Take-Two rejoint le clan ne voyant plus grand intérêt au marché ''physique''
Le bilan fiscal de Take-Two Interactive avait davantage pour but de regarder vers l'avenir que le passé, et c'est tout à fait logique quand l'avenir en question se nomme Grand Theft Auto VI, que ses précommandes sont qualifiées « d'exceptionnels », et que sa date de sortie est évidemment maintenue et il y a intérêt avec un objectif pour l'année fiscale en cours de 8 milliards de dollars de recettes pour l'entreprise.
Pour le reste :
- Le PDG de Take-Two rejoint Ubisoft et Capcom pour dire que la mise à mort du physique ne leur portera aucun préjudice, et que les « disques n'ont plus vraiment d'intérêt » à l'heure de la connexion obligatoire et des téléchargements obligatoires. Un pavé de plus dans le débat.
- A ce sujet, la vente de jeux physiques représentent désormais 2 % du CA de Take-Two.
- GTA V tourne à 230 millions de ventes, Red Dead Redemption 2 à 87 millions. Le premier est la meilleure vente US de ces 10 dernières années. Le deuxième est la 3e meilleure vente US de ces 8 dernières années.
- Take-Two a actuellement 29 jeux en développement. En enlevant les 3 du mobile et les 8 du domaine sportif (NBA, PGA, WWE…), on trouvera parmi le reste 3 nouvelles licences (Judas, Project Ethos et une dernière inconnue), Grand Theft Auto VI forcément et enfin 7 « suites » encore à spécifier en espérant que Bioshock 4 existe toujours. Pour les 7 derniers, c'est une catégorie couvrant remakes, remasters et portages, là encore sans précision pour le moment.
Donc pas de quoi être fier.
Et le deal de NETFLIX affirme à fond mon message, ce deal exclusif qui montrera du neuf, c'est pas pour nous !!!
C'est un peu comme Capcom qui ne voit plus l'utilité des éditions physiques, mais qui a ressorti RE2 RE3 et RE7 en boite sur PS5 en 2024 alors que le patch PS5 sorti en 2022 était gratos pour les possesseurs des versions PS4
Ou tu attends moins d'une heure qu'un mec le up sur Youtube.
M’enfin de toute façon, tout le monde y aura accès 6h plus tard
Enfin bref, ça ne fait que confirmer ce que je disais sur ma dernière vidéo concernant l'arrêt du physique. Et n'oubliez pas, leur mentra qui est "Vous ne posséderez rien et vous serez heureux" ou encore "Les joueurs doivent s'habituer à ne plus posséder leurs jeux"
Mais du coup si acheter un jeu ne veut pas dire qu’ont le possède, le pirater ce n'est pas du vol non ?
kikoo31 : faut vraiment être à la ramasse pour croire que ce ne serait qu'une coïncidence, alors que GTA 6 est le cheval de Troie de l'industrie pour faire passer la pillule du full dema et que Sony fait parti de cette volonté des gros acteurs de l'industrie qui veulent tous nous faire basculer de grès ou de force vers ce mode de consommation...
Nintendo ils vont rester dessus pour la S2 car 38% de leurs ventes sont en physiques, leurs jeux ne dévaluant presque pas. C'est pas plus compliqué.
zekk
Ils n'ont jamais été des héros, ça fait juste sourire le deal netflix quand même c'est atypique, seul GTA VI peut faire ça.
ravyxxs
la gen Z subit une pression des corpo tech qu'on a jamais subit à ce niveau nous millenials.
On n'a vu les débuts des réseaux sociaux, le sayan normal, eux ils se battent contre goku ssj4 faut un peu d'empathie parce que nous si c'était dans les mêmes conditions on ne serait pas mieux je pense
plus de 50% en physique chez nintendo d'après leur dernier rapport financier, les 38% c'est avec les microtransactions
C'est peu probable que GTA7 soit en cours de développement, pour le 6, ils avaient pris leur temps avant de le commencer (rajouté au fait qu'ils ont eu du mal à trouver l'histoire qui leur convient).
Beaucoup y croyaient dur comme fer mais bizzarement on ne les entend plus ces derniers temps De toute evidence l'annonce de Sony debut juillet les a bien calmé
Et au pire on y jouera pas avant la version pc
Prenez garde à ne pas trop prendre confiance. L'excès peut conduire comme chez PlayStation avec sa politique des jeux GAAS à un vrai fiasco.
Vous semblez oublier que le marché à venir n'est pas très favorable où le segment s'oriente vers un marché de luxe le rendant de moins en moins accessible au public.