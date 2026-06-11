Muramasa fera son retour sur supports modernes

En attendant de découvrir quel sera le prochain gros morceau de Vanillaware qui a enchaîné deux succès surprises avec 13 Sentinels et Unicorn Overlord, les habituels potes d'Atlus ressortiront cette fois avec Marvelous une œuvre vieille de plus d'une décennie, précisément un remaster de Muramasa prévu pour l'embouteillage du Q1 2027 sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 1 & 2.
Un titre qui ne semble pas crouler sous les nouveautés (d'où le prix de 49,99€ du coup) mais on repartira avec :
- Un doublage US (la VO reste disponible).
- Le retour de la traduction FR (supprimée de la version Vita).
- De la 4K pour les supports qui peuvent se le permettre.
- Des modes bonus (plus de détails à venir).
https://www.gematsu.com/2026/06/muramasa-revenant-blades-announced-for-ps5-switch-2-switch-and-pc
C'est une bonne nouvelle et j'ai hâte
Comme Daemon X Machina
Enfin...
Next
En espérant que ça devienne une habitude, et qu'ils ressortent leurs titres précédents dessus aussi (au moins les trucs multi supports récents, 13 sentinels, unicorn et le remaster de grimgrimoire)
Très bon jeu sinon, c'est bien qu'il soit dispo sur plus de supports.
https://store.steampowered.com/app/4253770/Muramasa_Revenant_Blades/