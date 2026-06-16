Marathon : la Saison 2 et un essai gratuit n'ont rien changé à la situation

Bungie a le mérite de lutter, encore qu'ils n'ont pas vraiment le choix, et à l'heure où des rumeurs évoquent une proche nouvelle vague de licenciements imposée par PlayStation, ce n'est pasqui servira de contre-feu vu le dernier bilan en date.Les moyens ont pourtant été donnés depuis début juin avec :- Le lancement de la Saison 2 à ambiance plus oppressante- Incluant une nouvelle zone et une nouvelle classe- Nouveau système de progression- Accès gratuit de la totalité du jeu pendant 10 joursEt… bah ça n'a pas vraiment bousculé l'audience tout. Déjà sur Steam, qui représente deux-tiers de l'audience selon Forbes, le titre s'est offert un pic de 40.000 joueurs connectés simultanément (moitié moins qu'au lancement du jeu lui-même, pourtant sans essai gratuit) pour retomber dès la fin de semaine à environ 12.700 connectés… soit plus ou moins la même chose qu'AVANT la Saison 2 et la période de gratuité.En bref, cette saison 2 n'a attiré quasiment personne de plus si ce n'est des curieux profitant de jouer à l'oeil avant de repartir voir ailleurs. Bonne chance hein.