Marathon : la Saison 2 et un essai gratuit n'ont rien changé à la situation
Bungie a le mérite de lutter, encore qu'ils n'ont pas vraiment le choix, et à l'heure où des rumeurs évoquent une proche nouvelle vague de licenciements imposée par PlayStation, ce n'est pas Marathon qui servira de contre-feu vu le dernier bilan en date.
Les moyens ont pourtant été donnés depuis début juin avec :
- Le lancement de la Saison 2 à ambiance plus oppressante
- Incluant une nouvelle zone et une nouvelle classe
- Nouveau système de progression
- Accès gratuit de la totalité du jeu pendant 10 jours
Et… bah ça n'a pas vraiment bousculé l'audience tout. Déjà sur Steam, qui représente deux-tiers de l'audience selon Forbes, le titre s'est offert un pic de 40.000 joueurs connectés simultanément (moitié moins qu'au lancement du jeu lui-même, pourtant sans essai gratuit) pour retomber dès la fin de semaine à environ 12.700 connectés… soit plus ou moins la même chose qu'AVANT la Saison 2 et la période de gratuité.
En bref, cette saison 2 n'a attiré quasiment personne de plus si ce n'est des curieux profitant de jouer à l'oeil avant de repartir voir ailleurs. Bonne chance hein.
Inquiétant
Ils avaient une onde verte pour Destiny 3…
Y a quoi de compliquer dans ma phrase ? Pourquoi ces idiots font des meetings de 15 personnes pour au final toujours tomber sur des décisions de merde ?
Pas besoin d'avoir un doctorat bordel...
Tous les joueurs ne streament pas.
walterwhite Compliqué la remontada
il y a 9 220 joueurs en ce moment sur Steam, le pic de la journée 12 753 et le creu a 1 369
C'est vraiment pas des chiffres glorieux loin de là même
Le message était déjà parfaitement clair dès la sortie du jeu, avec les chiffres des joueurs PC, qui, je le rappelle, est la plateforme sur laquelle ce jeu est le plus joué.
Sans parler du budget dépensé pour ce jeu, qui ne pouvait pas être rentabilisé avec un tel nombre de joueurs (même en augmentant l’estimation), et de la courbe du nombre de joueurs qui n’a pas cessé de chuter chaque semaine depuis la sortie.
Bref, une énième connerie qui va finir comme toutes les autres...
Le problème c'est que ce genre de jeu demande un gros budget pour créer la base et ensuite faire le suivi, beaucoup plus qu'un extraction shooter comme Marathon, d'où le fait que Sony est préféré financer ce truc au lieu de valider un Destiny 3 ou continuer le suivi du 2.
Bref, encore un choix stratégique à la con d’un gros éditeur qui cherche juste à réduire les coûts et trouver une poule aux œufs d’or pour générer du fric facile...
narcissedoyo : les 1 369 c'est un faux repère car cette chute intervient tous les mardis à 18h quand ils reset/font la maintenance des serveurs, ce qui empêche de jouer même si on peut rester sur l'écran d'accueil le temps que les serveurs soient réactivé.
Mais hormis ça, oui la fréquentation sur le jeu est catastrophique...
Ah ok je ne savais pas pour la maintenance
Désolé pour Sony d'avoir autant investi dans ce studio. Qu'ils se remettent sur Destiny
Il doit y avoir un pauvre con en école de commerce qui a dit qu'il y avait un filon..... Et voilà le résultat.
Finalement dans l histoire c'est jamais c'est gens là qu'on vire. On va virer le pauvre développeur.
Ils n'ont pas compris que ce n' est pas les créatifs qu'il faut virer......