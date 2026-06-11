recherche
News / Blogs
Dusk Golem : Resident Evil Zero Remake a bien été rebooté, et retiré des mains de M-Two
L'annonce de Resident Evil : Veronica ne nous fera pas oublié qu'il existe encore un passé et un avenir, et le très renseigné Dusk Golem revient sur ces deux points avec à la fois un suivi à boucler et un avenir à gérer :

- Aussi étrange que cela puisse paraître, l'extension de Resident Evil Requiem arriverait « après » Veronica à cause d'un surplus de travail pour garantir le maintien du choix entre la vue FPS et TPS. Ce qui expliquerait son statut de grand absent du Summer Game Fest. Pour la GamesCom ou les Game Awards ?

- L'insider confirme que Resident Evil Zero Remake a bien été rebooté à la moitié du développement pour être retiré des mains de M-Two (ceux du décrié Resident Evil 3 Remake) pour revenir dans la Division 1 de Capcom.

Bref, on n'a pas fini d'en manger du Bio Hazard, pendant que Dino Crisis crève au fond d'un tiroir, une licence qui aura pourtant réussi à se vendre à 300.000 unités au Q1 2026 juste avec ses vieux épisodes.
2
Qui a aimé ?
link49, icebergbrulant
publié le 11/06/2026 à 17:46 par Gamekyo
commentaires (16)
vyse publié le 11/06/2026 à 18:09
nan mais les mecs se sont pas dit que cetait des peintres ? et le 0 je le vois plutot en remake avec le 1..faire un remake que du 0 c'est faiblard je trouve non?
shanks publié le 11/06/2026 à 18:11
vyse
T'as le train et un "manoir".
T'ajoute à ça une intro inédite, quelques séquences bonus, et tu changes pour faire un jeu de séquence entre Rebecca et Billy, et t'obtiens une durée de vie standard pour un jeu de la série.
vyse publié le 11/06/2026 à 18:19
shanks Mmm ouai peut etre ; c'est vrai que Requiem au fond la premiere partie c'est surtout un hopital ..
mattewlogan publié le 11/06/2026 à 18:31
shanks clairement ça serait top 0 et 1 réunis
solarr publié le 11/06/2026 à 18:33
J'espère que l'on va arrêter de pourrir la notoriété de ces licences à coup de remake et remaster
vyse publié le 11/06/2026 à 18:40
solarr la licence ne sest jamais mieux porté qu'aujourd'hui je ne comprneds pas ton comm du coup
akiru publié le 11/06/2026 à 18:46
solarr Capcom est sur le toit du monde en ce moment. De quoi tu parles ?
jimearthworm publié le 11/06/2026 à 18:54
Ça c'est une nouvelle pour le 0
Du coup est il toujours prévu potentiellement pour 2028 ou arrivera t'il beaucoup plus tardivement ?
icebergbrulant publié le 11/06/2026 à 18:55
Très bonne nouvelle !
Le 0 a du potentiel malgré le Partner Zapping qui était plus lourd qu’autre chose, que Capcom le peaufine comme ils le font avec Veronica
adamjensen publié le 11/06/2026 à 18:59
Après, en ce qui concerne Resident Evil 3 Remake, il y a déjà un mod en cours de développement depuis début 2026 qui permettra d’ajouter toutes les zones manquantes ainsi que les combats de boss manquants.
Ce sera d’ailleurs une réinterprétation plus fidèle à l’original, ainsi qu’une extension du jeu.
Par exemple, au début, il n’y aura pas de Nemesis qui débarque dans l’appartement.
Jill devra sortir et il y aura des zombies partout à l’intérieur, avec de nouvelles zones.
Ce serait trop long de tout détailler, mais ce sera du lourd.
On finira donc bien par avoir notre version complète du jeu.
nobleswan publié le 11/06/2026 à 19:24
Chaque choses en son temps, d'abord Veronica ensuite RE 10 et ensuite RE0
brook1 publié le 11/06/2026 à 19:30
Pour être précis, Resident Evil 0, c'est le train, le centre de formation, l'église et le laboratoire souterrain. L'usine de traitement des déchets, pas juste le train, est le manoir qui n'en est pas un, difficile de le fusionner avec le 1, ou alors on a un jeu de 50 h

Heureusement que Capcom a retiré le projet de ses bras cassés, ils ont massacré le 3, c’est suffisant
linkart publié le 11/06/2026 à 20:03
solarr pardon ?

Je comprends qu'on puisse préférer la direction des originaux mais alors parler de pourrir la notoriété alors que la licence ne s'est jamais aussi bien vendue tout en ayant d'excellents retours
solarr publié le 11/06/2026 à 20:14
vyse akiru linkart je crains l'overdose au point de devenir casu, fastoche.
vyse publié le 11/06/2026 à 20:21
solarr je pense qu'une fois le remake du 0/1 on sera arrivé au bout de la stratégie remakes/nouveau et qu'ils devront se renouveler ; ils vont pas remake le 5 ou le 6 ..
taiko publié le 11/06/2026 à 20:43
solarr c'est déjà l'overdose.
En vrai le 7 et le 8 apportait un vrai vent de fraîcheur. Là on est reparti dans une licence qui tourne en rond. Avec à chaque fois des premières parties hyper sympas et une seconde complètement ratée (re4 remake inclus)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Resident Evil Veronica
2
Ils aiment
Nom : Resident Evil Veronica
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo