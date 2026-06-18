Dusk Golem : Capcom ne voit pour l'heure pas grand intérêt pour Resident Evil 5&6 Remake Dusk Golem : Capcom ne voit pour l'heure pas grand intérêt pour Resident Evil 5&6 Remake

Dusk Golem n'a plus grand-chose à prouver et tant pis si certains doutent encore de lui, et continue ainsi de balancer des informations sur les coulisses de Capcom en répondant à une rumeur : visiblement, Resident Evil 5 Remake, ce n'est pas demain la veille.



Selon lui, malgré la facilité d'une refonte comme ce fut le cas pour Resident Evil 4 et la haute possibilité que le projet verra bien le jour à un moment où l'autre, selon ses sources proches du dossier, Capcom ne serait actuellement pas très motivé pour cela et aurait surtout d'autres priorités pour la franchise.



Car outre Resident Evil : Veronica officialisé il y a peu et bien entendu un inéluctable Resident Evil X, la team remake aurait davantage à cœur Resident Evil 0 Remake (le prochain donc) et de même pour Resident Evil 1.



Et pour aller encore plus loin : « De ce que j'ai entendu, l'équipe a plus d'intérêt en interne à faire un remake de Revelations 1 que RE5 ou 6 sur lesquels personne ne veut s'attaquer pour le moment. »