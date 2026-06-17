Game File : Xbox aurait présenté Senua dans le but de revendre plus facilement Ninja Theory

L'éventuelle imminente mise à mort de Ninja Theory a de quoi surprendre vu le contenu du dernier Xbox Showcase, et Game File vient confirmer les spéculations selon une source au sein de Microsoft : le reveal surprise de(spin-off action/aventure de) avait pour but d'attirer d'éventuels investisseurs car Xbox avait déjà l'intention à ce moment de revendre le studio, si du moins quelqu'un est intéressé.Game File ne peut encore indiquer si la direction de Ninja Theory était au courant de cette stratégie, mais si confirmé, cela veut dire que la société partirait donc avec sa licence.