Xbox : le nouveau dégraissement chez Halo Studios ne concernait pas les employés permanents

Beaucoup ont relayé l'information, dont moi-même, et un Mea Culpa s'impose naturellement quand un communiqué officiel vient attester de l'inverse : finalement non, il n'y a pas eu de nouvelle vague de licenciements chez Halo Studios suite au lancement deCertes, le studio a bien été dégraissé d'un certain nombre de têtes (chiffre non connu) mais Xbox assure que l'intégralité des concernés étaient sous contrat temporaire qui n'ont tout simplement pas été renouvelé., telle est la précision que l'on vous transmet.Reste maintenant à attendre la suite du programme, en rappelant que selon certains insiders, un équivalent pouretseraient en cours de développement.