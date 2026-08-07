The Legend of Zelda : 4 acteurs de plus pour le film The Legend of Zelda : 4 acteurs de plus pour le film

Faute de communication officielle de la part de Sony Pictures et Nintendo, les fuites continuent sur le futur film The Legend of Zelda avec 4 nouvelles confirmations de la part de Deadline, dont celle de Sam Neill à titre posthume (l'acteur, connu mondialement pour Jurassic Park, est décédé le mois dernier).



On ignore d'ailleurs quel sera son rôle, apparemment minime, mais voici les précisions apportées par Deadline.



- Uli Latukefu : Ganondorf

- Yvonne Strahovski (la blonde ci-dessous) : une reine (d'Hyrule probablement)

- Dichen Lachman : Impa

- Sam Neill : le roi ?



La sortie cinéma étant prévue pour le 30 avril 2027, nous aurons probablement droit à une première bande-annonce en fin d'année si l'on suit la communication habituelle. Crainte légitime : avec le combo Nintendo + Sony Pictures, on peut s'attendre à ce que la majorité des scènes intéressantes soient livrées avant la sortie.