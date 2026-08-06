Tout comme Ubisoft, Capcom se fout un peu de la mort du physique
Rien ne semble pouvoir aujourd'hui arrêter la mise à mort du physique chez PlayStation, et après Ubisoft, c'est maintenant Capcom qui lors d'une session de questions/réponses semble n'en avoir cure de cette grande polémique de l'été (ayant même supplanté la boucherie Xbox), déclarant devant les actionnaires que l'entreprise n'anticipe au-delà de 2028 « aucun impact significatif » sur ses ventes et revenus, en rappelant à qui veut l'entendre qu'au dernier trimestre encore, 90 % de leurs ventes de jeux Premium se sont faites en dématérialisé. Merci les promos.
Il faut dire que Capcom a peu de raisons de s'en faire, eux qui (sans le dire officiellement) ont commencé à limiter les stocks physiques à la sortie de leurs gros jeux sans empêcher des lancements records (on parle de Resident Evil Requiem) en ajoutant leur succès grandissant sur PC, un secteur où le physique fait partie des reliques de l'ancien monde.
publié le 06/08/2026 à 10:57 par Gamekyo
Des années qu'ils font des promotions ultra agressive sur les stores
Après les exemplaires limités de Requiem c'était pas cool!
Par exemple, le GTA V de 2013 n'a plus rien à voir avec le GTA V PC ou XSX/PS5, le online a évolué, des mises à jours graphiques, des mods par la communauté donc le physique, à quoi bon finalement ?
En réalité le physique c'est un délire de bourgeois occidental, en Afrique, Amérique latine ou Chine, ils s'en tamponne du physique (sauf les boutiques mais ils vendent du pirate mais avec la taille des jeux d'aujourd'hui )
Trouvez une parade et si vous voyez que le jeu en vaut pas la peine, cessez de jouer mais ils reviendrons pas en arrière.
Moralité, jouez sur PC, vous y trouverez votre bonheur.
mais bon si tu retire la chine des 3 (chine qui au passage n'a pas de console) le reste des joueurs ne font même pas la france en terme de nombre...
donc l'argument est quand même limite...
Capcom est à son prime, et c'est sans doute le seul véritable studio japonais qui tire véritablement son épingle du jeu ses 5-6 dernières années. Des classiques comme des nouvelles licences léchées. Comme des petites prises de risques à l'image de Kunitsu-Gami. Qui peut en dire autant ? Tu n'es peut être pas client, mais cela n'en fait pas un studio fainéant.
C'est exactement ça, ils te mettent un minimum de jeux en physique puis après on est obligé de passer par l'occasion pour les avoir, et donc ce n'est pas comptabilisé.
Jamais je n'ai vu un truc aussi mensonger que les chiffres de ventes des jeux physiques V déma...
On en reparle aux prochains gros épisode qui sortira que a 90 balles en demat, on verra si ca va fanfaronner sur les chiffres
Nintendo fait pareil avec rhythm paradise groove
« On ne peut leur enlever la qualité de leurs titres, mais qui n'as pas acheté un jeu Capcom en promo 5 ou 10 euros ? »
Moi... y compris même en occasion, j'ai jamais payé un jeu Capcom 10€, comme quoi. Et en occasion, j'en compte 3 : la Gold Edition de Resident Evil VII (version Xbox One), Revelation sur 3DS et Resident Evil Umbrella Chronicles.
Après bon, entre Monster Hunter Freedom Unite, 3 Tri, 3 Ultimate, 4 Ultimate, World et Iceborne, Devil May Cry Collection (360), Devil May Cry 4 et V, et puis Resident Evil 2 Remake que j'ai pris day one, ça va, ils ont pas perdu beaucoup d'argent avec moi.
fiveagainstone
Bien sûr que ça les arrange de vendre des jeux numériques uniquement. D'un point de vue objectif, économiquement parlant, ça arrange tous le monde en faite ; à l'exception des joueurs (pour certains et pas d'autres, cela-dit).
La première chose à comprendre, c'est que ce 93,3 % de ventes dématérialisées Capcom est un chiffre global, toutes plateformes confondues. PC et consoles ensemble, donc. Sur les 23,81 millions de jeux vendus par Capcom entre avril et juin 2026, 22,22 millions l'ont été en numérique. Et le PC représente à lui seul 14,37 millions d'unités, soit 60,4 % de toutes les ventes du trimestre.
Or, sur PC, il n'existe tout simplement aucune version boîte pour les sorties récentes de l'éditeur. Chaque vente Steam est, par définition, une vente digitale. Autrement dit, plus de six jeux Capcom sur dix vendus durant la période ne pouvaient de toute façon être achetés sous une autre forme.
Si l'on retire le PC de l'équation, le ratio digital sur consoles retombe à 83,1 %, contre 16,9 % de ventes physiques. Le numérique reste très largement majoritaire, personne ne prétendra le contraire. Mais ce n'est déjà plus le même chiffre
Et je trouve qu’ils font un peu trop les fanfarons pour un éditeur qui fait tourner que 4-5 licences en boucle depuis la fin de la PS2.
Ici on est plus résilient que sur les post de play ( j’en peux plus de voir des dick sur la zone commentaire)
Mais toutes ces précisions prouvent justement autre chose : quand les gens n'ont pas le "choix", ils vont vers le démat, point.
Et des titres comme Baldur's Gate III l'ont largement prouvé. Même sans boîte sur consoles (au départ), il était numéro 1 des ventes.
C'est du jeu vidéo hein.
Nous faire signer une attestation pour mettre un pied dehors afin d'aller chercher une baguette de pain, sous risque d'amende, là on peut appeler ça une dictature.
On verra bien si vous allez pas acheter le futur RE 10 en numérique lorsqu'il n'y aura plus de physique.
Ca parle sur les forums pour se donner un genre de chevalier blanc, mais derrière, ça n'assume pas et ça télécharge en scret à la maison
Il y a 2 jour je vois sur l'eshop que assassin creed shadow est a 35€, encore trop chère. Je mettrais pas plus de 25€ dedans. Sûrement a Noël.
Rien ne sert de courir, il faut partir a point.
Le jeux n'en sera pas moins bon, le contraire même. Patcher....
Donc en gros toute la partie des jeux qu'il devrait vendre en physique chez Nintendo compte pour du des maths même si c'est des putain de GKC
Fallait être complètement à l'ouest pour penser qu'il y aurait une levé de bouclier de leur part, ma main à coupé que ce sont les 1er à casser les couilles aux constructeurs depuis des années pour se passer entiercement du physique.
Tu connais beaucoup de studios capables de produire des jeux en moins de temps que cela ? ou est passé ta cohérence ?
Qu’un studio développe des suites n’a absolument rien d’anormal dans cette industrie : la plupart ne font même que cela. En revanche, qu’il finance parallèlement des AA, des AAA ambitieux et des projets plus risqués, c’est déjà infiniment plus rare. Quant aux remakes, ils servent précisément à financer ces prises de risque. C’est pourtant assez simple à comprendre.
Parce que oui, ressusciter Dragon’s Dogma après dix ans d’absence, relancer Onimusha après vingt ans ou investir dans une nouvelle licence AAA comme Pragmata, ce sont des risques économiques considérables. Et ne parlons même pas d’une suite à Okami, projet tellement casse-gueule commercialement qu’il relève presque de l’inconscience.
Le sujet n’est donc pas de savoir si, personnellement, tu aimes ces jeux. Tes goûts ne constituent pas une analyse de l’industrie. Le sujet consiste à dresser un inventaire honnête et à se demander quel autre studio japonais est capable d’alimenter cycliquement des licences aussi majeures que Resident Evil, Street Fighter et Monster Hunter, tout en explorant de nouvelles pistes et en remettant au goût du jour certaines gloires oubliées de son catalogue.
La réponse est simple : aucun. Capcom est seul à ce niveau.
Et quoi que tu en dises - ou que tu aies envie d’en penser - Capcom ne produit aujourd’hui que de bons jeux, au minimum, lorsqu’ils ne sont pas tout simplement excellents.
Même sur le plan technologique, le studio continue de progresser constamment. Mais pour le reconnaître, encore faut-il observer les faits plutôt que de bricoler une critique autour de la conclusion qu’on avait décidé d’avance.
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Pour en revenir au sujet initial : oui, Capcom se moque du marché physique. Exactement comme tous les autres acteurs majeurs de l’industrie.
Car soyez-en certains : si les intérêts financiers des éditeurs étaient réellement menacés par la disparition progressive du support physique, nous aurions assisté à une levée de boucliers historique.
À la place ? Rien. Pas une protestation, pas une mobilisation, pas même un froncement de sourcils.
Nada. En dehors du microcosme des « passionnés de jeux vidéo », qui ne représente qu’une frange parfaitement négligeable du marché, tout le monde s’en fout.
Et ce n’est certainement pas Rockstar qui vous prouvera le contraire, avec plus de la moitié des précommandes de GTA VI réalisées en dématérialisé — notamment pour leur pauvre édition à 100 balles.
À un moment donné, le mur du réel devrait pourtant finir par vous percuter.
Mais précisément, tout le monde se fout que tu apprécies leurs jeux ou non. Tes goûts personnels ne sont absolument pas le sujet. Le sujet est développé juste au-dessus, encore faut-il réussir à lire jusque-là.
Du reste, il était inutile de me faire un "résumé" (dis tu) de ton propos, ce dernier était déjà creux. Il n'en méritait pas tant. Parler de "fainéantise" comme tu l'a fait, n'est pas juste irrespectueux, c'est simplement complètement idiot.