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Dusk Golem : Capcom ne voit pour l'heure pas grand intérêt pour Resident Evil 5&6 Remake
Dusk Golem n'a plus grand-chose à prouver et tant pis si certains doutent encore de lui, et continue ainsi de balancer des informations sur les coulisses de Capcom en répondant à une rumeur : visiblement, Resident Evil 5 Remake, ce n'est pas demain la veille.

Selon lui, malgré la facilité d'une refonte comme ce fut le cas pour Resident Evil 4 et la haute possibilité que le projet verra bien le jour à un moment où l'autre, selon ses sources proches du dossier, Capcom ne serait actuellement pas très motivé pour cela et aurait surtout d'autres priorités pour la franchise.

Car outre Resident Evil : Veronica officialisé il y a peu et bien entendu un inéluctable Resident Evil X, la team remake aurait davantage à cœur Resident Evil 0 Remake (le prochain donc) et de même pour Resident Evil 1.

Et pour aller encore plus loin : « De ce que j'ai entendu, l'équipe a plus d'intérêt en interne à faire un remake de Revelations 1 que RE5 ou 6 sur lesquels personne ne veut s'attaquer pour le moment. »
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link49
publié le 17/06/2026 à 23:31 par Gamekyo
commentaires (12)
adamjensen publié le 17/06/2026 à 23:45
J’ai bien aimé Revelations 1, donc je ne suis pas contre un remake, mais je pense qu’un Revelations 3 ou un nouvel épisode aurait été mieux.
junaldinho publié le 18/06/2026 à 00:49
Normal les 2 sont nuls ou du moins bien inférieures aux autres opus.
hastis publié le 18/06/2026 à 01:15
Revelations 1 était assez nul (et moche).
saigo publié le 18/06/2026 à 01:15
RE5 serait un succès commercial assuré.
xrkmx publié le 18/06/2026 à 01:40
RE Revelation 1 Remake au secours, je préfèrerai un nouvel épisode. Et pour le coup je préfère LARGEMENT le 5 à ce truc.
losz publié le 18/06/2026 à 03:50
hastis Moche ? C'est le plus beau jeu de la 3DS, il était impressionnant.
hastis publié le 18/06/2026 à 03:55
losz Je l'ai fait sur Wiiu et ce n'était vraiment pas top.
losz publié le 18/06/2026 à 04:01
hastis Pas de miracle aussi c'est un jeu 3DS quoi, pour la machine c'était impressionnant, après ouais le portage c'était à l'arrache.

Perso j'aimerais beaucoup un remake de ce jeu, mais surtout pour le online.
docteurdeggman publié le 18/06/2026 à 05:14
Pas grand intérêt de refaire RE5? C’est debile car à ce moment là cela n’avait pas non plus d’intérêt de refaire le 4.
Pourtant quand on voit les changements apportés à ce dernier, le même travail sur le cinquième épisode serait pas négligeable.

J’ai un peu l’impression que Capcom veut pas se frotter aux polémiques liés à cet opus…
medoo publié le 18/06/2026 à 05:57
docteurdeggman Quelle polémique ?
keith92 publié le 18/06/2026 à 06:00
docteurdeggman Ils vont finir par le faire pour le 5. Je parierais même avant le 10eme opus, quoi qu'ils en disent.

Les Revelations ne sont pas des épisodes très vendus, comparés au 5 et au 6. Et vu les ennemis qui ne cassent pas 3 pattes à un canard, ce n'est pas ces jeux que les joueurs attendent le plus.
keith92 publié le 18/06/2026 à 06:01
medoo A l'époque de la sortie du 5, certains avaient dit que Capcom était raciste parce qu'il y avait trop de noirs dans le jeu. D'où la polémique.
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Resident Evil Requiem
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Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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