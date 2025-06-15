La pub dans les jeux ? EA assume et ouvre carrément une plate-forme dédiée La pub dans les jeux ? EA assume et ouvre carrément une plate-forme dédiée

Par un besoin de rentabilité facile, la publicité intégrée directement dans les jeux vidéo fait un peu débat, chacun y allant de son avis dont récemment Mark Darrah (voir article sur les infos flash de ce matin) et pendant que ça blablate, il y a Electronic Arts qui lui assume totalement sa position et va même plus loin.



Les marques Lowe's, Visa et Mountain Dew étaient déjà en partenariat avec l'éditeur pour une intégration dans leurs jeux sportifs dont EA Sports FC et EA Sports College Football, mais l'éditeur annonce aujourd'hui et sans détour l'ouverture de la plate-forme « EA Advertising » pour laisser les annonceurs signer un contrat en vue d'une intégration dans les décors, panneaux et on imagine davantage selon le nombre de zéros sur le chèque.



Encore une fois uniquement dans les jeux de sports. Pour l'instant.