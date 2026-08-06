GamesCom : les jeux de la conférence d'ouverture
Geoff Keighley continue de distiller le programme de la future GamesCom et l'identité de ceux qui répondront présents à l'appel de la conférence d'ouverture le 25 août dans la soirée, et c'est maintenant au tour de Final Fantasy VII Revelation de rejoindre une liste qui devient de plus en plus intéressante.
Les principaux jeux du programme (pour l'heure) :
- Tides of Annihilation
- Fable
- Crazy Taxi
- The Witcher 3 : Songs of the Past
- Aion 2
- Alien Isolation 2
- Stranger than Heaven
- Metro 2039
- Gears of War E-Day
- Control Resonant
- Silent Hill Townfall
- Final Fantasy VII Revelation
publié le 06/08/2026 à 16:34 par Gamekyo
Shanks Il y a aussi le premier gameplay trailer de Warlock d'annoncé avec Maggie Robertson (Lady Dimetrescu dans RE8, et Erin dans Baldur's Gate 3) qui reviens pour un action d'aventure dans l'univers de Donjons et Dragons pour info
Tu préfères des blog post playstation niveau comm ?
Genre on ne le voit pas assez entre le SGF et les Game Awards...
Des trailers pour Ocarina of Time et Kena Scars of Kosmora serait génial aussi.
Et ce serait top de voir Zelda oot mais ya 1% de chance