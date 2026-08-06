Tout comme Ubisoft, Capcom se fout un peu de la mort du physique Tout comme Ubisoft, Capcom se fout un peu de la mort du physique

Rien ne semble pouvoir aujourd'hui arrêter la mise à mort du physique chez PlayStation, et après Ubisoft, c'est maintenant Capcom qui lors d'une session de questions/réponses semble n'en avoir cure de cette grande polémique de l'été (ayant même supplanté la boucherie Xbox), déclarant devant les actionnaires que l'entreprise n'anticipe au-delà de 2028 « aucun impact significatif » sur ses ventes et revenus, en rappelant à qui veut l'entendre qu'au dernier trimestre encore, 90 % de leurs ventes de jeux Premium se sont faites en dématérialisé. Merci les promos.



Il faut dire que Capcom a peu de raisons de s'en faire, eux qui (sans le dire officiellement) ont commencé à limiter les stocks physiques à la sortie de leurs gros jeux sans empêcher des lancements records (on parle de Resident Evil Requiem) en ajoutant leur succès grandissant sur PC, un secteur où le physique fait partie des reliques de l'ancien monde.