Dusk Golem : Capcom ne voit pour l'heure pas grand intérêt pour Resident Evil 5&6 Remake
Dusk Golem n'a plus grand-chose à prouver et tant pis si certains doutent encore de lui, et continue ainsi de balancer des informations sur les coulisses de Capcom en répondant à une rumeur : visiblement, Resident Evil 5 Remake, ce n'est pas demain la veille.
Selon lui, malgré la facilité d'une refonte comme ce fut le cas pour Resident Evil 4 et la haute possibilité que le projet verra bien le jour à un moment où l'autre, selon ses sources proches du dossier, Capcom ne serait actuellement pas très motivé pour cela et aurait surtout d'autres priorités pour la franchise.
Car outre Resident Evil : Veronica officialisé il y a peu et bien entendu un inéluctable Resident Evil X, la team remake aurait davantage à cœur Resident Evil 0 Remake (le prochain donc) et de même pour Resident Evil 1.
Et pour aller encore plus loin : « De ce que j'ai entendu, l'équipe a plus d'intérêt en interne à faire un remake de Revelations 1 que RE5 ou 6 sur lesquels personne ne veut s'attaquer pour le moment. »
publié le 17/06/2026 à 23:31 par Gamekyo
Perso j'aimerais beaucoup un remake de ce jeu, mais surtout pour le online.
Pourtant quand on voit les changements apportés à ce dernier, le même travail sur le cinquième épisode serait pas négligeable.
J’ai un peu l’impression que Capcom veut pas se frotter aux polémiques liés à cet opus…
Les Revelations ne sont pas des épisodes très vendus, comparés au 5 et au 6. Et vu les ennemis qui ne cassent pas 3 pattes à un canard, ce n'est pas ces jeux que les joueurs attendent le plus.