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[RAPPEL] THQ Nordic Showcase à 21h00
Petit rappel pour indiquer que THQ prendra une fois de plus de l'avance sur la GamesCom en préparant son Digital Showcase annuel pour ce soir, 21h00 heure française. Quelques annonces fraîches devraient se placer au milieu de diverses mises à jour de titres déjà connus, incluant plusieurs dates de sortie dont on imagine celle du premier cité ci-dessous :

- The Eternal Life of Goldman
- Expeditions : Samurai
- Fatekeeper
- Titan Quest II
- The Guild : Europa 1410
- Way of the Hunter 2
- Wreckfest 2

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Qui a aimé ?
publié le 07/08/2026 à 07:17 par Gamekyo
commentaires (9)
kujotaro publié le 07/08/2026 à 07:48
Ils ont vraiment de bons jeux quand même. J'espère que ça va payer
neetsen publié le 07/08/2026 à 07:56
Arf ! J'aurais rêvé voir un nouveau Darksiders
bebber publié le 07/08/2026 à 08:00
Il a été annoncé pourtant mais il se fait désirer apparemment
zephon publié le 07/08/2026 à 08:08
darkisders le reste osef !!
keiku publié le 07/08/2026 à 08:30
Moi j'attend juste une date pour la pépite : The Eternal Life of Goldman
schwarzie publié le 07/08/2026 à 14:54
J'espère quelques surprises et un nouveau Destroy All Humans !
ravyxxs publié le 08/08/2026 à 05:40
keiku Pareil, j'étais un peu frustré hier de pas voir de date, mais ça reste sur du 2026...garder espoir ?
ghouledheleter publié le 08/08/2026 à 06:31
Ce serai cool qu’il sortent gothique sur switch 2
magneto860 publié le 08/08/2026 à 22:51
Je viens de voir qu'ils ont annoncé un Road96 2, je suis trop content !
Gras
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The Eternal Life of Goldman
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Nom : The Eternal Life of Goldman
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Weappy Studio
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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