500.000 ventes pour le retour de Gothic

Pari potentiellement réussi pour THQ Nordic avec: le RPG pour quarantenaires bien poilus a tapé les 500.000 ventes en une dizaine de jours, dont une bonne partie sur PC où l'on note un pic d'audience Steam de 78.000 joueurs connectés simultanément (et 85 % d'avis « Très positifs »).De quoi donner des ailes au jeune studio barcelonais Alkimia Interactive (actuellement en train de renforcer ses effectifs), déjà pour le suivi du jeu qui a besoin de quelques correctifs, et on imagine déjà un nouveau projet sur les rails. Inutile d'ailleurs de dire que la communauté réclame haut et fort unde leur part.