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The Legend of Zelda : 4 acteurs de plus pour le film
Faute de communication officielle de la part de Sony Pictures et Nintendo, les fuites continuent sur le futur film The Legend of Zelda avec 4 nouvelles confirmations de la part de Deadline, dont celle de Sam Neill à titre posthume (l'acteur, connu mondialement pour Jurassic Park, est décédé le mois dernier).

On ignore d'ailleurs quel sera son rôle, apparemment minime, mais voici les précisions apportées par Deadline.

- Uli Latukefu : Ganondorf
- Yvonne Strahovski (la blonde ci-dessous) : une reine (d'Hyrule probablement)
- Dichen Lachman : Impa
- Sam Neill : le roi ?

La sortie cinéma étant prévue pour le 30 avril 2027, nous aurons probablement droit à une première bande-annonce en fin d'année si l'on suit la communication habituelle. Crainte légitime : avec le combo Nintendo + Sony Pictures, on peut s'attendre à ce que la majorité des scènes intéressantes soient livrées avant la sortie.
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roivas, adamjensen, bourbon, link49, nindo64, azertyuiop2
publié le 07/08/2026 à 06:41 par Gamekyo
commentaires (7)
shinz0 publié le 07/08/2026 à 07:00
"le combo Nintendo + Sony Pictures"
Ça fait peur, vivement un trailer
aeris201 publié le 07/08/2026 à 07:13
La sortie ciné n’est plus prévu pour le 7 mai 2027 mais pour le 30 avril 2027.

Faut mettre à jour ses fiches
shanks publié le 07/08/2026 à 07:19
aeris201
modifié
adamjensen publié le 07/08/2026 à 07:35
Ce casting sent de plus en plus bon.
Un sans fautes pour l'instant.
Il est fort probable que je regarde ce film.
sosky publié le 07/08/2026 à 08:09
Lachman en Impa mais l’évidence
rogeraf publié le 07/08/2026 à 08:24
Ce n'etait Eric Zemmour qui était prévu en Ganondorf ?
ravyxxs publié le 07/08/2026 à 22:01
Dichen Lachman...ma copine a eu le seum lorsque j'étais émerveillé par sa beauté dans Severance mdrrrr

NOOON ELLE A FAIT DE LA CHIRURGIEEE ARRETTE

Bien le casting je valide
Gras
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Fiche descriptif
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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Nom : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
Support : Wii U
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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