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Grand Theft Auto VI : Key Art et enfin l'annonce de l'ouverture des précommandes
Malgré des craintes grandissantes à mesure que le silence se faisait assourdissant, Rockstar entend bien tenir la date de lancement du 19 novembre 2026 pour Grand Theft Auto VI et compte le prouver en annonçant que les précommandes seront enfin ouvertes sur PlayStation 5 et Xbox Series dès le 25 juin. Au moins on connaîtra le prix.

En voici le Key Art, et on espère surtout que cette date sera également celle de la diffusion d'une troisième bande-annonce.

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jenicris, junaldinho, dyselight, jojoplay4, goldmen33
publié le 18/06/2026 à 13:41 par Gamekyo
commentaires (6)
walterwhite publié le 18/06/2026 à 13:43
L’heure arrive enfin
balf publié le 18/06/2026 à 13:51
Aucune hype perso, jamais aimé les GTA mais j'attends de lire les reviews, pas pour les notes, mais plus pour le jeu lui même et ce qu'il propose pour ses fans
mattewlogan publié le 18/06/2026 à 13:57
J’en attends pas énormément, au moins je serai pas déçu, mais il sera sûrement très cool
link571 publié le 18/06/2026 à 14:00
On espère un nouveau trailer pour l’occasion du coup
marcus62 publié le 18/06/2026 à 14:07
Le GOTY arrive !

Day one e! Et à voir selon le résultat sur PS5 Pro, je suis prêt à passer dessus pour y jouer dans les meilleures conditions possibles.
sasquatsch publié le 18/06/2026 à 14:20
J'avais résisté à la sortie sur ps360... Et ai joué sur le tard avec pause en milieu de jeu sur PS4 pour le refaire sur PS5...
Je crois que cette nouvelle mouture pourra attendre aussi...le temps de finir quelques boîtes en attente d'être ouverte après des années dattrape poussiere
Gras
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Fiche descriptif
Grand Theft Auto VI
4
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Nom : Grand Theft Auto VI
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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