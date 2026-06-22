Les infos flash du 22/06/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.- Il fait chaud.- C'est un secret de polichinelle mais apprenez quand même (via Jason Schreier) que Hermen Hulst a rencontré les équipes dirigeantes des PlayStation Studios la semaine dernière pour approuver la fin des portages PC pour les expériences solo (car pas assez rentables).- Fin d'une polémique liée à une erreur de traduction : la version PS5 dene réclamera pas d'abonnement PS Plus pour le coop local. Encore heureux. Par contre, c'est compte Xbox obligatoire pour chaque joueur.- Thomas Mahler, une des principales stars de Moon Studios et réalisateur de la franchise, a voulu donner son point de vue sur la situation du Game Pass, sans langue de bois :- Même le mode facile devous paraît trop difficile ? Sachez qu'il y a des mecs qui ont créé sur PC un mod coop impliquant l'intégralité du jeu de base et même son DLC. Vous êtes consoleux ? Tant pis.