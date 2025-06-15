La pub dans les jeux ? EA assume et ouvre carrément une plate-forme dédiée
Par un besoin de rentabilité facile, la publicité intégrée directement dans les jeux vidéo fait un peu débat, chacun y allant de son avis dont récemment Mark Darrah (voir article sur les infos flash de ce matin) et pendant que ça blablate, il y a Electronic Arts qui lui assume totalement sa position et va même plus loin.
Les marques Lowe's, Visa et Mountain Dew étaient déjà en partenariat avec l'éditeur pour une intégration dans leurs jeux sportifs dont EA Sports FC et EA Sports College Football, mais l'éditeur annonce aujourd'hui et sans détour l'ouverture de la plate-forme « EA Advertising » pour laisser les annonceurs signer un contrat en vue d'une intégration dans les décors, panneaux et on imagine davantage selon le nombre de zéros sur le chèque.
Encore une fois uniquement dans les jeux de sports. Pour l'instant.
publié le 15/06/2026 à 15:16 par Gamekyo
Mais faudra pas que ça aille plus loin.
Ne soyons pas naïfs...
ils vont bientot se faire revendre...
bah, on avaient bien des jeux mac donalds et seven up sur la gen 8-16 bits....et ils étaient bon en plus.
Mais si c'est la pub qui te coupe ton jeu, alors la jamais de ma vie je touche à ça.
Donc voila, moi la pub sur des murs, vetements, voitures...ect ça ne m'a jamais réellement dérangé car ça ne fais rien à ta partie ou ton jeu. C'est un aspect visuel et basta.
Imagine devoir te taper obligatoirement 15 minutes de pubs dans EA Sports FC pour la mi-temps
Mais ils ne le feront pas, ils le savent que dans un JV (surtout le foot) les gens veulent jouer.
Deja que les cinematiques en carriere ou en match (les cut scene de corner...ect) les joueurs les regardent une fois puis terminé
Donc leur mettre des pubs de quelques secondes ou minutes ça ne passera jamais.