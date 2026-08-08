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Control Resonant : 12 minutes de gameplay
Pour commencer à achever sa communication et en dehors de la GamesCom, Remedy et son Control Resonant passeront par IGN pour délivrer les dernières informations et attirer l'oeil de nouveaux curieux comme ici avec pas moins de 12 minutes de gameplay dans des espaces encore non montrées jusqu'à présent.

Il faudra attendre le 24 octobre (PC/PS5/XBS) pour savoir si la prise de risque du corps-à-corps, toujours moindre que celle du GAAS avec FBC Firebreak, s'avérera payante, ou si le développeur se fera une raison sur son CV majoritairement composé de TPS.

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Qui a aimé ?
roivas, dyselight, pimoody, gareauxloups
publié le 08/08/2026 à 06:24 par Gamekyo
commentaires (25)
mattewlogan publié le 08/08/2026 à 07:51
Je vais lui donner sa chance
roivas publié le 08/08/2026 à 08:06
Comme d'hab avec Remedy, l'univers a l'air vraiment excellent, et le gameplay a l'air plus intéressant que le premier Control. J'ai hâte
piratees publié le 08/08/2026 à 08:09
day one le goty
sandman publié le 08/08/2026 à 08:24
day one aussi... leur moteur de jeu est impressionnant, alan wake 2 était ultra beau, celui là a l'air aussi ultra détaillé.
perse9 publié le 08/08/2026 à 09:26
ils font des choses différents. Je pense que ce sera le jeux le mieux noté du mois de septembre. Pas le plus vendu mais le mieux noté
bogsnake publié le 08/08/2026 à 09:55
Day one pour moi, Control 1, j'avais beaucoup aimé. Ce Control Resonant a le même univers mais niveau Gameplay de combat, ça se rapproche plus de Devil May Cry et là, pas de problème, j'adore. Donc oui comme dit plus haut, les gens ne vont pas acheter en masse mais il obtiendra d'excellentes notes parce ça va être un p*t1 de bon jeu.
ouken publié le 08/08/2026 à 17:05
10 Balles pas plus
sandman publié le 08/08/2026 à 17:07
ouken sacré troll toi
snave publié le 08/08/2026 à 17:28
Day one
kalas28 publié le 08/08/2026 à 17:34
ouken c'est ce que vaut ton avis
terminagore publié le 08/08/2026 à 18:12
Plus un tps donc pour le coup beaucoup moins chaud. Mais je salue l'audace de changer de genre. J'espère qu'il aura son succès.
ouken publié le 08/08/2026 à 20:21
sandman ben non j'aime pas ce que je voie on a le droit ? kalas28 mdr toi qui dis ça
sandman publié le 08/08/2026 à 20:45
ouken arrete le jeu vidéo ca vaut mieux... Si control resonant vaut 10e, alors 90e des jeux devraient etre gratuit voir même nous payer pour jouer... T'es pas à une aberration près... C'est pas parce que t'aimes pas que ca vaut 10e... Et si tu aimes pas, tu achètes pas, au lieu de donner ton avis juste pour respecter les quotas de trolls obligatoires sur ce site.
romgamer6859 publié le 08/08/2026 à 20:47
Visiblement on est obligé d'aimer le jeu, sinon on se prend une remarque, la contradiction c'est pas trop votre truc hein....
Tout le monde n'a pas les mêmes attentes ni les mêmes goûts concernant les JV, oui c'est un scoop
dooku publié le 08/08/2026 à 21:06
Je trouve qu'on perd l'ambiance du un, et le pero principal pas très charismatique. Bref on verra super studio
zekk publié le 08/08/2026 à 21:28
ça fait du bien de voir un studio qui ose, qui d'une même licence propose tout à fait autre chose
sasquatsch publié le 08/08/2026 à 21:40
Vu que je me suis choppé tous les remedys tj a p'tit prix en physique ou digital (coucou Alan wake Arcade nightmares sur 360) et AW2 a été mon premier day one physique de remedys... Et qu'il méritent bien plus que de l'estime... Et que j'ai économisé a ne pas voir 10 café au bord de la plage...
Je vais me le prendre month one...
Ça subventionnera les remakes de Max Payne
sandman publié le 08/08/2026 à 21:40
romgamer6859 la merde c'est pas bon. Tu donnes ton avis sur les forums qui aiment le caca? non je crois pas. Donc arrêtez de casser les couilles avec vos soit disant contradictions bidons alors que trop souvent ca vient dire cé nul comme un gamin de 5 ans sans le moindre argument... On vous connait les trolls du bon gout qui détestent tout sauf les jeux sony/microsoft/nintendo.

Si le jeu vous plait pas, passez votre chemin, ou émettez un doute sur la qualité du jeu car y'a des trucs qui semblent pas terribles à la 3eme minute etc des arguments bon sang... rien que Dooku donne des arguments que je recois parfaitement, même si l'univers est le même et que le perso principal est déjà dans le 1er control et que le charisme ca se construit avec une histoire et des dialogues pour voir si le héros est un autre chose qu'un pale copie. Et remedy a pas l'habitude de faire des persos plats sans charisme, à voir.

Sur gamekyo les arguments c'est j'aime pas et cé nul... C'est du débat de haute volée... et ceux qui vient dire que ca a l'air cool ils viennent pas chier dans l'article pour rien.

Si le jeu n'est pas dans ton gout, tu passes ton chemin... Comme tu n'écoutes pas ariana grande et tu va dans les forums ariana grande pour dire que c'est de la grosse merde... Et si tu aimes pas le vin tu va pas sur tous les forums de vins pour dire c'est de la merde. Faut grandir un peu quand même... Et surtout faire autre chose que trainer sur des sites de jeux vidéos pour vomir votre haine de tous les jeux du monde.
ouken publié le 08/08/2026 à 22:55
sandman ok míster ban tu ferais mieux de tourné 7 fois t'a langue dans ta bouche avant de parlé !! Ça vaux pas plus comme le 1
shido publié le 09/08/2026 à 12:19
ouken il a pas tord , a chaque fois que tu l'ouvre c'est pour dire de la merde
vyse publié le 09/08/2026 à 12:32
ouken ban toi tout seul c mieux, tu nous fera des vacances
sandman publié le 09/08/2026 à 14:36
ouken tu dois être un enfant de 5 ans, la violence c'est pas pour les mineurs. Demande à tes parents de remettre le code parental sur le navigateur, ca évitera de venir parler avec des adultes sur des sujets que tu ne connais pas.
dooku publié le 11/08/2026 à 16:28
sandman trop d'affect sur ce site haha
ouken publié le 11/08/2026 à 20:38
shido vyse sandman un concours de cassos qui sera le plus fort
ouken publié le 11/08/2026 à 20:39
Concours de ban man même j'avais pas vue j'en peu plus heureusement que vous êtes une minorité
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Control Resonant
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Nom : Control Resonant
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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