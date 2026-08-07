Wo Long 2 cèdera lui aussi au monde ouvert

Discret sur le sujet (en attendant le TGS probablement), Wo Long 2 : Wings of Ember refait rapidement l'actualité pour découvrir que Elden Ring continue de faire des émules chez les concurrents : tout comme NiOh 3, cette nouvelle production craquera pour l'orientation en monde ouvert.
D'après ce qu'on lit chez nous confrères de Automaton, on partirait sur une seule et très grande map mais dont la structure pourra évoluer selon certains choix moraux encore à spécifier, et si l'on a toujours des craintes niveau rythme, on n'oubliera pas à quel point NiOh 3 a surpris tout le monde.
Pour en revenir à Wo Long 2 (Q1 2027, PC/PS5/XBS/Switch 2 & Game Pass), cette suite offrira davantage de verticalité pour les combats et l'exploration (et même du wall run), tandis que le gameplay évitera cette fois de trop s'appuyer sur les parades pour introduire une nouvelle mécanique encore tenue secrète.
Moi, je suis content. Le 1er opus était vraiment très très bon, surtout du côté des affrontements en général et celui des boss. Ça se voulait vraiment l'héritier du gameplay de Sekiro et c'était même mieux, en un sens, du fait qu'on se pouvait choisir notre arme, notamment - même si tout l'aspect outil ninja n'était pas explorer.
Le level-design était en demi-teinte, si j'puis, fluctuant dans sa qualité, mais il manquait surtout de verticalité, bien qu'il en a aussi.
Et côté univers, c'était vraiment cool, j'aimais bien les personnages et le contexte historique (visuellement comme textuellement).
Bref, j'avais trouvé le jeu assez extraordinaire à l'époque, au contraire du 1er Nioh que j'avais trouvé sympa, mais juste sympa.
Donc qu'un deuxième Wo Long arrive bientôt, franchement, ça fait plaisir, oui, d'autant plus qu'à l'époque où il était sorti et aux alentours, je crois qu'il tapait dans les 1 millions (bon, parce que oui, il était sorti dans le Xbox Game Pass...) et qu'on en revenait toujours à Nioh comme étant LA licence porteuse, alors que bon...
Nioh 3, cela-dit, la démo a suffit à me convaincre qu'en faite, un Nioh pouvait vraiment m'intéresser, ce jeu est génialement fait j'ai trouvé, ses différents système s'imbriquant bien les uns aux autres, le level-design en monde-ouvert est vraiment intéressant. Bon, après, je n'ai pas encore pu m'essayer au jeu entier, mais des 13 heures que j'y ai consacré, j'ai trouvé la proposition plutôt très solide.
akiru
Ah ouais ? en quoi ? Je n'ai pas fait le deux, le premier m'avait pas convaincu personnellement. Je sais que y'avait plus le William et qu'on pouvait se transformer en une sorte de Yokai, mais c'était vraiment si bien que ça par rapport au 1er ?
Nioh 3 a tout simplifié pour s'ouvrir au public.
« C'est très simple, Nioh 2 c'est le système de combat le plus profond de l'histoire du jeu vidéo. »
Tout dépend si le jeu, dans sa conception, pousse les joueurs à exploiter réellement cette richesse plutôt qu'à passer à côté.
Dans Nioh, par exemple, j'avais trouvé que le système de combat permettait beaucoup de choses, mais vu qu'en jouant « bourrin » (sans passer par les arbres de compétences) ça passait malgré tout, et comme nous étions entre amis, on ne c'est pas attardé sur cette profondeur qui était un frein à notre progression, et le jeu ne nous a jamais vraiment dit qu'on se trompait dans notre façon de l'aborder, donc on a continuer.
Si donc Nioh 2, c'est pareil, son système de combat peut être le plus profond de tous les temps, qu'elle importance si les gens ne font pas l'expérience de la même chose ? C'est bien commercialement parlant, sûrement, oui, je n'en doute pas, mais qualitativement, ça dit aussi beaucoup du jeu et de ce qu'il attend ou ce qu'il n'attend pas des gens qui y jouent.
Sinon, en jouant quelque peu à la démo de Nioh 3 (13 heures environs), j'avais trouvé que là, on avait enfin l'espace pour mettre à profit nos compétences, sans que le resserrement des niveaux ou autres ne viennent contrevenir à ce plaisir, et pourtant, comme tu dis, Nioh 3 a bien moins de possibilités en raison du nombres d'armes jouables et sûrement des compétences moins nombreuses.
Pour finir, je ne pouvais plus accéder à Gamekyo jusqu'à aujourd'hui, d'où ma réponse tardive. Le site est en souffrance depuis quelques temps.
burningcrimson
Dépêches-toi d'y jouer, bon sang !
Comme je le dis toujours dans DMC t'es pas obligé de faire des combos. C'est un plaisir. Et peu de jeu offre cela a un tel niveau
« Comme je le dis toujours dans DMC t'es pas obligé de faire des combos. »
C'est vrai...
Maintenant que tu le dis, je me souviens m'être surpris à m'être en effet pris positivement la tête avec les combos, bien que surtout avec Dante, plus qu'avec Nero ou V. J'imagine que le personnage de Dante donne envie de prendre possession des moyens qui sont mis à sa disposition, là où avec Nero, par exemple, j'avais trouvé bien sans plus - quant à V, j'avais bien apprécié son gameplay, mais vu qu'il est plus posé, on le vit avec une différente excitation.
Par contre, si dans Nioh, j'avais pas eu l'envie de m'y intéresser, dans Nioh 3, qui est plus ouvert, et qui dans sa proposition m'a plus botté, là, par contre, je me suis d'affection pour la profondeur du système de combat du jeu, bien que relative, par rapport à Nioh 2 dont la profondeur apparemment toute autre t'as marqué.