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Tout comme Ubisoft, Capcom se fout un peu de la mort du physique
Rien ne semble pouvoir aujourd'hui arrêter la mise à mort du physique chez PlayStation, et après Ubisoft, c'est maintenant Capcom qui lors d'une session de questions/réponses semble n'en avoir cure de cette grande polémique de l'été (ayant même supplanté la boucherie Xbox), déclarant devant les actionnaires que l'entreprise n'anticipe au-delà de 2028 « aucun impact significatif » sur ses ventes et revenus, en rappelant à qui veut l'entendre qu'au dernier trimestre encore, 90 % de leurs ventes de jeux Premium se sont faites en dématérialisé. Merci les promos.

Il faut dire que Capcom a peu de raisons de s'en faire, eux qui (sans le dire officiellement) ont commencé à limiter les stocks physiques à la sortie de leurs gros jeux sans empêcher des lancements records (on parle de Resident Evil Requiem) en ajoutant leur succès grandissant sur PC, un secteur où le physique fait partie des reliques de l'ancien monde.
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publié le 06/08/2026 à 10:57 par Gamekyo
commentaires (54)
negan publié le 06/08/2026 à 11:01
En même temps c'est Capcom qui a amorcé la mort du physique donc c'est logique.

Des années qu'ils font des promotions ultra agressive sur les stores
dooku publié le 06/08/2026 à 11:06
Quand je vois la fainéantise de leurs derniers titres ça ne m'étonne pas.
rufus publié le 06/08/2026 à 11:08
Pas étonnant, la plupart de leurs ventes se font en promotions sur les stores. On ne peut leur enlever la qualité de leurs titres, mais qui n'as pas acheté un jeu Capcom en promo 5 ou 10 euros ?
walterwhite publié le 06/08/2026 à 11:09
Qu’ils fassent pas trop les marioles car ils auront bientôt entièrement recyclé tous les RE et ils peuvent vite retomber dans la merde dans laquelle ils étaient durant l’ère PS3-PS4 jusqu’à RE7.
potion2swag publié le 06/08/2026 à 11:10
Ca arrange toute l'industrie
jenicris publié le 06/08/2026 à 11:10
Quand tu vois leur ratio en même temps

Après les exemplaires limités de Requiem c'était pas cool!
akinen publié le 06/08/2026 à 11:11
Ben ploi ils s’en plaindraient? Moins de physique c’est plus de gains pour ceux qui font les jeux. Logique
sussudio publié le 06/08/2026 à 11:12
De toute manière, un jeu évolue quasiment en permanence aujourd'hui, c'est pas comme un film ou de la musique.

Par exemple, le GTA V de 2013 n'a plus rien à voir avec le GTA V PC ou XSX/PS5, le online a évolué, des mises à jours graphiques, des mods par la communauté donc le physique, à quoi bon finalement ?

En réalité le physique c'est un délire de bourgeois occidental, en Afrique, Amérique latine ou Chine, ils s'en tamponne du physique (sauf les boutiques mais ils vendent du pirate mais avec la taille des jeux d'aujourd'hui )

Trouvez une parade et si vous voyez que le jeu en vaut pas la peine, cessez de jouer mais ils reviendrons pas en arrière.

Moralité, jouez sur PC, vous y trouverez votre bonheur.
keiku publié le 06/08/2026 à 11:23
sussudio en Afrique, Amérique latine ou Chine, ils s'en tamponne du physique

mais bon si tu retire la chine des 3 (chine qui au passage n'a pas de console) le reste des joueurs ne font même pas la france en terme de nombre...

donc l'argument est quand même limite...
derno publié le 06/08/2026 à 11:29
De toute façon sur switch si tu voulais un jeu Capcom en physique (sortit des deux monster hunter) il fallait passer par la case importation et sur switch 2 ils se cassent même plus la tête,c'est gkc ou demat.....donc c'est pas comme s'ils laissaient vraiment le choix.
wanda publié le 06/08/2026 à 11:37
dooku Quand je vois la fainéantise de leurs derniers titres ça ne m'étonne pas.

Capcom est à son prime, et c'est sans doute le seul véritable studio japonais qui tire véritablement son épingle du jeu ses 5-6 dernières années. Des classiques comme des nouvelles licences léchées. Comme des petites prises de risques à l'image de Kunitsu-Gami. Qui peut en dire autant ? Tu n'es peut être pas client, mais cela n'en fait pas un studio fainéant.
olex publié le 06/08/2026 à 11:40
10% c'est pas 0%. Tout est bon à prendre, c'est dommage autant pour nous que pour eux.
marchand2sable publié le 06/08/2026 à 11:40
jenicris

C'est exactement ça, ils te mettent un minimum de jeux en physique puis après on est obligé de passer par l'occasion pour les avoir, et donc ce n'est pas comptabilisé.

Jamais je n'ai vu un truc aussi mensonger que les chiffres de ventes des jeux physiques V déma...
jasonduval publié le 06/08/2026 à 11:40
Tous avec les vieux chiffres tout pété la en incluant tout ce qui peuvent ahaahah
On en reparle aux prochains gros épisode qui sortira que a 90 balles en demat, on verra si ca va fanfaronner sur les chiffres
fiveagainstone publié le 06/08/2026 à 11:44
Quand tu vois qu'ils sortent tout en GKC, c'est évident que ça les arrange bien la mort du physique.
altendorf publié le 06/08/2026 à 11:45
Pas une surprise. Comme je l'ai dit, certains éditeurs ont joué les hypocrites à l'annonce de GTA 6 sans CD et l'arrêt du physique chez Sony en janvier 2028 alors que dans les faits, ils étaient tous d'accord avec ça et/ou s'en branlent complètement.
fan2jeux publié le 06/08/2026 à 11:48
Ah c est vrai que c etait compliqué d avoir re requiem en boutique.
Nintendo fait pareil avec rhythm paradise groove
rider288 publié le 06/08/2026 à 11:51
Capcom Ment, Sur X et Gamekyo, on nous dit 80-20 Sur le Physique.
aros publié le 06/08/2026 à 11:53
rufus
« On ne peut leur enlever la qualité de leurs titres, mais qui n'as pas acheté un jeu Capcom en promo 5 ou 10 euros ? »
Moi... y compris même en occasion, j'ai jamais payé un jeu Capcom 10€, comme quoi. Et en occasion, j'en compte 3 : la Gold Edition de Resident Evil VII (version Xbox One), Revelation sur 3DS et Resident Evil Umbrella Chronicles.
Après bon, entre Monster Hunter Freedom Unite, 3 Tri, 3 Ultimate, 4 Ultimate, World et Iceborne, Devil May Cry Collection (360), Devil May Cry 4 et V, et puis Resident Evil 2 Remake que j'ai pris day one, ça va, ils ont pas perdu beaucoup d'argent avec moi.

fiveagainstone
Bien sûr que ça les arrange de vendre des jeux numériques uniquement. D'un point de vue objectif, économiquement parlant, ça arrange tous le monde en faite ; à l'exception des joueurs (pour certains et pas d'autres, cela-dit).
ioda publié le 06/08/2026 à 12:00
Article mal rédigé, c/c de celui de chocobonplan :

La première chose à comprendre, c'est que ce 93,3 % de ventes dématérialisées Capcom est un chiffre global, toutes plateformes confondues. PC et consoles ensemble, donc. Sur les 23,81 millions de jeux vendus par Capcom entre avril et juin 2026, 22,22 millions l'ont été en numérique. Et le PC représente à lui seul 14,37 millions d'unités, soit 60,4 % de toutes les ventes du trimestre.

Or, sur PC, il n'existe tout simplement aucune version boîte pour les sorties récentes de l'éditeur. Chaque vente Steam est, par définition, une vente digitale. Autrement dit, plus de six jeux Capcom sur dix vendus durant la période ne pouvaient de toute façon être achetés sous une autre forme.

Si l'on retire le PC de l'équation, le ratio digital sur consoles retombe à 83,1 %, contre 16,9 % de ventes physiques. Le numérique reste très largement majoritaire, personne ne prétendra le contraire. Mais ce n'est déjà plus le même chiffre
hyoga57 publié le 06/08/2026 à 12:04
walterwhite Je rigole, car c’est ce qu’il va leur arriver tôt ou tard.

Et je trouve qu’ils font un peu trop les fanfarons pour un éditeur qui fait tourner que 4-5 licences en boucle depuis la fin de la PS2.
mattewlogan publié le 06/08/2026 à 12:08
Aller que l’on passe à autre chose
Ici on est plus résilient que sur les post de play ( j’en peux plus de voir des dick sur la zone commentaire)
flom publié le 06/08/2026 à 12:14
C est pour ça que j ai pas achetèrent Makaimura, c est pour ça que j ai pris aucun jeu switch 2 capcom. Je prendrais encore onimusha 5 et j espère Ookami 2 si boîte il y a. 9mme pour les autres licences quw j adore, tant pis. On fera autre chose que du jeu vidéo. Seul l argent les interresse. Il en auront. Mais pas le mien
burningcrimson publié le 06/08/2026 à 12:14
dooku Pour le coup je suis pas dac avec ton avis.
masharu publié le 06/08/2026 à 12:15
mattewlogan Va falloir attendre 2028 pour "passer à autre chose". Chaque actualité sera l'occasion de rappeler combien tous ces dirigeants d'entreprises sont des putains d'avares qui ne pensent qu'à se faire du fric.
shanks publié le 06/08/2026 à 12:19
ioda
Mais toutes ces précisions prouvent justement autre chose : quand les gens n'ont pas le "choix", ils vont vers le démat, point.

Et des titres comme Baldur's Gate III l'ont largement prouvé. Même sans boîte sur consoles (au départ), il était numéro 1 des ventes.
roivas publié le 06/08/2026 à 12:23
On l'avais bien compris avec les jeux au format key card sur la switch 2.
icebergbrulant publié le 06/08/2026 à 12:24
J’attends avec plus qu’impatience le retour de bâton, je ne peux pas croire que la majorité des joueurs soient aussi cons
darkfalz publié le 06/08/2026 à 12:26
shanks Ouais et ca porte un nom : la dictature.
shanks publié le 06/08/2026 à 12:32
darkfalz
C'est du jeu vidéo hein.
Nous faire signer une attestation pour mettre un pied dehors afin d'aller chercher une baguette de pain, sous risque d'amende, là on peut appeler ça une dictature.
adelf publié le 06/08/2026 à 12:38
flom Malheureusement pour Okami c'est mort je pense. 2027 ça me paraît trop tôt et ça me fait grave chier.
aerithlazyqueen publié le 06/08/2026 à 12:44
Je vois que Sony à sortis le carnet de chéques
rufus publié le 06/08/2026 à 13:09
aros oui bien-sûr il y a toujours des achats day one. Mais la plupart complètent tôt où tard une série de jeux pas chère. Une compilation de vieux devil may cry a 8 euros, une compilation de vieux jeux a 9,99 euros....
ravyxxs publié le 06/08/2026 à 13:26
AAAaaah les hypocrites encore de sortie.....

On verra bien si vous allez pas acheter le futur RE 10 en numérique lorsqu'il n'y aura plus de physique.

Ca parle sur les forums pour se donner un genre de chevalier blanc, mais derrière, ça n'assume pas et ça télécharge en scret à la maison
adelf publié le 06/08/2026 à 14:42
ravyxxs Ah bah ça va pas me faire arrêter les JV, ça va télécharger, oui, mais gratuitement. Comme avec les animes quand ça ne sort pas en BR je les regarde sur le site qui finit par Sama, comme pas mal de monde. C'est ce qui arrive quand l'offre légale (quand y'en a une) est de moins bonne qualité que le piratage.
supasaiyajin publié le 06/08/2026 à 14:57
Venant de l'éditeur qui produit volontairement en quantité limitée la version physique pour pousser au démat, pas vraiment suprenant.
dooku publié le 06/08/2026 à 15:44
Wanda tu cites LA SEULE exception qui date de presque 2 ans. Le reste ? Des remakes des suites des remakes, et même Requiem après un super début, du réchauffé remake pire que les prod Marvel ou Starwars sauce Disney.. Pragmata, super emballé par le début. .. puis le jeu est finalement super répétitif et chiant. Dsl mais franchement les jeux sont beaux mais souvent toujours identiques, je préférerais cette éditeur sur d'autres gens, surtout 16 _ 32 bits. burningcrimson heureusement qu'on peut ne pas être d'accord. En tout cas perso j'ai toujours aimé Capcom mais très déçu globalement depuis quelques années
cyr publié le 06/08/2026 à 16:10
J'avoue sur switch 2 le lancement de requiem en ajoutant le 7 et le village était pas négligeable. Et encore plus quand j'ai vu que c'était une offre temporaire. Sinon j'aurais attendu que ça baisse comme d'habitude.

Il y a 2 jour je vois sur l'eshop que assassin creed shadow est a 35€, encore trop chère. Je mettrais pas plus de 25€ dedans. Sûrement a Noël.

Rien ne sert de courir, il faut partir a point.

Le jeux n'en sera pas moins bon, le contraire même. Patcher....
ravyxxs publié le 06/08/2026 à 17:14
adelf
yurius publié le 06/08/2026 à 17:18
Après je crois qu'il compte les jeux en GKC comme du demat dans leur bilan financier.
Donc en gros toute la partie des jeux qu'il devrait vendre en physique chez Nintendo compte pour du des maths même si c'est des putain de GKC
mooplol publié le 06/08/2026 à 17:43
C’est pas eux qui tape 60% des ventes sur pc ? Faut voir a combien ils vendent leurs jeux
guiguif publié le 06/08/2026 à 18:46
Ils se foutent de la mort du physique mais ils ont ressortis en boite RE2, RE3 et RE7 Gold Edition sur PS5 deux ans après avoir lâché le patch PS5 pour les version PS4
negan publié le 06/08/2026 à 18:59
guiguif Meme moi le Pro Dema je trouve qu'ils ont aucune race
kalas28 publié le 06/08/2026 à 20:11
aerithlazyqueen encore un qui a été bercé trop près du mur
aerithlazyqueen publié le 06/08/2026 à 21:26
kalas28 Une Plutôt^^, puis paye ton expression de pure cassos
kambei312 publié le 07/08/2026 à 06:48
Tout comme d'Ubisoft et de Sony, j'en ai plus rien à foutre de Capcom.
mattewlogan publié le 07/08/2026 à 08:04
masharu c’est une entreprise, il faut générer le plus de bénéfices si t’étais le dirigeant tu ferais exactement la même chose
masharu publié le 07/08/2026 à 08:22
mattewlogan Tu n'en sais rien, je n'ai déjà pas la même culture qu'un Yves Guillemot. Satoru Iwata est plus mon modèle .
naoshige11 publié le 08/08/2026 à 09:06
altendorf mais évidement, ça avait été preshot mais le move de Sony est inespéré la quasi majorité des gros éditeurs, c'est pour ça qu'aucun n'a réellement pris la parole, ils sont tous super content et maintenant à peine ils commencent à sortir la tête du trou en disant que ça va rien changer pour eux.

Fallait être complètement à l'ouest pour penser qu'il y aurait une levé de bouclier de leur part, ma main à coupé que ce sont les 1er à casser les couilles aux constructeurs depuis des années pour se passer entiercement du physique.
wanda publié le 11/08/2026 à 15:31
dooku tu cites LA SEULE exception qui date de presque 2 ans. Le reste ?

Tu connais beaucoup de studios capables de produire des jeux en moins de temps que cela ? ou est passé ta cohérence ?

Qu’un studio développe des suites n’a absolument rien d’anormal dans cette industrie : la plupart ne font même que cela. En revanche, qu’il finance parallèlement des AA, des AAA ambitieux et des projets plus risqués, c’est déjà infiniment plus rare. Quant aux remakes, ils servent précisément à financer ces prises de risque. C’est pourtant assez simple à comprendre.

Parce que oui, ressusciter Dragon’s Dogma après dix ans d’absence, relancer Onimusha après vingt ans ou investir dans une nouvelle licence AAA comme Pragmata, ce sont des risques économiques considérables. Et ne parlons même pas d’une suite à Okami, projet tellement casse-gueule commercialement qu’il relève presque de l’inconscience.

Le sujet n’est donc pas de savoir si, personnellement, tu aimes ces jeux. Tes goûts ne constituent pas une analyse de l’industrie. Le sujet consiste à dresser un inventaire honnête et à se demander quel autre studio japonais est capable d’alimenter cycliquement des licences aussi majeures que Resident Evil, Street Fighter et Monster Hunter, tout en explorant de nouvelles pistes et en remettant au goût du jour certaines gloires oubliées de son catalogue.

La réponse est simple : aucun. Capcom est seul à ce niveau.

Et quoi que tu en dises - ou que tu aies envie d’en penser - Capcom ne produit aujourd’hui que de bons jeux, au minimum, lorsqu’ils ne sont pas tout simplement excellents.

Même sur le plan technologique, le studio continue de progresser constamment. Mais pour le reconnaître, encore faut-il observer les faits plutôt que de bricoler une critique autour de la conclusion qu’on avait décidé d’avance.

--------

Pour en revenir au sujet initial : oui, Capcom se moque du marché physique. Exactement comme tous les autres acteurs majeurs de l’industrie.

Car soyez-en certains : si les intérêts financiers des éditeurs étaient réellement menacés par la disparition progressive du support physique, nous aurions assisté à une levée de boucliers historique.

À la place ? Rien. Pas une protestation, pas une mobilisation, pas même un froncement de sourcils.

Nada. En dehors du microcosme des « passionnés de jeux vidéo », qui ne représente qu’une frange parfaitement négligeable du marché, tout le monde s’en fout.

Et ce n’est certainement pas Rockstar qui vous prouvera le contraire, avec plus de la moitié des précommandes de GTA VI réalisées en dématérialisé — notamment pour leur pauvre édition à 100 balles.

À un moment donné, le mur du réel devrait pourtant finir par vous percuter.
dooku publié le 11/08/2026 à 16:32
wanda le pavé là flemme, en résumé oui je suis un peu dur, mais le studio perso me déçoit de plus en plus. Passeé le moteur maison top, les jeux me tombent des mains , je trouve que c'est toujours la même soupe
wanda publié le 11/08/2026 à 18:55
dooku Tu es bien un pur produit de la nouvelle génération : passé cinq lignes, la concentration s’effondre et le propos devient manifestement insurmontable.

Mais précisément, tout le monde se fout que tu apprécies leurs jeux ou non. Tes goûts personnels ne sont absolument pas le sujet. Le sujet est développé juste au-dessus, encore faut-il réussir à lire jusque-là.

Du reste, il était inutile de me faire un "résumé" (dis tu) de ton propos, ce dernier était déjà creux. Il n'en méritait pas tant. Parler de "fainéantise" comme tu l'a fait, n'est pas juste irrespectueux, c'est simplement complètement idiot.
dooku publié le 11/08/2026 à 19:41
Wanda irrespectueux de quoi, j'ai pas que ça à faire d'écrire des pavés pour défendre des éditeurs de plus en plus fainéants, à l'image de beaucoup de boîte qui ne pensent que actionnaires et non bon jeu. Et ils ont peurs de cracher devant caméras sur Sony car ils flippent, ça se passe en coulisse. Argument de quoi, le dernier resident est juste un remake déguisé fade passé les 3 premières heures. Si manger toujours la même soupe macdo te plais, content pour toi. En tout cas on peut ne pas être d'accord, faut pas s'énerver comme ça ????
wanda publié le 12/08/2026 à 01:45
dooku QI négatif. Perte de temps.
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Resident Evil Requiem
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Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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