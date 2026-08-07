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Star Wars Galactic Racer montre ses Landspeeders
Une petite vidéo sur Star Wars : Galactic Racer qui sera en fait la première d'une série pour présenter les différents types de « bolides » maniables à commencer ici par les bien connus Landspeeders.

Prévu pour le 8 octobre (PC/PS5/XBS), cette suite spirituelle des Star Wars Racers est signée par Fuse Game, studio fondé par des anciens de Criterion, pendant qu'une partie de leurs anciens collègues tentent encore de ressusciter la vibe Burnout, et que le reste enfermé chez EA bossera jusqu'à la fin des temps sur Battlefield.

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ravyxxs, burningcrimson, gameslover, pimoody
publié le 07/08/2026 à 21:18 par Gamekyo
commentaires (8)
ravyxxs publié le 07/08/2026 à 22:04
Ce marketing est incroyable !

Un rêve devenu réalité..
burningcrimson publié le 08/08/2026 à 05:54
Ça donne une idée de ce qu'un Wipeout ps5 aurait pu donner !
ratchet publié le 08/08/2026 à 07:38
Je ne regarde pas
fritesmayo76 publié le 08/08/2026 à 17:29
Quelle dommage de gâcher la license sur un rogue lite.
vers0 publié le 09/08/2026 à 11:57
Ca a l'air vraiment excelent vivement
grievous32 publié le 11/08/2026 à 16:48
Fritesmayo76 à aucun moment c'est du gâchis... C'est justement au contraire, dans un jeu de courses, le meilleur moyen d'avoir une replay value de ouf en solo.
fritesmayo76 publié le 11/08/2026 à 16:52
grievous32 Pour ma part j'y vois un aveu d'échec de game design, mais chacun son truc. Je te souhaite de t'amuser dessus, pour ma part je prendrais autre chose.
grievous32 publié le 12/08/2026 à 12:39
Fritesmayo76 ça n'a aucun sens c'que tu dis... Si y a bien un type de jeu où le game design ne peut pas être un échec, c'est bien les rogue-like... Vu que tout est basé sur le fait de recommencer, si le game design est foireux, à aucun moment t'as envie de recommencer encore et encore.
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Star Wars : Galactic Racer
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Nom : Star Wars : Galactic Racer
Support : PC
Editeur : Secret Mode
Développeur : Fuse Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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