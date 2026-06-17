Black Myth Wukong, c'est 30 millions de ventes

Les chinois de Game Science ne sont pas peu fier d'annoncer que Black Myth Wukong a dépassé les 30 millions de ventes en 22 mois, soit une performance mémorable dans le domaine des expériences essentiellement solo : à titre de comparaison, parmi les gros succès récents, Elden Ring aura mis 3 ans pour atteindre le même chiffre, pendant que Cyberpunk 2077 a réclamé 5 ans pour atteindre les 35 millions. GTA V lui reste dans un autre univers avec ses 30 millions en 4 mois.
En complément :
- Le plus gros de l'audience reste sur PC.
- Les ventes internationales représentent maintenant 50 % du quota.
- Toujours pas de confirmation de la version Switch 2 (NateTheHate).
- Toujours rien concernant l'extension si elle existe toujours.
Rappelons tout de même que l'entreprise a annoncé Black Myth : Zhong Kui, même style, toujours solo, mais autre univers.
Les environnements sont (très) vastes et les ennemis normaux sont nombreux.
Sinon bien mérité, jeu riche, long et superbe.
Et il avait bien claqué la bouche à ceux qui prétendaient qu'il s'agissait d'un vapor ware.
Enfin bref si ça leur permet de faire une suite bien meilleur et plus ambitieuse
J'essaierais de le faire via promo a 30 sur le store XBOX. J'ai trop de jeux en stocks solos ... dans les 200, 300 !