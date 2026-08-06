GTA 6 : rendez-vous le 27 août !

Rockstar bouge enfin ! Le prochain aperçu deaura lieu le 27 août à 21h00 (heure française)... en partenariat exclusif sur Netflix. C'est le progrès du marketing, que voulez-vous (on va dire que c'était ça ou).Mais si vous voulez l'aperçu de manière standard sur Youtube, il suffira de patienter 6h de plus, donc pour les nocturnes.