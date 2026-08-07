Ghost Recon Wildlands : upgrade disponible avec mission & options bonus et retour du deal Predator

Comme attendu, Ubisoft a lancé une upgrade PC, PlayStation 5 et Xbox Series deavec diverses améliorations graphiques & techniques dont le combo 4K/60FPS, le contenu DLC sorti à l'époque (et même tout ce qui était bonus de précommandes et éditions spéciales), ainsi qu'une mission inédite et un bonus sympa : le renouvellement des droits pour la restauration de la mission(de base retiré des stores en décembre 2020).En outre, l'upgrade apporte de nouvelles options comme un réglage du HUD, la possibilité de changer l'heure ou la météo à loisir, et des règles spécifiques pour augmenter le défi en coop (personnalisation de la difficulté, tir allié, rechargement authentique…).