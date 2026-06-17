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Black Myth Wukong, c'est 30 millions de ventes
Les chinois de Game Science ne sont pas peu fier d'annoncer que Black Myth Wukong a dépassé les 30 millions de ventes en 22 mois, soit une performance mémorable dans le domaine des expériences essentiellement solo : à titre de comparaison, parmi les gros succès récents, Elden Ring aura mis 3 ans pour atteindre le même chiffre, pendant que Cyberpunk 2077 a réclamé 5 ans pour atteindre les 35 millions. GTA V lui reste dans un autre univers avec ses 30 millions en 4 mois.

En complément :

- Le plus gros de l'audience reste sur PC.
- Les ventes internationales représentent maintenant 50 % du quota.
- Toujours pas de confirmation de la version Switch 2 (NateTheHate).
- Toujours rien concernant l'extension si elle existe toujours.

Rappelons tout de même que l'entreprise a annoncé Black Myth : Zhong Kui, même style, toujours solo, mais autre univers.

3
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burningcrimson, kalas28, osiris67
publié le 17/06/2026 à 07:01 par Gamekyo
commentaires (13)
burningcrimson publié le 17/06/2026 à 07:10
Merité
zanpa publié le 17/06/2026 à 07:10
Je reste déçu du jeu dans sa structure, c’est un boss rush des plus classique, pas beaucoup de variété dans les combos ! Les combats de boss sont impressionnants oui, mais globalement je me suis un peu fait chier et ne l’ai pas fini
kalas28 publié le 17/06/2026 à 07:15
mérité pour mon goty
abookhouseboy publié le 17/06/2026 à 07:25
zanpa Les boss sont nombreux mais ce n'est pas un boss rush !
Les environnements sont (très) vastes et les ennemis normaux sont nombreux.

Sinon bien mérité, jeu riche, long et superbe.
Et il avait bien claqué la bouche à ceux qui prétendaient qu'il s'agissait d'un vapor ware.
djfab publié le 17/06/2026 à 07:38
zanpa : je confirme ce que dit abookhouseboy , ce n'est pas du tout un boss rush comme on aurait pu le penser, il y a même pas mal d'exploration au final.
djfab publié le 17/06/2026 à 07:39
Mérité ! Il aurait presque pu être GOTY.
cako006 publié le 17/06/2026 à 07:48
Un coup de coeur terrible ce jeu.
potion2swag publié le 17/06/2026 à 07:56
Fou le chiffre !
narustorm publié le 17/06/2026 à 07:57
Bloquer a vie sur la dernière phase du boss ????
taiko publié le 17/06/2026 à 08:11
J'ai détesté et j'ai trouvé ça complètement bancale et tête niveau gameplay, level design...
perse9 publié le 17/06/2026 à 08:13
c'est un truc de fou ce chiffre alors que le jeux est mid, basique et a été vite oublié. Il a une bonne patte artistique qui met en avant la chine antique certe mais le reste...
Enfin bref si ça leur permet de faire une suite bien meilleur et plus ambitieuse
rogeraf publié le 17/06/2026 à 08:37
Mon dieu, pas fait mais quel score.
J'essaierais de le faire via promo a 30 sur le store XBOX. J'ai trop de jeux en stocks solos ... dans les 200, 300 !
djfab publié le 17/06/2026 à 09:01
perse9 : "Le jeu est basique" : en quoi il est basique exactement !??
Gras
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Black Myth : Wu Kong
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Nom : Black Myth : Wu Kong
Support : PC
Editeur : Game Science
Développeur : Game Science
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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