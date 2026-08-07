Take-Two rejoint le clan ne voyant plus grand intérêt au marché ''physique''

Le bilan fiscal de Take-Two Interactive avait davantage pour but de regarder vers l'avenir que le passé, et c'est tout à fait logique quand l'avenir en question se nomme, que ses précommandes sont qualifiées « d'exceptionnels », et que sa date de sortie est évidemment maintenue et il y a intérêt avec un objectif pour l'année fiscale en cours de 8 milliards de dollars de recettes pour l'entreprise.Pour le reste :- Le PDG de Take-Two rejoint Ubisoft et Capcom pour dire que la mise à mort du physique ne leur portera aucun préjudice, et que les « disques n'ont plus vraiment d'intérêt » à l'heure de la connexion obligatoire et des téléchargements obligatoires. Un pavé de plus dans le débat.- A ce sujet, la vente de jeux physiques représentent désormais 2 % du CA de Take-Two.tourne à 230 millions de ventes,à 87 millions. Le premier est la meilleure vente US de ces 10 dernières années. Le deuxième est la 3e meilleure vente US de ces 8 dernières années.- Take-Two a actuellement 29 jeux en développement. En enlevant les 3 du mobile et les 8 du domaine sportif (NBA, PGA, WWE…), on trouvera parmi le reste 3 nouvelles licences (et une dernière inconnue),forcément et enfin 7 « suites » encore à spécifier en espérant queexiste toujours. Pour les 7 derniers, c'est une catégorie couvrant remakes, remasters et portages, là encore sans précision pour le moment.