Star Wars Galactic Racer montre ses Landspeeders

Une petite vidéo surqui sera en fait la première d'une série pour présenter les différents types de « bolides » maniables à commencer ici par les bien connus Landspeeders.Prévu pour le 8 octobre (PC/PS5/XBS), cette suite spirituelle desest signée par Fuse Game, studio fondé par des anciens de Criterion, pendant qu'une partie de leurs anciens collègues tentent encore de ressusciter la vibe, et que le reste enfermé chez EA bossera jusqu'à la fin des temps sur