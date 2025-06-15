[RUMEUR] Un autre spin-off multi de The Witcher, mais ça ne va pas vous intéresser [RUMEUR] Un autre spin-off multi de The Witcher, mais ça ne va pas vous intéresser

Nous savons et depuis un long moment (d'ailleurs à quand le reveal ?) que CD Projekt prépare un spin-off de la franchise The Witcher sous le nom de code Sirius, voulu pour être essentiellement jouable en coopération. Les fans de l'entreprise ne valident pas mais pas le choix, et il faut au moins espérer que cette tentative inattendue offrira quelque chose de plus marquant que FBC Firebreak chez le voisin.



Mais apprenez de la part des sources de MP1st qu'un autre spin-off également multi serait en préparation en coulisses, et on sent déjà que ça va encore moins vous attirer :



- Un F2P

- Exclusivement sur mobile et PC

- De la coopération pour l'accomplissement de contrats

- Se déroulera en 1230 et on créera son propre sorceleur



Et il est très probable que la rumeur sera officialisée lorsqu'on se souvient de l'annonce en mars 2025 d'un partenariat improbable avec la société saoudienne Scopely (Monopoly GO, mais aussi Pokémon GO depuis le rachat), dont les détails n'avaient à l'époque pas été délivrés.