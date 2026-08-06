Onimusha : Way of the Sword a son nouveau trailer

Onimusha : Way of the Sword aborde tranquillement la route finale vers son lancement futur (à venir le 4 septembre) et en voici une énième bande-annonce en adéquation avec les récentes previews. A ce propos, si ceux qui y ont joué continuent de féliciter le gameplay et les affrontements contre les boss, beaucoup se posent des questions sur la pertinence de ces phases en territoire semi-ouvert.
Le titre sortira sur PC/PS5/XBS/NS2, et une démo reste disponible pour ceux qui le souhaitent (mais pas sur Switch 2).
Trop de communication dessus je trouve, ils en ont déjà trop montré ...
..ça va me gonfler.