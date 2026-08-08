Control Resonant : 12 minutes de gameplay

Pour commencer à achever sa communication et en dehors de la GamesCom, Remedy et sonpasseront par IGN pour délivrer les dernières informations et attirer l'oeil de nouveaux curieux comme ici avec pas moins de 12 minutes de gameplay dans des espaces encore non montrées jusqu'à présent.Il faudra attendre le 24 octobre (PC/PS5/XBS) pour savoir si la prise de risque du corps-à-corps, toujours moindre que celle du GAAS avec, s'avérera payante, ou si le développeur se fera une raison sur son CV majoritairement composé de TPS.