Les infos flash du 18/06/2026 Les infos flash du 18/06/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.





Les brèves du 18/06/2026 :



- Le petit artisan du jeu vidéo (Nintendo) reçoit les louanges des chercheurs chinois : une nouvelle étude publiée localement indique que la Switch et certains jeux type Ring Fit Adventure, Switch Sports ou Fitness Boxing ont contribué dans de nombreux cas à « l'amélioration des symptômes dépressifs, l'anxiété et la qualité du sommeil. » Des gens ont donc été payés pour nous apprendre que le sport est bénéfique pour la santé.



- Sans surprise, la Commission Européenne a débouté l'initiative « Stop Destroying Videogames » qui consistait à mettre en place une loi pour imposer aux éditeurs la mise en place de solutions alternatives (serveurs privés, patch hors-ligne…) en cas de mise à mort d'un jeu à connexion obligatoire. Rappelons qu'aux USA, le député californien Chris Ward garde ce projet en tête en faisant planer pour les éditeurs des menaces d'amendes et de remboursement aux consommateurs. Affaire à suivre au Sénat pour espérer des répercussions jusqu'ici.



- Pendant que les Xbox Game Studios et associés font le dos rond, Naughty Dog annonce par pure coïncidence avoir embauché plus de 60 nouvelles têtes depuis le début de l'année.



- Capcom répond déjà à l'appel de la GamesCom et annonce que le public pourra y prendre pour la première fois en main Dragon's Dogma II : Dark Arisen et Mega Man : Dual Override.



- Les stars ont la côte dans les adaptations JV en séries TV : après Aaron Paul pour Fallout : Saison 3 et Peter Sarsgaard pour The Last of Us : Saison 3, notre cher Mark Hamill débarquera au casting de Twisted Metal : Saison 3 dans le rôle de Pope Charlie Kane (le daron de Sweet Tooth).