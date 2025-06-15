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La pub dans les jeux ? EA assume et ouvre carrément une plate-forme dédiée
Par un besoin de rentabilité facile, la publicité intégrée directement dans les jeux vidéo fait un peu débat, chacun y allant de son avis dont récemment Mark Darrah (voir article sur les infos flash de ce matin) et pendant que ça blablate, il y a Electronic Arts qui lui assume totalement sa position et va même plus loin.

Les marques Lowe's, Visa et Mountain Dew étaient déjà en partenariat avec l'éditeur pour une intégration dans leurs jeux sportifs dont EA Sports FC et EA Sports College Football, mais l'éditeur annonce aujourd'hui et sans détour l'ouverture de la plate-forme « EA Advertising » pour laisser les annonceurs signer un contrat en vue d'une intégration dans les décors, panneaux et on imagine davantage selon le nombre de zéros sur le chèque.

Encore une fois uniquement dans les jeux de sports. Pour l'instant.
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publié le 15/06/2026 à 15:16 par Gamekyo
commentaires (12)
magneto860 publié le 15/06/2026 à 15:22
Tant que ça reste sur des barrières autour des matchs de foot, à la place des barrières EA, ça ne me dérange pas.

Mais faudra pas que ça aille plus loin.
medoo publié le 15/06/2026 à 15:33
magneto860 "Mais faudra pas que ça aille plus loin"

Ne soyons pas naïfs...
vyse publié le 15/06/2026 à 15:44
magneto860 ouai ouai tkt comme hitler qui a banané chamberlain pour la 2nd guerre mondiale ; on s'arrete la c bon c cool...
keiku publié le 15/06/2026 à 16:04
Ils se sont pas fais racheter récemment ?
ils vont bientot se faire revendre...
mattewlogan publié le 15/06/2026 à 16:09
Ils nous vendront bientôt des versions DLC ++sans pub lol
altendorf publié le 15/06/2026 à 16:18
Si c'est bien intégré et "réaliste", ce n'est pas plus choquant que les pubs dans la vraie vie surtout si cela permet de financer des jeux et garder l'ambition de ces derniers. Le problème reste les dérives que cela peut créer.
rogeraf publié le 15/06/2026 à 16:18
Bientot la sortie de Fifa Mc Donalds 2027 , miam ca sera sympa qd le sponsort sera Buigard
derno publié le 15/06/2026 à 16:28
rogeraf
bah, on avaient bien des jeux mac donalds et seven up sur la gen 8-16 bits....et ils étaient bon en plus.
malroth publié le 15/06/2026 à 16:30
Bah si c'est les pubs sur les panneaux autour du stade comme c'est le cas irl, bah ok, et c'est meme bien, car dans les PES à l'epoque on mettait des mods pour ajouter les pubs sur les panneaux

Mais si c'est la pub qui te coupe ton jeu, alors la jamais de ma vie je touche à ça.

Donc voila, moi la pub sur des murs, vetements, voitures...ect ça ne m'a jamais réellement dérangé car ça ne fais rien à ta partie ou ton jeu. C'est un aspect visuel et basta.
shanks publié le 15/06/2026 à 17:24
malroth
Imagine devoir te taper obligatoirement 15 minutes de pubs dans EA Sports FC pour la mi-temps
dooku publié le 15/06/2026 à 18:15
A L'image de la boîte, de la merde
malroth publié le 15/06/2026 à 19:35
shanks alors la, ça serait horrible lol
Mais ils ne le feront pas, ils le savent que dans un JV (surtout le foot) les gens veulent jouer.

Deja que les cinematiques en carriere ou en match (les cut scene de corner...ect) les joueurs les regardent une fois puis terminé

Donc leur mettre des pubs de quelques secondes ou minutes ça ne passera jamais.
Gras
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Fiche descriptif
EA Sports FC 26
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Nom : EA Sports FC 26
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : EA Sports
Genre : sport
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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