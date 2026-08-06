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GamesCom : les jeux de la conférence d'ouverture
Geoff Keighley continue de distiller le programme de la future GamesCom et l'identité de ceux qui répondront présents à l'appel de la conférence d'ouverture le 25 août dans la soirée, et c'est maintenant au tour de Final Fantasy VII Revelation de rejoindre une liste qui devient de plus en plus intéressante.

Les principaux jeux du programme (pour l'heure) :

- Tides of Annihilation
- Fable
- Crazy Taxi
- The Witcher 3 : Songs of the Past
- Aion 2
- Alien Isolation 2
- Stranger than Heaven
- Metro 2039
- Gears of War E-Day
- Control Resonant
- Silent Hill Townfall
- Final Fantasy VII Revelation
8
Qui a aimé ?
adamjensen, junaldinho, bourbon, tripy73, kisukesan, gameslover, uit, ouken
publié le 06/08/2026 à 16:34 par Gamekyo
commentaires (30)
negan publié le 06/08/2026 à 16:37
Mais il y a une vraie conférence ? genre il y a moyen d'avoir des trailers et tout le bordel ?
suikoden publié le 06/08/2026 à 16:42
J'espère que l'annonce de la nouvelle extension de TW3 va annoncer une version Switch 2 de celle ci et/ou une MaJ du jeu Switch 2 (même payante je prends, tant qu'il faut pas racheter tout le jeu comme SE par pitié)
guiguif publié le 06/08/2026 à 16:53
negan Comme l'année derniere et celle d'avant ect... avec ce bon vieux Geoff qui s'en met plein les fouilles
negan publié le 06/08/2026 à 16:55
guiguif Putain j'ai aucun souvenir d'une conférence GC
thelastone publié le 06/08/2026 à 16:58
C'est normal que le jeu qui me hype le plus cest the witcher 3 ?
yanssou publié le 06/08/2026 à 17:07
C'est à quel heure ?
kakazu publié le 06/08/2026 à 17:18
yanssou 20 heures
jenicris publié le 06/08/2026 à 17:20
FFVII Revelation
sasquatsch publié le 06/08/2026 à 17:27
Ein kleines Wolfenstein Überraschung?!
yanssou publié le 06/08/2026 à 17:40
kakazu merci
nigel publié le 06/08/2026 à 17:42
https://www.youtube.com/watch?v=KfiVVAS3YF4

Shanks Il y a aussi le premier gameplay trailer de Warlock d'annoncé avec Maggie Robertson (Lady Dimetrescu dans RE8, et Erin dans Baldur's Gate 3) qui reviens pour un action d'aventure dans l'univers de Donjons et Dragons pour info
wickette publié le 06/08/2026 à 17:45
guiguif
Tu préfères des blog post playstation niveau comm ?
nobleswan publié le 06/08/2026 à 17:54
On va mater tout ça pendant les vacances, Alien Isolation 2 Silent hill, Gears et Metro 2039 ça mérite le coup d'œil
aeris201 publié le 06/08/2026 à 18:06
Merci Geoff de proposer du contenus a ceux qui n’ont pas d’abonnement Netflix

amario publié le 06/08/2026 à 18:30
Je sens bien Zelda OOT
toninus publié le 06/08/2026 à 18:47
negan Moi ce qui me surprend c'est que ce soit encore le Geoff qui s'en occupe.
Genre on ne le voit pas assez entre le SGF et les Game Awards...
janolife publié le 06/08/2026 à 19:01
Sympa cette fin des vacances avant la reprise, FF VII, GTA VI et cette Gamescom…????
aozora78 publié le 06/08/2026 à 19:04
Je prie pour y voir Divinity
Des trailers pour Ocarina of Time et Kena Scars of Kosmora serait génial aussi.
snave publié le 06/08/2026 à 19:46
thelastone Vu les excellents jeux dans cette liste, si tu arrives à n'être hypé que par le 3ème DLC de The Witcher 3, ouais je peux me poser des questions sur toi.
drybowser publié le 06/08/2026 à 20:00
J'espère une version switch 2 de witcher 3
Et ce serait top de voir Zelda oot mais ya 1% de chance
perse9 publié le 06/08/2026 à 20:08
aozora78 divinity sera probablement le dernier gros jeux de cette generation. C'est clairement trop tôt pour montrer ne serait-ce qu'une image. Witcher 4 arrivera l'an prochain déjà et je vois dinivity sortir en 2028 en version anticipé
aozora78 publié le 06/08/2026 à 20:23
perse9 Je sais que je me trompe surement, mais je ne sais pas pourquoi au contraire je ne vois pas The Witcher IV sortir avant 2029. Là ou un Divinity pour mi-2028 je le sens bien.
idd publié le 06/08/2026 à 20:34
J'aime bien cette liste, j'espère qu'on aura des annonces quand même.
nigel publié le 06/08/2026 à 21:28
perse9 aozora78 De tout les gens que je connais que ont bossés de prêt ou de loin à Witcher 4 disent que le DLC de Witcher 3 c'est pour faire patienter, parce que de leurs propos: "Si ça sort en 2029, ce serait déjà bien"
taiko publié le 06/08/2026 à 21:40
negan c'est souvent plus de gameplay qu'à la summer
ouken publié le 06/08/2026 à 22:25
Fable , gears , crazy taxi ,tw3 le reste bas lec mes la déjà avec ça ya du lourd sur pc !!!
thelastone publié le 06/08/2026 à 23:48
Snave met tes lunettes , j'ai dis celui qui me hype le plus pas le seul
kadaj68800 publié le 07/08/2026 à 01:46
Mister Doritos gère aussi la Gamescom ?
perse9 publié le 07/08/2026 à 07:49
nigel ok merci pour l'info, en gros ils vont le sortir sur ps6 et sur ps5 diminué quoi..
mattewlogan publié le 07/08/2026 à 08:11
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Final Fantasy VII Revelation
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Nom : Final Fantasy VII Revelation
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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