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Xbox : le nouveau dégraissement chez Halo Studios ne concernait pas les employés permanents
Beaucoup ont relayé l'information, dont moi-même, et un Mea Culpa s'impose naturellement quand un communiqué officiel vient attester de l'inverse : finalement non, il n'y a pas eu de nouvelle vague de licenciements chez Halo Studios suite au lancement de Halo : Campaign Evolved.

Certes, le studio a bien été dégraissé d'un certain nombre de têtes (chiffre non connu) mais Xbox assure que l'intégralité des concernés étaient sous contrat temporaire qui n'ont tout simplement pas été renouvelé. « Aucun employé permanent n'a été licencié », telle est la précision que l'on vous transmet.

Reste maintenant à attendre la suite du programme, en rappelant que selon certains insiders, un équivalent pour Halo 2 et Halo 3 seraient en cours de développement.

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publié le 08/08/2026 à 17:36 par Gamekyo
commentaires (4)
nigel publié le 08/08/2026 à 20:40
Précisions quand même, il y a eu des ruptures de contrats avec des gens qui travaillaient sur Halo depuis des années (certains ont fait Infinite et le Remake et avaient des postes quand même important)
olex publié le 08/08/2026 à 23:05
Oh là là, je suis rassuré de voir que les personnes concernées n'étaient pas humains et ne méritaient pas de rester pour subvenir à leurs besoins...
ravyxxs publié le 08/08/2026 à 23:37
Fausse news Shanks , je sais pas mais un des concernés, à clairement stipuler sur Twitter/X, qui l'était là depuis....8-10 ans ?

Temporaire...je savais pas que ça prenait autant d'années

Soit le responsable ment, et va y avoir une boutade la semaine prochaine, soit le concerné ment sur son temps au sein de XBOX.

PS : Il bosse sur Seattle apparement et à la recherche de taf logique...
grievous32 publié le 11/08/2026 à 16:47
Histoire de bien montrer comment les grandes gueules l'ouvrent toujours trop vite =>
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Fiche descriptif
Halo : Campaign Evolved
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Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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