The Legend of Zelda : 4 acteurs de plus pour le film
Faute de communication officielle de la part de Sony Pictures et Nintendo, les fuites continuent sur le futur film The Legend of Zelda avec 4 nouvelles confirmations de la part de Deadline, dont celle de Sam Neill à titre posthume (l'acteur, connu mondialement pour Jurassic Park, est décédé le mois dernier).
On ignore d'ailleurs quel sera son rôle, apparemment minime, mais voici les précisions apportées par Deadline.
- Uli Latukefu : Ganondorf
- Yvonne Strahovski (la blonde ci-dessous) : une reine (d'Hyrule probablement)
- Dichen Lachman : Impa
- Sam Neill : le roi ?
La sortie cinéma étant prévue pour le 30 avril 2027, nous aurons probablement droit à une première bande-annonce en fin d'année si l'on suit la communication habituelle. Crainte légitime : avec le combo Nintendo + Sony Pictures, on peut s'attendre à ce que la majorité des scènes intéressantes soient livrées avant la sortie.
publié le 07/08/2026 à 06:41 par Gamekyo
Ça fait peur, vivement un trailer
Faut mettre à jour ses fiches
modifié
Un sans fautes pour l'instant.
Il est fort probable que je regarde ce film.
NOOON ELLE A FAIT DE LA CHIRURGIEEE ARRETTE
Bien le casting je valide