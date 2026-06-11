Muramasa fera son retour sur supports modernes

En attendant de découvrir quel sera le prochain gros morceau de Vanillaware qui a enchaîné deux succès surprises avecet, les habituels potes d'Atlus ressortiront cette fois avec Marvelous une œuvre vieille de plus d'une décennie, précisément un remaster deprévu pour l'embouteillage du Q1 2027 sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 1 & 2.Un titre qui ne semble pas crouler sous les nouveautés (d'où le prix de 49,99€ du coup) mais on repartira avec :- Un doublage US (la VO reste disponible).- Le retour de la traduction FR (supprimée de la version Vita).- De la 4K pour les supports qui peuvent se le permettre.- Des modes bonus (plus de détails à venir).