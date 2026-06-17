Black Myth Wukong, c'est 30 millions de ventes

Les chinois de Game Science ne sont pas peu fier d'annoncer quea dépassé les 30 millions de ventes en 22 mois, soit une performance mémorable dans le domaine des expériences essentiellement solo : à titre de comparaison, parmi les gros succès récents,aura mis 3 ans pour atteindre le même chiffre, pendant quea réclamé 5 ans pour atteindre les 35 millions.lui reste dans un autre univers avec ses 30 millions en 4 mois.En complément :- Le plus gros de l'audience reste sur PC.- Les ventes internationales représentent maintenant 50 % du quota.- Toujours pas de confirmation de la version Switch 2 (NateTheHate).- Toujours rien concernant l'extension si elle existe toujours.Rappelons tout de même que l'entreprise a annoncé, même style, toujours solo, mais autre univers.