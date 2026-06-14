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Encore un petit trailer pour Lords of the Fallen II
Comme pour le premier épisode (le reboot quoi), Ci Games et l'équipe de Hexworks sont incapables de lever le pied sur la communication autour de Lords of the Fallen II dont voici une nouvelle vidéo anticipant une nouvelle présentation à venir, le tout pour essayer de prouver encore une fois que la principale promesse sera tenue : cette suite sera fournie en nouvelles animations pour un gameplay plus viscéral et davantage centré sur l'attaque.

Sortie prévue pour la fin d'année et l'on rappelle que le dernier Summer Game Fest a permis d'ajouter une version Nintendo Switch 2, prévue en même temps que les trois autres (PC/PS5/XBS).

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osiris67
publié le 14/06/2026 à 13:46 par Gamekyo
commentaires (14)
adamjensen publié le 14/06/2026 à 13:53
Il a vraiment l'air bien celui-là, et son gameplay me donne envie.
Je vais peut-être me le prendre.
xynot publié le 14/06/2026 à 14:05
S'il dispose directement des correctifs et ajouts que le précédent a mis du temps à avoir, ça peut être très bon
mrpopulus publié le 14/06/2026 à 15:14
J'ai l'impression qu'on va avoir affaire à un des meilleurs Souls Like depuis Lies of P, ça donne très envie en tout cas
perse9 publié le 14/06/2026 à 15:25
tellement nul....
from software>>>>>>>>>>>>>>>>>>>tous les imitateurs
l3andr3 publié le 14/06/2026 à 15:30
J'avais bien apprécié le premier opus
volran publié le 14/06/2026 à 15:34
Un excellent jeu, vivement le second opus
keiku publié le 14/06/2026 à 15:43
un peu trop dynamique pour ce genre de jeu, ca donne un coté bourrin et pas très technique avec des hitbox grosse comme des maisons, par contre j'aime bien la DA
shambala93 publié le 14/06/2026 à 16:40
perse9
Non mais tu es un teubé, dont acte.
vyse publié le 14/06/2026 à 17:16
Les ennemis m'ont gonflés !.. j'espère qu'ils ont corrigé ça
perse9 publié le 14/06/2026 à 17:29
shambala93 mais ferme la le frustré, c'est factuel. Cite moi un immitateur qui a fait mieux que elden ring ? DS3? SEIKIRO? Parmis tous ces mauvaises copies qui surfent sur le succès de from soft il n'y a aucun jeux qui a fait mieux, qui a un gameplay plus précis, une meilleur patte artistique, de meilleur boss, une identité unique...va dormir
coconutsu publié le 14/06/2026 à 18:57
Très déçu du premier...je donnerais peut être une chance au 2em mais faudra voir les retours.
mrvince publié le 14/06/2026 à 19:08
J'ai adoré le 1er. Celui la a l'air encore mieux donc go.
sickjackz publié le 14/06/2026 à 19:43
Perse9 je pense que Shambala93 réagit surtout a ton "tellement nul" en sachant que Lords of the fallen dans sa version 2.5 est très très loin d’être mauvais. Certes il a aussi des gros défauts mais pour ma part je le trouve même meilleur que Lies of P.
Sinon tout le monde est d’accord sur le fait que des jeux jeux comme DS3, Sekiro, Bloodborne ou Elden Ring sont très au dessus.
mattewlogan publié le 14/06/2026 à 20:45
Le reboot était vraiment super
J’ai trop hâte pour cette suite
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Fiche descriptif
Lords of the Fallen 2
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Nom : Lords of the Fallen 2
Support : PC
Editeur : CI Games
Développeur : Hexworks
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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