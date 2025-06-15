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[RUMEUR] Un autre spin-off multi de The Witcher, mais ça ne va pas vous intéresser
Nous savons et depuis un long moment (d'ailleurs à quand le reveal ?) que CD Projekt prépare un spin-off de la franchise The Witcher sous le nom de code Sirius, voulu pour être essentiellement jouable en coopération. Les fans de l'entreprise ne valident pas mais pas le choix, et il faut au moins espérer que cette tentative inattendue offrira quelque chose de plus marquant que FBC Firebreak chez le voisin.

Mais apprenez de la part des sources de MP1st qu'un autre spin-off également multi serait en préparation en coulisses, et on sent déjà que ça va encore moins vous attirer :

- Un F2P
- Exclusivement sur mobile et PC
- De la coopération pour l'accomplissement de contrats
- Se déroulera en 1230 et on créera son propre sorceleur

Et il est très probable que la rumeur sera officialisée lorsqu'on se souvient de l'annonce en mars 2025 d'un partenariat improbable avec la société saoudienne Scopely (Monopoly GO, mais aussi Pokémon GO depuis le rachat), dont les détails n'avaient à l'époque pas été délivrés.
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link49
publié le 15/06/2026 à 07:18 par Gamekyo
commentaires (10)
darkxehanort94 publié le 15/06/2026 à 07:37
On est au Mauvais Endroit
alucardhellsing publié le 15/06/2026 à 07:48
J'aurais préféré une declinaison style monster hunter avec creation de son sorceleur , choisir son ecole , armes etc...et defoncer et crafter du mobs etc...
rogeraf publié le 15/06/2026 à 08:37
Et le jeu de cartes Witcher 4, pas prévu ce banger 2D ?
jeanouillz publié le 15/06/2026 à 08:37
On avait pas déjà un "The Witcher Go" ou tu pouvais créer ton personnage ?
victornewman publié le 15/06/2026 à 08:56
Hâte d'avoir la date de sortie de The Witcher Karting Championship.
rogeraf publié le 15/06/2026 à 09:04
victornewman Ils sont en secret sur The Witcher 2077 .....
victornewman publié le 15/06/2026 à 09:09
rogeraf
victornewman publié le 15/06/2026 à 09:21
rogeraf https://i.imgur.com/ghtPVcS.png ça donne envie
rogeraf publié le 15/06/2026 à 09:23
victornewman Circuits légendaires, le pire c'est que ca rend bien. Si tu peux rajouter stands de vignasses de rechargement disponibles
magneto860 publié le 15/06/2026 à 12:48
Etonné d'ailleurs que Sony n'ait pas pris en main le filon, comme le fait Nintendo avec ses licences.

Un jeu de kart mortel avec Kratos, Aloy, Nate et Elena, Ellie et Joel, le mec de Bloodborne, Ratchet (non), des invités genre Cloud, Sam Porter ...

Puis un jeu de tennis mortel, puis un brawl star, etc.
Gras
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Fiche descriptif
The Witcher 3 : Traque Sauvage
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Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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