Encore un petit trailer pour Lords of the Fallen II

Comme pour le premier épisode (le reboot quoi), Ci Games et l'équipe de Hexworks sont incapables de lever le pied sur la communication autour dedont voici une nouvelle vidéo anticipant une nouvelle présentation à venir, le tout pour essayer de prouver encore une fois que la principale promesse sera tenue : cette suite sera fournie en nouvelles animations pour un gameplay plus viscéral et davantage centré sur l'attaque.Sortie prévue pour la fin d'année et l'on rappelle que le dernier Summer Game Fest a permis d'ajouter une version Nintendo Switch 2, prévue en même temps que les trois autres (PC/PS5/XBS).