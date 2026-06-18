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Street Fighter 6 : la présentation de Yasmine
A seulement 1 million du total de Street Fighter V en bien moins de temps, Street Fighter 6 prépare comme annoncé lors du SGF sa 4e année de contenu avec pour commencer l'arrivée (depuis les Philippines) de l'inédite Yasmine dont voici le premier trailer de présentation, avec une sortie prévue le 3 août prochain sur tous les supports.

Pour le reste du programme :

- Arjun (inédit) en automne
- Bosch (inédit) en hiver
- Tifa (guest, Final Fantasy VII) au printemps 2027

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link49
publié le 17/06/2026 à 23:29 par Gamekyo
commentaires (9)
mercure7 publié le 18/06/2026 à 00:17
Le perso est classe, les attaques stylées.

Mais encore du rushdown dans un jeu orienté à mort sur le rushdown.

SF6 a surtout besoin d'un vent frais en terme de système de jeu / mise à jour du Drive System, et pas de bol, si on en croit les devs, c'est pas sur la table . . .

Donc ça sera 3 persos rushdown minimum sur ce season pass / sur cette année (Bosch et Tifa, ça va pas zoner ni faire autre chose, on le sait d'avance, reste Arjun, mais quand on voit ce qu'est devenu Dhalsim en terme d'archétype, on a peu d'espoir)
soulfull publié le 18/06/2026 à 00:39
Pourquoi son look me rapelle Sonic? Sinon je ne me reconnais plus dans les jeux de combat, ils sont tous devenus brouillons.
wanda publié le 18/06/2026 à 01:18
soulfull Plus complexe, n'est pas synonyme de brouillon.

En l'occurrence Street 6 est le plus simple d'accès de tous les jeux de versus modernes. Et son gameplay est extrêmement précis. Tu te laisse sans doute tromper par les effets visuels.

Maintenant, si ton skill, se limite a saut gros pied, balayette, hadoken, oui forcément, nous n'en sommes plus là.

Du reste, je te rejoins, elle a une coupe et une gueule de hérisson.
soulfull publié le 18/06/2026 à 02:46
wanda j'étais un tres bon joueur de King of fighter, j'ai déjà participé à un tournoi de Kof 2002 au mexique à l'époque même si j'ai été eliminé dès le début du second tour.

Justement comme tu l'a mentionné mon souci vient des effets visuels avec les trainées,les lumieres et autre.il devient difficile de punir l'adversaire au pixel prés. L'etude du style de jeu a été remplacé par le rush des attaques offensives . Le spectacle a remplacé une grosse partie de la strategie et avec tous les coups et animations dispos par perso,il est clairement plus utile de bourrer de manière offensive plutôt que d'apprendre à maitriser son adversaire.

Ce n'est que mons avis.C'est bien le seul style de jeu ou je ne suis pas en phase avec l'evolution.
kujotaro publié le 18/06/2026 à 04:22
Pas du tout inspiré ce personnage mais vraiment pas genre.
onsentapedequijesuis publié le 18/06/2026 à 04:39
Incomprehensible lez attaques et le style de combat...La clarté et la simplicité sacrifiée pour des animations rapide brouillonnes et des effets visuels pyrotechnique wtf.C'est dommage le design du perso est stylé
onsentapedequijesuis publié le 18/06/2026 à 04:40
soulfull +1000000 on ne comprend rien.Rien avoir avec le trailer d'alex
osiris67 publié le 18/06/2026 à 05:40
Sorte de ibuki et makoto.
fan2jeux publié le 18/06/2026 à 05:58
Euh bof là pour ma part
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Fiche descriptif
Street Fighter 6
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Nom : Street Fighter 6
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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