026 à 16:12
Un move imprévisible, mais qui après coup tombe sous le sens
natedrake publié le 06/08/2026 à 16:25
aeris201 C'est comment GTA VI sur Switch 2 ?
mrpopulus publié le 06/08/2026 à 16:26
natedrake
weik publié le 06/08/2026 à 16:27
Hors de question de regarder ça en 1080p sur Netflix, ça sera en 4K sur Youtube ou le site de Rockstar le lendemain
azerty publié le 06/08/2026 à 16:30
walterwhite tout le monde en parle LoL
walterwhite publié le 06/08/2026 à 16:54
azerty Et qui va s’abonner pour 6h ? Personne…
fritesmayo76 publié le 06/08/2026 à 16:56
zekk Cest marrant que Rockstar veulent pas être affilié avec Sony alors que y a aucune mention sur la façade de la boite que c'est un code dedans. Niveau fdp ils se placent bien aussi.

Et toujours stupéfait du nombre de gens qui ont préco sans avoir vu le jeu tourner. Ca serait rigolo si c'était du niveau de Cyberpunk. Encore que, faudrait déjà que les gens puissent y jouer. Un pti hack pour mettre le psn down pendant le mois de novembre ça le ferait bien.
jobiwan publié le 06/08/2026 à 17:17
walterwhite Le fameux 'oui mais'! C'est les exceptions qui font que nous arrivons à ce type de décision radicale. Désolé mais un studio comme Rockstar, il n'y a aucune excuse.
jobiwan publié le 06/08/2026 à 17:21
walterwhite Déjà tu serais surpris du nombre de personnes payants un abonnement Youtube surtout depuis leur politique d'harcélement publicitaire.
Donc le gratuit 6h plus tard, cela concerne une minorité.
walterwhite publié le 06/08/2026 à 17:28
jobiwan Mon raisonnement est simple :

d’un côté un jeu only demat à 60€, mon 10ème jeu démàt en 13 ans grand max et d’un autre une PS6 à 1000 balles avec une centaine de jeux démat’ en 7 ans avec autant d’années au live payant…

Y’a strictement aucune comparaison exemple entre un achat’ demat ponctuel et toute une habitude de consommation only demat’…Netflix, Prime, Apple Music, Kindle n’ont pas radicalisé les distributeurs de films, musiques, livres à ne plus proposer de version physique.

Ces baltringues de SONY en revanche eux vont le faire.
sasquatsch publié le 06/08/2026 à 17:41
Tout ça pour un trailer et bin dis donc
weik publié le 06/08/2026 à 17:44
fritesmayo76

Car je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu de concurrent sérieux à Rockstar sur leur terrain.

Suffit de voir le nombre de vidéos du genre "insane comparisons with xxxxxx vs RDR2 or GTA5"

Plus le fait qu'ils se sont jamais foirés avec un de leurs titres niveau qualité.

Tu rajoutes les budgets colossaux, le contrôle qualité qui apparemment est gigantesque chez eux, les 6000 dev qui sont 2 fois plus que pour RDR2 et dignes d'un projet spatial. C'est du jamais vu dans le JV je crois même.

Rockstar ne sortira jamais un jeu buggé, ce n'est pas dans leur ADN de le faire, ils le repousseront 5 fois s'il faut.

À chaque jeu qu'ils sortent, la question c'est : va-t-il être excellent ou sera-t-il exceptionnel ?

Donc forcément les gens précommandent les yeux fermés, mais comme on dit, il suffit d'un faux pas pour que les choses changent
aeris201 publié le 06/08/2026 à 17:50
m0nsieurx La honte de foutre ça sur netflix

Rockstar qui invente l'early access pour un trailer

Vivement le nouveau trailer de Witcher IV en exclusivité Amazon Prime Video
famimax publié le 06/08/2026 à 17:54
nicolasgourry zekk Après, t’as des directs à la con de boxe ou de MMA (un truc comme ça) sur Netflix. Sur Amazon Prime, pareil, t’as du sport en direct. Donc des conférences comme le Summer Game Fest ou surtout les Game Awards (pas un truc organisé par un constructeur, ils n’auraient rien à y gagner) en exclu temporaire sur Netflix ou Prime, ça ne m’étonnerait pas du tout
shanks publié le 06/08/2026 à 17:55
aeris201
Rockstar qui invente l'early access pour un trailer

Faux.

Je peux te citer 2 exemples.

- Les BA de jeux comme Call of et même certains gros films qui ont été diffusés au préalable directement dans Fortnite.
- Marvel/Disney qui lâche parfois des BA exclusivement au cinéma et il faut attendre un peu avant la diffusion Youtube.

Donc loin d'être une première.
m0nsieurx publié le 06/08/2026 à 19:02
Shanks Sauf que Call Of c'est EA donc pas étonnant que ce soit des débile, et marvel/disney on s'en fout ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo

Mais là Rockstar qui a le plus grand privilège pour faire bouger les choses dans l'industrie parce que quoi qu'ils fassent ils feront des bénéfices et une énorme partie des joueurs acheteront leur jeu, au final on a eu :

- 0 gameplay avant les précommandes
- Un code en boite
- Une édition ultime à 100 balles
- Un trailer en early access sur une plateforme de streaming

Faut pas les défendre car c'est Rockstar, ils se foutent bien de nos gueules et s'en foutent des joueurs
jasonduval publié le 06/08/2026 à 19:05
m0nsieurx appelle pas ca une édition ultime merci,cest de la pisse.

Une vraie édition collector digne ce de nom si il avaient respecté la sortie de cet événement c'était minimum 300 balles avec un énorme packaging, les 3 costumes en digital avec une voiture mdr le collector
shanks publié le 06/08/2026 à 19:13
m0nsieurx
Alors en l'occurrence, Call of, c'est Activision.

Et cherchez pas, c'est juste Netflix qui a payé c'est certain.
Rockstar n'a pas besoin de ça (par contre, l'argent ça se prend) alors que tous les Twitcheurs/Youtubers à travers le monde qui vont vouloir profiter de la hype pour montrer le trailer en direct, ils vont devoir prendre un abo.

La blague ultime serait que les serveurs de Netflix explose à 21h00
m0nsieurx publié le 06/08/2026 à 19:18
Shanks J'avais faim je me suis trompé ça arrive
mercure7 publié le 06/08/2026 à 23:43
Ils ont raison, ils font le max pour prendre les gens pour des cons, et les gens en redemandent.

Moi j'aurais mis le trailer au cinéma, 5min, 7€ la séance
azerty publié le 07/08/2026 à 01:42
walterwhite un coup de pub à 10millions c'est tout. Du marketing. Cherche pas plus loin.
oreillesal publié le 07/08/2026 à 06:34
xynot Rockstar et Sony aiment ce message.
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Grand Theft Auto VI
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Nom : Grand Theft Auto VI
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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