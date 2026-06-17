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The Relic - First Guardian : le Soulsborne coréen obtient sa nouvelle date de sortie (et un trailer)
Envie d'un petit Soulsborne cet été histoire de vous énerver un peu plus sous la canicule ? Alors sachez que The Relic : First Guardian sortira enfin le 31 juillet non sans une nouvelle entourloupe (il a déjà été reporté deux fois) : finalement, seules les versions PC/PS5 seront prêtes à temps, mais celles sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 devraient être disponibles avant la fin septembre.

Et pour ce qui concerne le jeu :

- Développé par les coréens de Project Cloud.
- 100 % solo.
- Un peu plus de narration que les autres jeux du genre.
- Orienté attaque (pas de consommation d'endurance sauf pour les parades et roulades).
- Augmentation en puissance par les runes et les compétences (12 arbres).
- Prix plus doux que la moyenne (49,99€).

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publié le 17/06/2026 à 08:28 par Gamekyo
commentaires (1)
vyse publié le 17/06/2026 à 09:00
mouais..une espece de sous elden ring a vu d'oeil, a voir les tests notemment sur les feedback d'impact
Gras
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The Relic : First Guardian
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Nom : The Relic : First Guardian
Support : PC
Editeur : Perp Games
Développeur : Project Cloud Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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