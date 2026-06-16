Game Pass : du foot, du Call of et du Tony Hawk

En marge des gros déboires qui touchent les Xbox Game Studios, l'entreprise délivre en douce la liste des jeux se rajoutant au service Game Pass jusqu'à la fin du mois, essentiellement faite de curiosités au milieu d'un Call of Duty : Vanguard (ce retour à la WW2 avant que Activision ne comprenne que les joueurs en avaient plus rien à faire de la WW2) et EA Sports FC 26, forcément vu la période.
Dès le Game Pass Premium :
- Call of Duty : Vanguard (17 juin)
- Abyssus (25 juin)
- RV There Yet ? (30 juin)
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (2 juillet)
- Winds of Arcana : Ruination (6 juillet)
Uniquement Game Pass Ultimate :
- Junkster (disponible)
- EA Sports FC 26 (18 juin)
Ils quittent le service le 30 juin :
- Mecha BREAK
- PayDay 2
- Rise of the Tomb Raider
- Slay the Spire
- Ultimate Chicken Horse
- Unpacking
- Volcano Princess