[RAPPEL] THQ Nordic Showcase à 21h00

Petit rappel pour indiquer que THQ prendra une fois de plus de l'avance sur la GamesCom en préparant son Digital Showcase annuel pour ce soir, 21h00 heure française. Quelques annonces fraîches devraient se placer au milieu de diverses mises à jour de titres déjà connus, incluant plusieurs dates de sortie dont on imagine celle du premier cité ci-dessous :