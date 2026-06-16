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Marathon : la Saison 2 et un essai gratuit n'ont rien changé à la situation
Bungie a le mérite de lutter, encore qu'ils n'ont pas vraiment le choix, et à l'heure où des rumeurs évoquent une proche nouvelle vague de licenciements imposée par PlayStation, ce n'est pas Marathon qui servira de contre-feu vu le dernier bilan en date.

Les moyens ont pourtant été donnés depuis début juin avec :

- Le lancement de la Saison 2 à ambiance plus oppressante
- Incluant une nouvelle zone et une nouvelle classe
- Nouveau système de progression
- Accès gratuit de la totalité du jeu pendant 10 jours

Et… bah ça n'a pas vraiment bousculé l'audience tout. Déjà sur Steam, qui représente deux-tiers de l'audience selon Forbes, le titre s'est offert un pic de 40.000 joueurs connectés simultanément (moitié moins qu'au lancement du jeu lui-même, pourtant sans essai gratuit) pour retomber dès la fin de semaine à environ 12.700 connectés… soit plus ou moins la même chose qu'AVANT la Saison 2 et la période de gratuité.

En bref, cette saison 2 n'a attiré quasiment personne de plus si ce n'est des curieux profitant de jouer à l'oeil avant de repartir voir ailleurs. Bonne chance hein.

  • Marathon : la Saison 2 et un essai gratuit n'ont rien changé à la situation
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Qui a aimé ?
publié le 16/06/2026 à 17:16 par Gamekyo
commentaires (27)
oreillesal publié le 16/06/2026 à 17:18
Les fiasco s'enchaînent.
Inquiétant
mrvince publié le 16/06/2026 à 17:18
Ce flop.
negan publié le 16/06/2026 à 17:19
Ça va licencié sec dans peu de temps
korou publié le 16/06/2026 à 17:21
Allez poubelle ! Et arrêtez de faire chier avec vos jeux multi
sino publié le 16/06/2026 à 17:22
La guillotine s'apprête à tomber.
walterwhite publié le 16/06/2026 à 17:35
Aïe…

Ils avaient une onde verte pour Destiny 3…
ravyxxs publié le 16/06/2026 à 17:42
Dégager Haven Studios avec leur merde de Fairgames qui va flop sale, prenez du staff, fusionner le avec Bungie,stopper les serveurs de Marathon en 2027 et faite Destiny 3. Voilà. Sortie day one sur PS6. Voilà.

Y a quoi de compliquer dans ma phrase ? Pourquoi ces idiots font des meetings de 15 personnes pour au final toujours tomber sur des décisions de merde ?

Pas besoin d'avoir un doctorat bordel...
liberty publié le 16/06/2026 à 17:48
ravyxxs Destiny 3 changera rien a l'overdose de jeu comme ça. Qu'ils fassent plutôt un jeu exclu PS5 c'est déjà très bien
altendorf publié le 16/06/2026 à 17:53
ravyxxs DU SOLO.
jenicris publié le 16/06/2026 à 17:53
Pas surprenant. Ce jeu franchement est pas attirant
brook1 publié le 16/06/2026 à 17:55
Ils devraient essayer le free to play avec une boutique de skins.
akinen publié le 16/06/2026 à 18:04
Ouais. Juste un sondage aurait permis d’éliminer cette DA pro twitch.

Tous les joueurs ne streament pas.
ducknsexe publié le 16/06/2026 à 18:09
Si Marathon avait été un jeu solo, il aurait probablement mieux marché. Il y avait du potentiel. Mais ces idiot prefere joué la carte du multi
rendan publié le 16/06/2026 à 18:16
Il va faire un marathon jusqu'à la poubelle
ravyxxs publié le 16/06/2026 à 18:23
ducknsexe
wadewilson publié le 16/06/2026 à 18:24
Je vous avez prévenu meme gratuit ca n'intéresse personne. Bon courage pour la suite
walterwhite Compliqué la remontada
narcissedoyo publié le 16/06/2026 à 18:36
Je viens de de regarder à l'instant par curiosité

il y a 9 220 joueurs en ce moment sur Steam, le pic de la journée 12 753 et le creu a 1 369

C'est vraiment pas des chiffres glorieux loin de là même
heracles publié le 16/06/2026 à 18:42
Si personne veut continuer sur ce jeu cela prouve d'autant plus qu'il est nul.
zboubi480 publié le 16/06/2026 à 18:49
deathegg viens ici, c’est un article Playstation
jem25 publié le 16/06/2026 à 19:01
Bungie c’est tout de même Halo, peut être que Sony devrait les remettre sur les fondamentaux… les FOS solo, faire revivre Resisance ou Killzone ou même un nouveau peut être
adamjensen publié le 16/06/2026 à 19:03
Bien sûr que rien n’a changé.
Le message était déjà parfaitement clair dès la sortie du jeu, avec les chiffres des joueurs PC, qui, je le rappelle, est la plateforme sur laquelle ce jeu est le plus joué.
Sans parler du budget dépensé pour ce jeu, qui ne pouvait pas être rentabilisé avec un tel nombre de joueurs (même en augmentant l’estimation), et de la courbe du nombre de joueurs qui n’a pas cessé de chuter chaque semaine depuis la sortie.
Bref, une énième connerie qui va finir comme toutes les autres...
tripy73 publié le 16/06/2026 à 19:20
liberty : Destiny 3 a un énorme potentiel surtout qu’il reste jouable en solo, hormis les activités seulement en coop mais qui pourraient être adaptées avec des bots, la communauté demande d'ailleurs un nouvel opus parce qu'il offre une expérience vidéoludique vraiment unique.

Le problème c'est que ce genre de jeu demande un gros budget pour créer la base et ensuite faire le suivi, beaucoup plus qu'un extraction shooter comme Marathon, d'où le fait que Sony est préféré financer ce truc au lieu de valider un Destiny 3 ou continuer le suivi du 2.

Bref, encore un choix stratégique à la con d’un gros éditeur qui cherche juste à réduire les coûts et trouver une poule aux œufs d’or pour générer du fric facile...

narcissedoyo : les 1 369 c'est un faux repère car cette chute intervient tous les mardis à 18h quand ils reset/font la maintenance des serveurs, ce qui empêche de jouer même si on peut rester sur l'écran d'accueil le temps que les serveurs soient réactivé.

Mais hormis ça, oui la fréquentation sur le jeu est catastrophique...
narcissedoyo publié le 16/06/2026 à 19:22
tripy73

Ah ok je ne savais pas pour la maintenance
tripy73 publié le 16/06/2026 à 19:27
narcissedoyo : pas de soucis, c'est pour ça que je me suis permis d'apporter des précisions, la même chute est visible sur Destiny 2 lors de la maintenance hebdomadaire des serveurs : https://steamdb.info/app/1085660/charts/
celebenoit84 publié le 16/06/2026 à 19:33
En même temps quand tu vois la gueule de la saison 2 , franchement ça ne donne clairement pas envie.
Désolé pour Sony d'avoir autant investi dans ce studio. Qu'ils se remettent sur Destiny
celebenoit84 publié le 16/06/2026 à 19:37
ravyxxs en vrai je suis assez d'accord.
Il doit y avoir un pauvre con en école de commerce qui a dit qu'il y avait un filon..... Et voilà le résultat.
Finalement dans l histoire c'est jamais c'est gens là qu'on vire. On va virer le pauvre développeur.
Ils n'ont pas compris que ce n' est pas les créatifs qu'il faut virer......
walterwhite publié le 16/06/2026 à 20:01
wadewilson C’est la dramada
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Marathon
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Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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