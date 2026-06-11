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Muramasa fera son retour sur supports modernes
En attendant de découvrir quel sera le prochain gros morceau de Vanillaware qui a enchaîné deux succès surprises avec 13 Sentinels et Unicorn Overlord, les habituels potes d'Atlus ressortiront cette fois avec Marvelous une œuvre vieille de plus d'une décennie, précisément un remaster de Muramasa prévu pour l'embouteillage du Q1 2027 sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 1 & 2.

Un titre qui ne semble pas crouler sous les nouveautés (d'où le prix de 49,99€ du coup) mais on repartira avec :

- Un doublage US (la VO reste disponible).
- Le retour de la traduction FR (supprimée de la version Vita).
- De la 4K pour les supports qui peuvent se le permettre.
- Des modes bonus (plus de détails à venir).

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nicolasgourry, kisukesan, plistter, link49, stardustx, osiris67, iglooo, mrponey, alucardhellsing
publié le 11/06/2026 à 17:08 par Gamekyo
commentaires (24)
nicolasgourry publié le 11/06/2026 à 17:17
Version boîte non GKC pour NS2 (Marvelous étant éditeur)
https://www.gematsu.com/2026/06/muramasa-revenant-blades-announced-for-ps5-switch-2-switch-and-pc
noishe publié le 11/06/2026 à 17:20
La grosse surprise c'est que c'est techniquement le tout premier jeu Vanillaware sur PC, eux qui ont jusque là toujours refusé une sortie PC (jusqu'à il me semble avoir une clause avec Atlus précisant l'absence de version PC pour Unicorn Overlord).

C'est une bonne nouvelle et j'ai hâte
aeris201 publié le 11/06/2026 à 17:20
nicolasgourry Par contre il est en GKC au Japon apparemment

Comme Daemon X Machina
thejoke publié le 11/06/2026 à 17:28
GKC japon et europe donc import us obligatoire
altendorf publié le 11/06/2026 à 17:30
Oh Muramasa carrément !
noishe publié le 11/06/2026 à 17:34
aeris201 nicolasgourry C'est du game-key card en Europe aussi, en plus du Japon. Y'a que aux USA qu'ils ont le jeu en cartouche
nicolasgourry publié le 11/06/2026 à 17:46
noishe je suis étonné les autres jeux édités par Marvelous en Europe étaient non GKC
e3ologue publié le 11/06/2026 à 18:00
A voir le prix de l'import US, sinon ça sera Switch 1.
abookhouseboy publié le 11/06/2026 à 18:01
Vanillaware enfin sur PC, ils vont y être bien !
soulfull publié le 11/06/2026 à 18:07
Bonne nouvelle, je n'arrivais pas à trouver le version Wii à bon prix.
chreasy97 publié le 11/06/2026 à 18:12
Depuis le temps que j'attends cette adaptation sur supports modernes.

Enfin...
mattewlogan publié le 11/06/2026 à 18:28
Fait et refait
Next
stardustx publié le 11/06/2026 à 18:31
Pour une fois que Vanillaware sort un truc sur PC...

En espérant que ça devienne une habitude, et qu'ils ressortent leurs titres précédents dessus aussi (au moins les trucs multi supports récents, 13 sentinels, unicorn et le remaster de grimgrimoire)
olex publié le 11/06/2026 à 18:34
Très curieux que Marvelous Europe ne propose pas de version full cartouche mais du GKC. Leurs derniers jeux se sont mal vendus chez nous ou est-ce une décision spécifique pour Muramasa ?
solarr publié le 11/06/2026 à 18:37
nicolasgourry bonne nouvelle pour la boîte version US, mais déjà en boîte sur PSVita et en mode Hard, c'est abusé comme le boss polymorphe est dur : on aurait dit les Shinobi des années 80. Je vais y rejouer d'ailleurs.
testament publié le 11/06/2026 à 18:43
https://youtu.be/mfmpbTItmaE
keiku publié le 11/06/2026 à 18:51
50 boule quand même... j'adore le jeu mais j'attendrais une promo
iglooo publié le 11/06/2026 à 19:06
Ils se touchent... 50 balles, pas de cartouche réelle.
Très bon jeu sinon, c'est bien qu'il soit dispo sur plus de supports.
mibugishiden publié le 11/06/2026 à 19:27
La musique était incroyable et la direction artistique aussi, je le referais sur Switch 2.
noishe publié le 11/06/2026 à 20:05
nicolasgourry olex Je me demande si oui, ils se sont pas rendus compt que c'était pas si rentable que ça pour eux... Ce qui serait très triste
alucardhellsing publié le 11/06/2026 à 20:14
day one pc
tokito publié le 11/06/2026 à 20:15
Dans la liste de souhaits

https://store.steampowered.com/app/4253770/Muramasa_Revenant_Blades/
kazuchi publié le 11/06/2026 à 20:22
50 balles !!! Je l’avais acheté day one à l’époque mais je le referais en promo
hyoga57 publié le 11/06/2026 à 20:39
nicolasgourry Merci, mais ce sera sur PS5 pour compléter ma collection de jeux Vanillaware.
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Muramasa : Revenant Blades
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Nom : Muramasa : Revenant Blades
Support : PC
Editeur : Marvelous
Développeur : Vanillaware
Genre : action-RPG
Autres versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch 2
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