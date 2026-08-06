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En attendant Quake 6, Machine Games offre une extension inédite pour Quake Remastered
Toujours pas de Quake 6 pourtant teasé par Machine Games depuis le reveal de Indiana Jones, mais néanmoins une petite douceur pour les fans afin de fêter mes 30 ans de la franchise : Quake Remastered s'offre une extension inédite, disponible dès à présent, et gratuite pour tous les possesseurs du jeu (dont les abonnés Game Pass).

Ce n'est pas la première fois que Bethesda enrichi ses oldies d'extensions neuves. Ce fut le cas pour les premiers Doom, et Quake Remastered justement qui avait déjà eu droit à deux extensions inédites dès sa sortie en 2021.

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osiris67, stardustx, escobar, ouken, spartan1985
publié le 06/08/2026 à 19:18 par Gamekyo
commentaires (9)
negan publié le 06/08/2026 à 19:21
Chez Sony ca vaudrait 10 euros
loganwolverine publié le 06/08/2026 à 19:35
negan "Nintendo"
stardustx publié le 06/08/2026 à 20:43
Excellente nouvelle

Quake Remastered justement qui avait déjà eu droit à deux extensions inédites dès sa sortie en 2021

Si Dimension of the Machine était bien une nouveauté ajoutée pour la sortie du remaster de 2021, l'autre extension Dimension of the Past n'était elle pas inédite puisque disponible depuis 2016 en téléchargement gratuit à l'occasion des 20 ans du jeu.
tripy73 publié le 06/08/2026 à 21:30
loganwolverine : ouais tu as raison Sony eux c'est l’upgrade technique PS5 des jeux PS4 qu’ils font payer La réalité c'est que lorsqueces rats de Sony et Nintendo font payer ce genre de MAJ, des petits éditeurs ou indépendants les offrent gratuitement...
naoshige11 publié le 08/08/2026 à 09:12
tripy73 c'est vrai qu'il y a eu aucun patch pour faire passer les jeux first party PS4 en version PS5 avec des gains en perf et/ou résolution...

Il me semble aussi que Sony est responsable du conflit au Moyen-Orient.
tripy73 publié le 08/08/2026 à 18:40
naoshige11 : ben justement, je parlais des jeux 1st party PS4 dont la maj technique PS5 était payante, c'était le cas qui par exemple de Uncharted 4 et UNCHARTED: The Lost Legacy, alors que c'était une màj technique sans ajout de contenu.

J'ai jamais dit que c'était le cas de tous ou parlé des jeux qui ont eu des petits patchs pour débloquer le framerate et augmenter la réso comme MS ou Nintendo l'ont fait sur certains jeux (en plus d'ajouter le Gameshare, Gamechat ou mode souris pour certains)

Quand à ta dernière réflexion ça ressemble beaucoup à une tirade d'un membre de la Sony defence force qui n'aime pas qu'on attaque son chouchou.
naoshige11 publié le 08/08/2026 à 23:46
tripy73 je pense surtout que depuis quelques semaines c'est un acharnement constant et y'a plus rien de constructif qui en ressort.

J'en ai déjà vaguement parler ici, mais ça devient pénible de suivre l'actu parce que tout va toujours tourner autour de Sony d'une manière ou d'une autre (t'as bien la preuve ici même, sur une news sur Quake, le truc qui n'a carrément rien à voir avec le schmilblik).

Est-ce que c'est mérité ? Au début j'aurais dit oui mais depuis je me suis fait la réflexion et la logique économique derrière sera toujours privilégié par rapport au côté affectif. C'est le cas pour tout le monde, d'ailleurs j'ai appris il y a peu que pendant l'âge d'or de Nintendo, période NES/SNES, ils régnaient sur tout le secteur d'une main de fer, près à faire des moves très discutable et pourtant ils passent encore aujourd'hui pour les gentils de l'histoire.

Vous avez trouvez tous votre ennemis commun, grand bien vous fasse. Moi je trouve que ça devient too much et qu'il y a plus rien de constructif qui en ressort.
tripy73 publié le 11/08/2026 à 15:02
naoshige11 : non mais que ce Sony ou un autre gros acteur de l'industrie, pour moi ça change strictement rien, ils sont tous à loger à la même enseigne, car je suis remonter contre l'industrie du JV au complet (pas que les éditeurs ou constructeurs, mais aussi la presse qui font parti du problème). :vomi:

Donc non aucun ennemi en particulier de mon côté, je leur chie tous dessus
crash71fr publié le 11/08/2026 à 15:12
En attendant un quake 6? Eux c’est plutôt Quake 5 ! Erreur dans la news ????
Gras
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Fiche descriptif
Quake Remastered
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Nom : Quake Remastered
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : ID Software
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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