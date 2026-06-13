500.000 ventes pour le retour de Gothic

Pari potentiellement réussi pour THQ Nordic avec Gothic Remake : le RPG pour quarantenaires bien poilus a tapé les 500.000 ventes en une dizaine de jours, dont une bonne partie sur PC où l'on note un pic d'audience Steam de 78.000 joueurs connectés simultanément (et 85 % d'avis « Très positifs »).
De quoi donner des ailes au jeune studio barcelonais Alkimia Interactive (actuellement en train de renforcer ses effectifs), déjà pour le suivi du jeu qui a besoin de quelques correctifs, et on imagine déjà un nouveau projet sur les rails. Inutile d'ailleurs de dire que la communauté réclame haut et fort un Gothic 2 Remake de leur part.
Du peu que j'en ai vu ça donne envie
Attention, RPG jeu qui ne vous prend pas la main du tout. De la difficulté à l'ancienne, non casualisé ni assisté.
Je me laisserai bien tenter !
J'imagine que l'animation des "persos-avec-un-balai-dans-le-cul" n'est plus d'actualité dans ce remake !