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THQ Nordic : les annonces du Showcase, et toujours pas de date pour The Eternal Life of Goldman
Comme prévu, THQ Nordic a tenu son Showcase annuel avec peu de surprises mais tout de même quelques morceaux intéressants à venir dont on va vous faire le rapide résumé, en vous épargnant tout de même Let's Sing 2027 et le portage mobile de Epic Mickey. Voici donc.

- The Eternal Life of Goldman n'a toujours pas de date de sortie, mais en voici une nouvelle bande-annonce, et c'est toujours aussi joli (PC/PS5/XBS/NS, Game Pass).

- L'instant shadow-drop pour REANIMAL : l'extension (9,99€) introduisant deux nouveaux personnages et son propre scénario est disponible dès maintenant (PC/PS5/XBS/NS2).

- Road 66 aura une suite, et il faudra vous contenter de cette info (avec le teaser).

- Gothic Remake est un succès, et l'équipe remercie la communauté pour cela, mais ne va pas en rester là en attendant une éventuelle refonte du deuxième épisode : on nous promet de nouveaux correctifs, améliorations, équilibrage ainsi que l'ajout de modes Photo, Marvin (équivalent du God Mode), le supports des mods et un nouveau mode proposant un type de progression alternative. Pas plus d'infos pour le moment.

- Titan Quest II continue de prendre de l'ampleur et vient d'accueillir une mise à jour bourré d'améliorations et de correctifs tout en ajoutant deux nouvelles fonctionnalités préalablement annoncées (Crafting et Maîtrise Esprit). Le jeu s'attardera ensuite à gonfler en contenu avec d'ici la fin d'année de nouveaux chapitres et tout un tas de boss.

- Trailer medley des portages Switch 2 à venir (dont celui de Destroy All Humans Remake disponible).











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bourbon
publié le 08/08/2026 à 07:10 par Gamekyo
commentaires (13)
mrvince publié le 08/08/2026 à 07:23
The Eternal Life le nouveau Silksong.
mattewlogan publié le 08/08/2026 à 07:53
mrvince surtout que y’a une demo c spécial qu’il n’y ai pas de date
taiko publié le 08/08/2026 à 08:05
Goldman a l'air tellement incroyable. J'avais oublié son premier trailer.
mrvince publié le 08/08/2026 à 09:12
mattewlogan Y'avait une démo de Silksong a son annonce 7 ans avant sa sortie ^^. Pas pour le grand public mais des gens y avaient joué sur les salons. Si t'as 2-3 niveaux de fini tu peux toujours sortir une démo.
mwaka971 publié le 08/08/2026 à 09:46
Toujours pas de nouvelles de Darksiders 4 ils saoulent
wickette publié le 08/08/2026 à 09:55
Day one goldman

Titan Quest je vais attendre la sortie du jeu complet
sosky publié le 08/08/2026 à 17:46
Pas de news de Darksiders 4 un après l’annonce
snave publié le 08/08/2026 à 18:24
Vivement la sortie de The Eternal Life of Goldman, de même que la suite de Road 66, ayant beaucoup aimé le jeu.

Par contre, déçue qu'on n'ait aucune nouvelle de Darksiders 4, je l'attends particulièrement. J'espère une sortie pour 2027.
fragdelapassion publié le 08/08/2026 à 19:44
J'attendais du Darksiders 4 moi
jem25 publié le 08/08/2026 à 20:37
mwaka971

Vaporware il sortira jamais… au mieux ils sortiront un truc à l’arrache comme le 3 qui ne fera pas avancer l’histoire globale
mwaka971 publié le 08/08/2026 à 22:50
jem25
magneto860 publié le 08/08/2026 à 22:53
Je viens justement d'acheter le prequel de Road96.

Je pense que je me referai le jeu derrière du coup, en attendant la suite. Très content.
cyr publié le 11/08/2026 à 14:28
Road 66? C'est pas le jeux ou on incarne plusieurs personnages différents pour finir au même endroit?

Je sais pus, j'ai fait un jeux de ce style il y a pas si longtemp sur xbox....
Gras
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Fiche descriptif
The Eternal Life of Goldman
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Nom : The Eternal Life of Goldman
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Weappy Studio
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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