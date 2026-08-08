Xbox : le nouveau dégraissement chez Halo Studios ne concernait pas les employés permanents
Beaucoup ont relayé l'information, dont moi-même, et un Mea Culpa s'impose naturellement quand un communiqué officiel vient attester de l'inverse : finalement non, il n'y a pas eu de nouvelle vague de licenciements chez Halo Studios suite au lancement de Halo : Campaign Evolved.
Certes, le studio a bien été dégraissé d'un certain nombre de têtes (chiffre non connu) mais Xbox assure que l'intégralité des concernés étaient sous contrat temporaire qui n'ont tout simplement pas été renouvelé. « Aucun employé permanent n'a été licencié », telle est la précision que l'on vous transmet.
Reste maintenant à attendre la suite du programme, en rappelant que selon certains insiders, un équivalent pour Halo 2 et Halo 3 seraient en cours de développement.
Temporaire...je savais pas que ça prenait autant d'années
Soit le responsable ment, et va y avoir une boutade la semaine prochaine, soit le concerné ment sur son temps au sein de XBOX.
PS : Il bosse sur Seattle apparement et à la recherche de taf logique...