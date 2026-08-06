En attendant Quake 6, Machine Games offre une extension inédite pour Quake Remastered

Toujours pas depourtant teasé par Machine Games depuis le reveal de, mais néanmoins une petite douceur pour les fans afin de fêter mes 30 ans de la franchise :s'offre une extension inédite, disponible dès à présent, et gratuite pour tous les possesseurs du jeu (dont les abonnés Game Pass).Ce n'est pas la première fois que Bethesda enrichi ses oldies d'extensions neuves. Ce fut le cas pour les premiers, etjustement qui avait déjà eu droit à deux extensions inédites dès sa sortie en 2021.