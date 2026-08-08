THQ Nordic : les annonces du Showcase, et toujours pas de date pour The Eternal Life of Goldman

Comme prévu, THQ Nordic a tenu son Showcase annuel avec peu de surprises mais tout de même quelques morceaux intéressants à venir dont on va vous faire le rapide résumé, en vous épargnant tout de mêmeet le portage mobile de. Voici donc.n'a toujours pas de date de sortie, mais en voici une nouvelle bande-annonce, et c'est toujours aussi joli (PC/PS5/XBS/NS, Game Pass).- L'instant shadow-drop pour: l'extension (9,99€) introduisant deux nouveaux personnages et son propre scénario est disponible dès maintenant (PC/PS5/XBS/NS2).aura une suite, et il faudra vous contenter de cette info (avec le teaser).est un succès, et l'équipe remercie la communauté pour cela, mais ne va pas en rester là en attendant une éventuelle refonte du deuxième épisode : on nous promet de nouveaux correctifs, améliorations, équilibrage ainsi que l'ajout de modes Photo, Marvin (équivalent du God Mode), le supports des mods et un nouveau mode proposant un type de progression alternative. Pas plus d'infos pour le moment.continue de prendre de l'ampleur et vient d'accueillir une mise à jour bourré d'améliorations et de correctifs tout en ajoutant deux nouvelles fonctionnalités préalablement annoncées (Crafting et Maîtrise Esprit). Le jeu s'attardera ensuite à gonfler en contenu avec d'ici la fin d'année de nouveaux chapitres et tout un tas de boss.- Trailer medley des portages Switch 2 à venir (dont celui dedisponible).