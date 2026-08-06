GTA 6 : rendez-vous le 27 août !

Rockstar bouge enfin ! Le prochain aperçu de Grand Theft Auto VI aura lieu le 27 août à 21h00 (heure française)... en partenariat exclusif sur Netflix. C'est le progrès du marketing, que voulez-vous (on va dire que c'était ça ou Fortnite).
Mais si vous voulez l'aperçu de manière standard sur Youtube, il suffira de patienter 6h de plus, donc pour les nocturnes.
Ou alors ils veulent éviter la double sanction des commentaires entre eux et PlayStation
Mouais, c'est les premiers à appliquer la nouvelle politique de Sony...
Le 27 août c'est le jour de sortie de Plague Tale Resonance et Star Wars Zero Company.
On peut se passer de GTA, pas du store SONY à partir de janvier 2028.
walterwhite peut être, même si au final, ça ne fait pas grand bruit par rapport à la situation et par rapport à qu'un GTA peut faire comme bruit
altendorf C’est bien, bon chien.
azerty Peu importe, SONY n’aura strictement aucune miette de cette sortie et continueront de parler tout seul X
Que ce soit GTA 6 ou le store PlayStation, je vais pousser plus loin ta remarque : les 2 sont dispensables. Ce n' est que du loisirs, du divertissements.
Ça valait le coup que Sony sorte le cheque sinon mdr..ils ont payé des millions pour un spot publicitaire et une icone d’application mobile modifiée ou quoi ?
Mais bon ça fait bien longtemps que l’image et la communication de Sony ne font plus du tout rever, je les comprends et ça fait un joli cheque Netflix
Rockstar leur ont fait comprendre qu’ils ne faisaient pas le même karaté
L'ordre des choses, tu présentes ton titre de façon approfondi. Ensuite, tu proposes les pré-commandes...
Un deal secret avec PlayStation? Pour rappel, Rockstar a demandé à PlayStation de revoir sa fiche de jeu pour la version PS5 Pro.
Un aperçu de l'OST (toujours au top sur cette série) : https://www.youtube.com/watch?v=m9VKwfnEL5I
-
Un aperçu du gameplay (AA) :
https://www.youtube.com/watch?v=nJjavb0VALY
UN jeu temps en temps en démat’ contre imposer TOUS mes futurs jeux à l’avenir y’a un monde entre…
Netflix,ah d'accord.
La prochaine sur Amazon ou Disney
Cest vrai que ca fait longtemps on parle plus JV MAIS FRIC.
qu'on arrête de nous prendre pour des cons, balancez votre trailer 3 et casser pas les couilles.
Puis pour faire quoi,spolier le jeu?
N'oubliez pas votre abonnement a 24.99 pour voir en 4k,si vous êtes des pauvres avec votre abonnement a 10 balles cest 720 p.
Bon ben alors
aerithlazyqueen NETFLIX c'est intelligent au contraire, c'est pas pour les joueurs, mais surtout pour ceux et celles qui ne jouent pas en général ou à GTA. Histoire que le jeu devienne encore plus un monument, faut le faire passer à une heure comme une pub (en gros plan sur ton écran d'acceuil) d'avant ton film. Le mec voit ça, il en parle à sa copine, ou un scénario différent. C'est pour toucher encore plus une audience, beaucoup plus large, flippant dans les mots car GTA c'est pas Disney, on va buter du flic et vendre de la drogue mais bon, les USA j'imagine...
En esperant que ca leurs remonte un peu le moral
Et toujours stupéfait du nombre de gens qui ont préco sans avoir vu le jeu tourner. Ca serait rigolo si c'était du niveau de Cyberpunk. Encore que, faudrait déjà que les gens puissent y jouer. Un pti hack pour mettre le psn down pendant le mois de novembre ça le ferait bien.
Donc le gratuit 6h plus tard, cela concerne une minorité.
d’un côté un jeu only demat à 60€, mon 10ème jeu démàt en 13 ans grand max et d’un autre une PS6 à 1000 balles avec une centaine de jeux démat’ en 7 ans avec autant d’années au live payant…
Y’a strictement aucune comparaison exemple entre un achat’ demat ponctuel et toute une habitude de consommation only demat’…Netflix, Prime, Apple Music, Kindle n’ont pas radicalisé les distributeurs de films, musiques, livres à ne plus proposer de version physique.
Ces baltringues de SONY en revanche eux vont le faire.
Car je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu de concurrent sérieux à Rockstar sur leur terrain.
Suffit de voir le nombre de vidéos du genre "insane comparisons with xxxxxx vs RDR2 or GTA5"
Plus le fait qu'ils se sont jamais foirés avec un de leurs titres niveau qualité.
Tu rajoutes les budgets colossaux, le contrôle qualité qui apparemment est gigantesque chez eux, les 6000 dev qui sont 2 fois plus que pour RDR2 et dignes d'un projet spatial. C'est du jamais vu dans le JV je crois même.
Rockstar ne sortira jamais un jeu buggé, ce n'est pas dans leur ADN de le faire, ils le repousseront 5 fois s'il faut.
À chaque jeu qu'ils sortent, la question c'est : va-t-il être excellent ou sera-t-il exceptionnel ?
Donc forcément les gens précommandent les yeux fermés, mais comme on dit, il suffit d'un faux pas pour que les choses changent
Rockstar qui invente l'early access pour un trailer
Vivement le nouveau trailer de Witcher IV en exclusivité Amazon Prime Video
Rockstar qui invente l'early access pour un trailer
Faux.
Je peux te citer 2 exemples.
- Les BA de jeux comme Call of et même certains gros films qui ont été diffusés au préalable directement dans Fortnite.
- Marvel/Disney qui lâche parfois des BA exclusivement au cinéma et il faut attendre un peu avant la diffusion Youtube.
Donc loin d'être une première.
Mais là Rockstar qui a le plus grand privilège pour faire bouger les choses dans l'industrie parce que quoi qu'ils fassent ils feront des bénéfices et une énorme partie des joueurs acheteront leur jeu, au final on a eu :
- 0 gameplay avant les précommandes
- Un code en boite
- Une édition ultime à 100 balles
- Un trailer en early access sur une plateforme de streaming
Faut pas les défendre car c'est Rockstar, ils se foutent bien de nos gueules et s'en foutent des joueurs
Une vraie édition collector digne ce de nom si il avaient respecté la sortie de cet événement c'était minimum 300 balles avec un énorme packaging, les 3 costumes en digital avec une voiture mdr le collector
Alors en l'occurrence, Call of, c'est Activision.
Et cherchez pas, c'est juste Netflix qui a payé c'est certain.
Rockstar n'a pas besoin de ça (par contre, l'argent ça se prend) alors que tous les Twitcheurs/Youtubers à travers le monde qui vont vouloir profiter de la hype pour montrer le trailer en direct, ils vont devoir prendre un abo.
La blague ultime serait que les serveurs de Netflix explose à 21h00
Moi j'aurais mis le trailer au cinéma, 5min, 7€ la séance