Wo Long 2 cèdera lui aussi au monde ouvert

Discret sur le sujet (en attendant le TGS probablement),refait rapidement l'actualité pour découvrir quecontinue de faire des émules chez les concurrents : tout comme, cette nouvelle production craquera pour l'orientation en monde ouvert.D'après ce qu'on lit chez nous confrères de Automaton, on partirait sur une seule et très grande map mais dont la structure pourra évoluer selon certains choix moraux encore à spécifier, et si l'on a toujours des craintes niveau rythme, on n'oubliera pas à quel pointa surpris tout le monde.Pour en revenir à(Q1 2027, PC/PS5/XBS/Switch 2 & Game Pass), cette suite offrira davantage de verticalité pour les combats et l'exploration (et même du wall run), tandis que le gameplay évitera cette fois de trop s'appuyer sur les parades pour introduire une nouvelle mécanique encore tenue secrète.