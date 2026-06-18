L'Unreal Engine 5.8 intègre des outils Lumen Lite pour optimiser les portages Switch 2 L'Unreal Engine 5.8 intègre des outils Lumen Lite pour optimiser les portages Switch 2

Lors de son event maison « State of Unreal », Epic Games a forcément bien mis en avant les bienfaits de son Unreal Engine 5 désormais en version 5.8, offrant comme le veut l'époque de nouveaux outils IA pour améliorer « considérablement » certaines routines de développement, mais aussi offrir du très intéressant pour la Nintendo Switch 2.



La société a en effet révélé que l'upgrade du moteur intégrait une toute nouvelle version « Lite » de son système d'éclairage Lumen, décrite comme deux fois plus performante pour la dernière de Nintendo, ce qui permettra sur le papier de faire beaucoup plus facilement passer à 60FPS des jeux exploitant cette technologie. De quoi prochainement améliorer le rendu de Fortnite dessus sans faire sourcilier le frame-rate, mais également optimiser les portages à venir, comme ceux de Black Myth : Wukong et Clair Obscur : Expeditions 33 évoqués par NateTheHate.