Les infos flash du 19/06/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.- Plus tôt cette semaine, Epic Games annonçait tout content en nouvelle collaboration à venir pourle très connu(entre autres choses, comme). Mais ça c'était avant que le studio Poncle ne découvre que la création de skins pourpassera par l'IA générative (que la boîte déteste ouvertement), et annonce de fait « réévaluer » le deal sans encore donner d'issue.- Connu pour être parmi les épisodes les plus appréciés de la franchise, le duoetvont bénéficier très prochainement d'un portage brut PS5 (campagne, multi, zombies), ce qui devrait ravir quelques nostalgiques. Les joueurs Xbox signalent au loin que c'est rétrocompatible chez eux depuis 2016.- Le géant américain de pièces automobiles « Burger Motorsports » annonce officiellement que l'entreprise fermera ses portes le 19 novembre (#GTA6), déjà consciente qu'une partie de ses employés vont de toute façon réclamer un congé ce jour-là pendant que l'autre tombera mystérieusement malade.- Toujours fier de s'être souvenu de la signification du mot « Exclusivités », Xbox met carrément en avant le retour à cette tendance sur le dashboard Xbox Series.