The Relic - First Guardian : le Soulsborne coréen obtient sa nouvelle date de sortie (et un trailer)

Envie d'un petit Soulsborne cet été histoire de vous énerver un peu plus sous la canicule ? Alors sachez quesortira enfin le 31 juillet non sans une nouvelle entourloupe (il a déjà été reporté deux fois) : finalement, seules les versions PC/PS5 seront prêtes à temps, mais celles sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 devraient être disponibles avant la fin septembre.Et pour ce qui concerne le jeu :- Développé par les coréens de Project Cloud.- 100 % solo.- Un peu plus de narration que les autres jeux du genre.- Orienté attaque (pas de consommation d'endurance sauf pour les parades et roulades).- Augmentation en puissance par les runes et les compétences (12 arbres).- Prix plus doux que la moyenne (49,99€).