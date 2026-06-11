Dusk Golem : Resident Evil Zero Remake a bien été rebooté, et retiré des mains de M-Two
L'annonce de Resident Evil : Veronica ne nous fera pas oublié qu'il existe encore un passé et un avenir, et le très renseigné Dusk Golem revient sur ces deux points avec à la fois un suivi à boucler et un avenir à gérer :
- Aussi étrange que cela puisse paraître, l'extension de Resident Evil Requiem arriverait « après » Veronica à cause d'un surplus de travail pour garantir le maintien du choix entre la vue FPS et TPS. Ce qui expliquerait son statut de grand absent du Summer Game Fest. Pour la GamesCom ou les Game Awards ?
- L'insider confirme que Resident Evil Zero Remake a bien été rebooté à la moitié du développement pour être retiré des mains de M-Two (ceux du décrié Resident Evil 3 Remake) pour revenir dans la Division 1 de Capcom.
Bref, on n'a pas fini d'en manger du Bio Hazard, pendant que Dino Crisis crève au fond d'un tiroir, une licence qui aura pourtant réussi à se vendre à 300.000 unités au Q1 2026 juste avec ses vieux épisodes.
publié le 11/06/2026 à 17:46 par Gamekyo
T'as le train et un "manoir".
T'ajoute à ça une intro inédite, quelques séquences bonus, et tu changes pour faire un jeu de séquence entre Rebecca et Billy, et t'obtiens une durée de vie standard pour un jeu de la série.
Du coup est il toujours prévu potentiellement pour 2028 ou arrivera t'il beaucoup plus tardivement ?
Le 0 a du potentiel malgré le Partner Zapping qui était plus lourd qu’autre chose, que Capcom le peaufine comme ils le font avec Veronica
Ce sera d’ailleurs une réinterprétation plus fidèle à l’original, ainsi qu’une extension du jeu.
Par exemple, au début, il n’y aura pas de Nemesis qui débarque dans l’appartement.
Jill devra sortir et il y aura des zombies partout à l’intérieur, avec de nouvelles zones.
Ce serait trop long de tout détailler, mais ce sera du lourd.
On finira donc bien par avoir notre version complète du jeu.
Heureusement que Capcom a retiré le projet de ses bras cassés, ils ont massacré le 3, c’est suffisant
Je comprends qu'on puisse préférer la direction des originaux mais alors parler de pourrir la notoriété alors que la licence ne s'est jamais aussi bien vendue tout en ayant d'excellents retours
En vrai le 7 et le 8 apportait un vrai vent de fraîcheur. Là on est reparti dans une licence qui tourne en rond. Avec à chaque fois des premières parties hyper sympas et une seconde complètement ratée (re4 remake inclus)