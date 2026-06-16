Game Pass : du foot, du Call of et du Tony Hawk

En marge des gros déboires qui touchent les Xbox Game Studios, l'entreprise délivre en douce la liste des jeux se rajoutant au service Game Pass jusqu'à la fin du mois, essentiellement faite de curiosités au milieu d'un(ce retour à la WW2 avant que Activision ne comprenne que les joueurs en avaient plus rien à faire de la WW2) et, forcément vu la période.Dès le Game Pass Premium :(17 juin)(25 juin)(30 juin)(2 juillet)(6 juillet)Uniquement Game Pass Ultimate :(disponible)(18 juin)Ils quittent le service le 30 juin :