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L'Unreal Engine 5.8 intègre des outils Lumen Lite pour optimiser les portages Switch 2
Lors de son event maison « State of Unreal », Epic Games a forcément bien mis en avant les bienfaits de son Unreal Engine 5 désormais en version 5.8, offrant comme le veut l'époque de nouveaux outils IA pour améliorer « considérablement » certaines routines de développement, mais aussi offrir du très intéressant pour la Nintendo Switch 2.

La société a en effet révélé que l'upgrade du moteur intégrait une toute nouvelle version « Lite » de son système d'éclairage Lumen, décrite comme deux fois plus performante pour la dernière de Nintendo, ce qui permettra sur le papier de faire beaucoup plus facilement passer à 60FPS des jeux exploitant cette technologie. De quoi prochainement améliorer le rendu de Fortnite dessus sans faire sourcilier le frame-rate, mais également optimiser les portages à venir, comme ceux de Black Myth : Wukong et Clair Obscur : Expeditions 33 évoqués par NateTheHate.
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link49, gamesebde3
publié le 18/06/2026 à 06:19 par Gamekyo
commentaires (5)
51love publié le 18/06/2026 à 06:39
Le premier jeu qui aura cet upgrade sera certainement Fortnite. Il me semble pas qu'il ait lumen sur S2.
jeanouillz publié le 18/06/2026 à 07:44
51love C'est ça, c'est un peu la démo technique d'Unreal ce jeu

J'aurais aimé une démo pendant l'event, mais ce qui est sûr c'est qu'on aura droit a des portage de plus en plus ambitieux et ça c'est cool !

Et peut-être que ce "Lumen Lite" peut aussi bénéficier à d'autres supports comme la Ps5, Xbox Series S, Steam Machine... A voir

The Witcher 4 sur Switch 2 ?
rogeraf publié le 18/06/2026 à 08:30
Bientot l'unreal engine 6, c'est fou ! (émotion)
gamesebde3 publié le 18/06/2026 à 11:56
Reste à voir en pratique les applications et les améliorations de cette version.
tripy73 publié le 18/06/2026 à 13:57
jeanouillz : sur la news du site officiel ils disent bien que ce sera également utilisé sur PC, donc aucune raison pour que ce ne soit pas compatible avec tous les hardwares.
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Fortnite
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Nom : Fortnite
Support : PC
Editeur : Epic Games
Développeur : Epic Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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