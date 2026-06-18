Grand Theft Auto VI : Key Art et enfin l'annonce de l'ouverture des précommandes
Malgré des craintes grandissantes à mesure que le silence se faisait assourdissant, Rockstar entend bien tenir la date de lancement du 19 novembre 2026 pour Grand Theft Auto VI
et compte le prouver en annonçant que les précommandes seront enfin ouvertes sur PlayStation 5 et Xbox Series dès le 25 juin. Au moins on connaîtra le prix.
En voici le Key Art, et on espère surtout que cette date sera également celle de la diffusion d'une troisième bande-annonce.
publié le 18/06/2026 à 13:41 par Gamekyo
Day one e! Et à voir selon le résultat sur PS5 Pro, je suis prêt à passer dessus pour y jouer dans les meilleures conditions possibles.
Je crois que cette nouvelle mouture pourra attendre aussi...le temps de finir quelques boîtes en attente d'être ouverte après des années dattrape poussiere