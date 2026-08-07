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Ghost Recon Wildlands : upgrade disponible avec mission & options bonus et retour du deal Predator
Comme attendu, Ubisoft a lancé une upgrade PC, PlayStation 5 et Xbox Series de Ghost Recon Wildlands avec diverses améliorations graphiques & techniques dont le combo 4K/60FPS, le contenu DLC sorti à l'époque (et même tout ce qui était bonus de précommandes et éditions spéciales), ainsi qu'une mission inédite et un bonus sympa : le renouvellement des droits pour la restauration de la mission Predator (de base retiré des stores en décembre 2020).

En outre, l'upgrade apporte de nouvelles options comme un réglage du HUD, la possibilité de changer l'heure ou la météo à loisir, et des règles spécifiques pour augmenter le défi en coop (personnalisation de la difficulté, tir allié, rechargement authentique…).

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publié le 07/08/2026 à 07:09 par Gamekyo
commentaires (3)
rogeraf publié le 07/08/2026 à 08:05
Sympa mais je m'attendais a une présentation du ghost recon next ! Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint est sorti en 2019 ...
sandman publié le 08/08/2026 à 19:43
rogeraf breakpoint est un naufrage commercial et critique, donc on risque pas d'avoir un open world ghost recon avant longtemps... Le prochain ghost recon serait un jeu tactique à l'ancienne, pas un clone sans interet des jeux open world ubisoft avec un skin militaire
sasquatsch publié le 08/08/2026 à 21:41
Vu que je ne l'ai pas fini et que les missions principales sont vraiment sympa... Je me ferais un plaisir d'y retourner
Gras
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Fiche descriptif
Ghost Recon : Wildlands
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Nom : Ghost Recon : Wildlands
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action
Multijoueur : 1 à 4 (online)
Sortie européenne : 07/03/2017
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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