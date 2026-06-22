Les infos flash du 22/06/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.
Les brèves du 22/06/2026 :
- Il fait chaud.
- C'est un secret de polichinelle mais apprenez quand même (via Jason Schreier) que Hermen Hulst a rencontré les équipes dirigeantes des PlayStation Studios la semaine dernière pour approuver la fin des portages PC pour les expériences solo (car pas assez rentables).
- Fin d'une polémique liée à une erreur de traduction : la version PS5 de Halo Campaign Evolved ne réclamera pas d'abonnement PS Plus pour le coop local. Encore heureux. Par contre, c'est compte Xbox obligatoire pour chaque joueur.
- Thomas Mahler, une des principales stars de Moon Studios et réalisateur de la franchise Ori, a voulu donner son point de vue sur la situation du Game Pass, sans langue de bois : « Le Game Pass, c'est un peu le communisme. Si vous n'incitez pas les studios à se retrousser les manches et faire des efforts supplémentaires, ils ne le feront pas. Et si la qualité n'est pas au rendez-vous, tout s'effondre car les joueurs ne paieront pas. »
- Même le mode facile de Lies of P vous paraît trop difficile ? Sachez qu'il y a des mecs qui ont créé sur PC un mod coop impliquant l'intégralité du jeu de base et même son DLC. Vous êtes consoleux ? Tant pis.
Je fais le max mais la jauge d'endurance est basse, vais crever, putain de chaleur, prenez soin de vous, on va survivre.
N'hésitez pas à mettre une gamelle d'eau pour les piafs,insectes,reptiles,etc...
Et aussi attention à votre consommation électrique.Le refroidissement des réacteurs nucléaires va devenir tendu.
Par endroit,sur les rejets,l'eau des rivières va facilement dépasser les 30°.
Une catastrophe pour la biodiversité.
Bon après je dis ça,mais tout le monde s'en fout au final