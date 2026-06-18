Grand Theft Auto VI : Key Art et enfin l'annonce de l'ouverture des précommandes

Malgré des craintes grandissantes à mesure que le silence se faisait assourdissant, Rockstar entend bien tenir la date de lancement du 19 novembre 2026 pouret compte le prouver en annonçant que les précommandes seront enfin ouvertes sur PlayStation 5 et Xbox Series dès le 25 juin. Au moins on connaîtra le prix.En voici le Key Art, et on espère surtout que cette date sera également celle de la diffusion d'une troisième bande-annonce.