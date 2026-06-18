Street Fighter 6 : la présentation de Yasmine

A seulement 1 million du total deen bien moins de temps,prépare comme annoncé lors du SGF sa 4e année de contenu avec pour commencer l'arrivée (depuis les Philippines) de l'inédite Yasmine dont voici le premier trailer de présentation, avec une sortie prévue le 3 août prochain sur tous les supports.Pour le reste du programme :- Arjun (inédit) en automne- Bosch (inédit) en hiver- Tifa (guest, Final Fantasy VII) au printemps 2027