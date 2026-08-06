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Onimusha : Way of the Sword a son nouveau trailer
Onimusha : Way of the Sword aborde tranquillement la route finale vers son lancement futur (à venir le 4 septembre) et en voici une énième bande-annonce en adéquation avec les récentes previews. A ce propos, si ceux qui y ont joué continuent de féliciter le gameplay et les affrontements contre les boss, beaucoup se posent des questions sur la pertinence de ces phases en territoire semi-ouvert.

Le titre sortira sur PC/PS5/XBS/NS2, et une démo reste disponible pour ceux qui le souhaitent (mais pas sur Switch 2).

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kisukesan
publié le 06/08/2026 à 16:02 par Gamekyo
commentaires (10)
danzkzu publié le 06/08/2026 à 16:09
Day one (j'ai rien regardé du jeu)
Trop de communication dessus je trouve, ils en ont déjà trop montré ...
djfab publié le 06/08/2026 à 16:32
Pas sûr de la prendre, on verra les tests.
guiguif publié le 06/08/2026 à 16:55
Pas trop aimé la demo, a voir le jeu final mais ça sera surement en promo.
fritesmayo76 publié le 06/08/2026 à 16:57
La démo m'a clairement refroidis, je regarderais les boss pour les designs sur youtube et ça sera suffisant.
snave publié le 06/08/2026 à 19:40
Day one, on est dans la continuité des anciens Onimusha, mais 100 fois plus qualitatif au niveau mise en scène et technique, forcément.
jenicris publié le 06/08/2026 à 19:57
Je le prendrais avec Wolverine!
bladagun publié le 06/08/2026 à 20:35
Il reste meme pas un mois je ne me spoil plus
azerty publié le 07/08/2026 à 01:47
Day one (en vrai faut pas à cause des patchs). Mais apparemment les ennemis sont toujours non agressifs. J'ai écouté la preview de Playmoo. J'espère qu'ils vont se bouger. Si c'est patcher après ect
..ça va me gonfler.
darkwii publié le 07/08/2026 à 05:37
Il y a des vidéos de gameplay de la version Switch 2 sa à l'air propre comme version
mattewlogan publié le 07/08/2026 à 08:10
C D1 je regarde plus
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Fiche descriptif
Onimusha : Way of the Sword
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Nom : Onimusha : Way of the Sword
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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