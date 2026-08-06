Onimusha : Way of the Sword a son nouveau trailer

aborde tranquillement la route finale vers son lancement futur (à venir le 4 septembre) et en voici une énième bande-annonce en adéquation avec les récentes previews. A ce propos, si ceux qui y ont joué continuent de féliciter le gameplay et les affrontements contre les boss, beaucoup se posent des questions sur la pertinence de ces phases en territoire semi-ouvert.Le titre sortira sur PC/PS5/XBS/NS2, et une démo reste disponible pour ceux qui le souhaitent (mais pas sur Switch 2).