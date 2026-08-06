GamesCom : les jeux de la conférence d'ouverture GamesCom : les jeux de la conférence d'ouverture

Geoff Keighley continue de distiller le programme de la future GamesCom et l'identité de ceux qui répondront présents à l'appel de la conférence d'ouverture le 25 août dans la soirée, et c'est maintenant au tour de Final Fantasy VII Revelation de rejoindre une liste qui devient de plus en plus intéressante.



Les principaux jeux du programme (pour l'heure) :



- Tides of Annihilation

- Fable

- Crazy Taxi

- The Witcher 3 : Songs of the Past

- Aion 2

- Alien Isolation 2

- Stranger than Heaven

- Metro 2039

- Gears of War E-Day

- Control Resonant

- Silent Hill Townfall

- Final Fantasy VII Revelation