Control Resonant : 12 minutes de gameplay

Pour commencer à achever sa communication et en dehors de la GamesCom, Remedy et son Control Resonant passeront par IGN pour délivrer les dernières informations et attirer l'oeil de nouveaux curieux comme ici avec pas moins de 12 minutes de gameplay dans des espaces encore non montrées jusqu'à présent.
Il faudra attendre le 24 octobre (PC/PS5/XBS) pour savoir si la prise de risque du corps-à-corps, toujours moindre que celle du GAAS avec FBC Firebreak, s'avérera payante, ou si le développeur se fera une raison sur son CV majoritairement composé de TPS.
Tout le monde n'a pas les mêmes attentes ni les mêmes goûts concernant les JV, oui c'est un scoop
Je vais me le prendre month one...
Ça subventionnera les remakes de Max Payne
Si le jeu vous plait pas, passez votre chemin, ou émettez un doute sur la qualité du jeu car y'a des trucs qui semblent pas terribles à la 3eme minute etc des arguments bon sang... rien que Dooku donne des arguments que je recois parfaitement, même si l'univers est le même et que le perso principal est déjà dans le 1er control et que le charisme ca se construit avec une histoire et des dialogues pour voir si le héros est un autre chose qu'un pale copie. Et remedy a pas l'habitude de faire des persos plats sans charisme, à voir.
Sur gamekyo les arguments c'est j'aime pas et cé nul... C'est du débat de haute volée... et ceux qui vient dire que ca a l'air cool ils viennent pas chier dans l'article pour rien.
Si le jeu n'est pas dans ton gout, tu passes ton chemin... Comme tu n'écoutes pas ariana grande et tu va dans les forums ariana grande pour dire que c'est de la grosse merde... Et si tu aimes pas le vin tu va pas sur tous les forums de vins pour dire c'est de la merde. Faut grandir un peu quand même... Et surtout faire autre chose que trainer sur des sites de jeux vidéos pour vomir votre haine de tous les jeux du monde.