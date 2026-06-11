Dusk Golem : Resident Evil Zero Remake a bien été rebooté, et retiré des mains de M-Two Dusk Golem : Resident Evil Zero Remake a bien été rebooté, et retiré des mains de M-Two

L'annonce de Resident Evil : Veronica ne nous fera pas oublié qu'il existe encore un passé et un avenir, et le très renseigné Dusk Golem revient sur ces deux points avec à la fois un suivi à boucler et un avenir à gérer :



- Aussi étrange que cela puisse paraître, l'extension de Resident Evil Requiem arriverait « après » Veronica à cause d'un surplus de travail pour garantir le maintien du choix entre la vue FPS et TPS. Ce qui expliquerait son statut de grand absent du Summer Game Fest. Pour la GamesCom ou les Game Awards ?



- L'insider confirme que Resident Evil Zero Remake a bien été rebooté à la moitié du développement pour être retiré des mains de M-Two (ceux du décrié Resident Evil 3 Remake) pour revenir dans la Division 1 de Capcom.



Bref, on n'a pas fini d'en manger du Bio Hazard, pendant que Dino Crisis crève au fond d'un tiroir, une licence qui aura pourtant réussi à se vendre à 300.000 unités au Q1 2026 juste avec ses vieux épisodes.