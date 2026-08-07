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Take-Two rejoint le clan ne voyant plus grand intérêt au marché ''physique''
Le bilan fiscal de Take-Two Interactive avait davantage pour but de regarder vers l'avenir que le passé, et c'est tout à fait logique quand l'avenir en question se nomme Grand Theft Auto VI, que ses précommandes sont qualifiées « d'exceptionnels », et que sa date de sortie est évidemment maintenue et il y a intérêt avec un objectif pour l'année fiscale en cours de 8 milliards de dollars de recettes pour l'entreprise.

Pour le reste :

- Le PDG de Take-Two rejoint Ubisoft et Capcom pour dire que la mise à mort du physique ne leur portera aucun préjudice, et que les « disques n'ont plus vraiment d'intérêt » à l'heure de la connexion obligatoire et des téléchargements obligatoires. Un pavé de plus dans le débat.

- A ce sujet, la vente de jeux physiques représentent désormais 2 % du CA de Take-Two.

- GTA V tourne à 230 millions de ventes, Red Dead Redemption 2 à 87 millions. Le premier est la meilleure vente US de ces 10 dernières années. Le deuxième est la 3e meilleure vente US de ces 8 dernières années.

- Take-Two a actuellement 29 jeux en développement. En enlevant les 3 du mobile et les 8 du domaine sportif (NBA, PGA, WWE…), on trouvera parmi le reste 3 nouvelles licences (Judas, Project Ethos et une dernière inconnue), Grand Theft Auto VI forcément et enfin 7 « suites » encore à spécifier en espérant que Bioshock 4 existe toujours. Pour les 7 derniers, c'est une catégorie couvrant remakes, remasters et portages, là encore sans précision pour le moment.

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publié le 07/08/2026 à 21:07 par Gamekyo
commentaires (26)
jofe publié le 07/08/2026 à 21:15
C'est quand même fou de les voir vanter "connexion obligatoire" et "téléchargements obligatoires" en arguments pertinents quand le 1er ne devrait même pas exister pour des jeux solo et le 2ème, si on parle de mises à jour, se sont multipliés uniquement parce que les jeux sont presque jamais testés correctement avant leur sortie.

Donc pas de quoi être fier.
zekk publié le 07/08/2026 à 21:18
Faudra arrêter de les faire passer pour des héros parce qu’ils ont un deal avec Netlfix au lieu de Sony pour la prochaine présentation
ravyxxs publié le 07/08/2026 à 21:54
Leur cible ce ne sont plus trop les millénaires et ils le savent, donc logique de les voir bomber le torse sur la mort du physique, notre génération consomme moins, mais ce plaint plus, tandis que la présente, la nouvelle, et la future, consomme(ra) largement plus, et ferme leur gueule car trop occupé sur ROBLOX, TIKTOK SNAP INSTA short-reelYOUTUBE KICK TWITCH et compagnie.

Et le deal de NETFLIX affirme à fond mon message, ce deal exclusif qui montrera du neuf, c'est pas pour nous !!!
keiku publié le 07/08/2026 à 21:57
j'ai envie de dire que de toute facon la majorité qui consomme du démat sont sur mobile et sur du free to play, donc il peuvent dire ce qu'il veulent a force de limiter le publique il finiront par ne plus avoir personne...
guiguif publié le 07/08/2026 à 21:58
C'est donc pour ça qu'ils ont ressorti Red Dead Redemption Remaster en boite sur PS5 et Switch 2 ya 3 mois

C'est un peu comme Capcom qui ne voit plus l'utilité des éditions physiques, mais qui a ressorti RE2 RE3 et RE7 en boite sur PS5 en 2024 alors que le patch PS5 sorti en 2022 était gratos pour les possesseurs des versions PS4
burningcrimson publié le 07/08/2026 à 22:11
Donc en gros je dois payer Netflix pour mater un trailer ?
zekk publié le 07/08/2026 à 22:12
ravyxxs
kikoo31 publié le 07/08/2026 à 22:13
et il en a toujours certains qui trouvent le moyen de dire que l'annonce de SOny fin physique et celui de gTA 6 ne sont pas lié
shanks publié le 07/08/2026 à 22:34
burningcrimson
Ou tu attends moins d'une heure qu'un mec le up sur Youtube.
akinen publié le 07/08/2026 à 22:40
Ça sera sur les plateformes de streaming illégales et de torrent.

M’enfin de toute façon, tout le monde y aura accès 6h plus tard
aeris201 publié le 07/08/2026 à 22:45
akinen Aujourd'hui, il n'y a que 6 heures d'exclusivité. Demain, ce sera 12 heures. Après-demain, 3 jours. Le jour suivant, tu ne pourras le voir que sur Netflix, sans option gratuite. Et finalement, Netflix sortira l'abonnement PRO GAMER, plus cher que l'abonnement normal, mais ce sera le seul qui te permettra de voir ces bandes-annonces.
tripy73 publié le 07/08/2026 à 23:08
Et la prochaine étape ce sera le full cloud gaming, comme le dit ouvertement ce requin de PDG Take-Two... A votre avis pourquoi le 1er trailer de gameplay est une exclusivité temporaire de Netflix ?

Enfin bref, ça ne fait que confirmer ce que je disais sur ma dernière vidéo concernant l'arrêt du physique. Et n'oubliez pas, leur mentra qui est "Vous ne posséderez rien et vous serez heureux" ou encore "Les joueurs doivent s'habituer à ne plus posséder leurs jeux"

Mais du coup si acheter un jeu ne veut pas dire qu’ont le possède, le pirater ce n'est pas du vol non ?

kikoo31 : faut vraiment être à la ramasse pour croire que ce ne serait qu'une coïncidence, alors que GTA 6 est le cheval de Troie de l'industrie pour faire passer la pillule du full dema et que Sony fait parti de cette volonté des gros acteurs de l'industrie qui veulent tous nous faire basculer de grès ou de force vers ce mode de consommation...
ravyxxs publié le 07/08/2026 à 23:39
aeris201 Oui,possible qu'à l'avenir, NETFLIX voit son pied dans l'industrie du jeu vidéo différement, car ils ont échoué en jeu concret avec des studios, mais en s'appropriant des trailers de gros blockbuster, avant Sony, XBOX ou Nintendo, en exclusivité pendant 4-6H comme le dit akinen
wickette publié le 08/08/2026 à 00:05
Non mais ça ne dérange personne car ça augmente la marge de profit, faut arrêter de croire le contraire, même ceux qui font les héros du peuple.

Nintendo ils vont rester dessus pour la S2 car 38% de leurs ventes sont en physiques, leurs jeux ne dévaluant presque pas. C'est pas plus compliqué.

zekk

Ils n'ont jamais été des héros, ça fait juste sourire le deal netflix quand même c'est atypique, seul GTA VI peut faire ça.

ravyxxs
la gen Z subit une pression des corpo tech qu'on a jamais subit à ce niveau nous millenials.

On n'a vu les débuts des réseaux sociaux, le sayan normal, eux ils se battent contre goku ssj4 faut un peu d'empathie parce que nous si c'était dans les mêmes conditions on ne serait pas mieux je pense
keiku publié le 08/08/2026 à 04:34
wickette Nintendo ils vont rester dessus pour la S2 car 38% de leurs ventes sont en physiques, leurs jeux ne dévaluant presque pas. C'est pas plus compliqué.

plus de 50% en physique chez nintendo d'après leur dernier rapport financier, les 38% c'est avec les microtransactions
burningcrimson publié le 08/08/2026 à 05:52
shanks Bonne idée
nyseko publié le 08/08/2026 à 06:03
Ce qui rend la sortie du jeux en version boîte avec disque peut probable pour ceux qui y croient encore.

C'est peu probable que GTA7 soit en cours de développement, pour le 6, ils avaient pris leur temps avant de le commencer (rajouté au fait qu'ils ont eu du mal à trouver l'histoire qui leur convient).
mattewlogan publié le 08/08/2026 à 07:49
La majorité a choisi faut pas faire les surpris
zekk publié le 08/08/2026 à 07:54
wickette Non non, certains les ont traités comme des héros à cause du deal Netflix
aeris201 publié le 08/08/2026 à 08:12
nyseko Ah oui la fameuse version physique de GTA6 qui arrive en décembre "vous verray !"

Beaucoup y croyaient dur comme fer mais bizzarement on ne les entend plus ces derniers temps De toute evidence l'annonce de Sony debut juillet les a bien calmé
supasaiyajin publié le 08/08/2026 à 08:46
Et du coup, sur Switch, où le physique reste encore important, ils vont tous continuer à sortir leurs jeux en boîte quand bien même cela n'a pas de sens pour le consommateur ?
softdog publié le 08/08/2026 à 18:12
aeris201 on est prets à attendre un an une version physique sur ps5
Et au pire on y jouera pas avant la version pc
kazey77 publié le 08/08/2026 à 21:46
Pour le trailer j'irai le voir sur Sur Twitch, des gens vont le stream et se faire bannir derriere comme dab XD
shinz0 publié le 09/08/2026 à 12:38
Je le téléchargerai sur torrent
pimoody publié le 11/08/2026 à 15:52
Cette histoire ça finira par se retourner contre certains de ces studios, avec les nouveaux outils i.a, les jeux en ligne type sand box free to play qui accrochent plus les nouvelles générations, certains ne s’en sortiront pas.
jobiwan publié le 11/08/2026 à 16:17
Ils peuvent se vanter d'être les numbers one aux US mais il n'y a aucun mérite quand il te propose leur titre sur PS3, puis sur PS4, puis sur PS5. Au contraire, cela démontre une chose, c'est que le physique alimentant le marché de l'occasion ne porte pas atteinte aux chiffres de vente.

Prenez garde à ne pas trop prendre confiance. L'excès peut conduire comme chez PlayStation avec sa politique des jeux GAAS à un vrai fiasco.
Vous semblez oublier que le marché à venir n'est pas très favorable où le segment s'oriente vers un marché de luxe le rendant de moins en moins accessible au public.
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Grand Theft Auto VI
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Nom : Grand Theft Auto VI
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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