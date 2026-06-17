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Game File : Xbox aurait présenté Senua dans le but de revendre plus facilement Ninja Theory
L'éventuelle imminente mise à mort de Ninja Theory a de quoi surprendre vu le contenu du dernier Xbox Showcase, et Game File vient confirmer les spéculations selon une source au sein de Microsoft : le reveal surprise de Senua (spin-off action/aventure de Hellblade) avait pour but d'attirer d'éventuels investisseurs car Xbox avait déjà l'intention à ce moment de revendre le studio, si du moins quelqu'un est intéressé.

Game File ne peut encore indiquer si la direction de Ninja Theory était au courant de cette stratégie, mais si confirmé, cela veut dire que la société partirait donc avec sa licence.

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publié le 17/06/2026 à 07:23 par Gamekyo
commentaires (15)
gamjys publié le 17/06/2026 à 07:41
C'est une dinguerie
nicolasgourry publié le 17/06/2026 à 07:51
Microsoft a donc mis en avant le jeu pour dire "nous ne voulons plus les soutenir financièrement" ?
Si il n'y a pas d’investisseur, Microsoft pourra dire "Vous voyez pourquoi on vous revend".
ouroboros4 publié le 17/06/2026 à 07:55
Comportement de merde jusqu'à bout
masharu publié le 17/06/2026 à 08:00
Cette industrie a vraiment des pratiques "conceptuelles"...
jenicris publié le 17/06/2026 à 08:09
sosky publié le 17/06/2026 à 08:31
Je suis mort ce comportement de grosse timp
bennj publié le 17/06/2026 à 08:34
ouroboros4 tu veux dire comme laisser un jeu sortir et le retirer du marché deux semaines après pour fermer un studio que t'as acquis un an auparavant ?
ouroboros4 publié le 17/06/2026 à 08:35
bennj l'un n'excuse pas l'autre. Ici c'est un comportement de pute pour vendre un jeu dont le destin du studio était déjà scellé
bennj publié le 17/06/2026 à 08:38
ouroboros4 tu préfères donc qu'ils ne retrouvent pas un repreneur, que le studio ferme et que les développeurs perdent leur job.
ouroboros4 publié le 17/06/2026 à 08:42
bennj je préfère surtout qu'on soit honnête au lieu de présenter un jeu qui ne sert que d'argument de vente.
L'excuse du faux seigneur.
Ce sont des putes
walterwhite publié le 17/06/2026 à 08:47
XBOX dans toute leur splendeur…ils sont tellement détestables et dispensables dans ce média.
nicolasgourry publié le 17/06/2026 à 08:55
ouroboros4 seigneur ou saigneur, à une lettre prêt ça prend un autre sens.
ouroboros4 publié le 17/06/2026 à 08:57
nicolasgourry j'avoue
osiris67 publié le 17/06/2026 à 09:03
Mdr ce carnaval on s’ennuit jamais avec Xbox en ce moment. J serai eux, c est la branche xbox que je fermerai.
romgamer6859 publié le 17/06/2026 à 09:13
Les batards ils ont osé faire ça.

On a des gens qui attendent un jeu qui n'est même pas sûr de sortir
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Fiche descriptif
Senua
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Nom : Senua
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Ninja Theory
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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