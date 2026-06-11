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Poncle (Vampire Survivors) va adapter sa formule fétiche pour la licence Jujutsu Kaisen
Même si encore assez confidentiel, le genre « Vampire Survivors » connaît une certaine popularité chez les développeurs et pour cause : il n'y a pas forcément besoin de déplacer les foules pour rentabiliser un budget peu élevé, mais au résultat toujours aussi fun.

Ainsi, après Warhammer, Deep Rock Galactic ou encore Warriors Orochi, on entendre dans le manga du manga/anime avec Jujustu Kaiden Rumble : Survivaton, et fourni par les spécialistes du genre puisqu'il s'agit tout simplement de Poncle (les mecs de Vampire Survivors).

Et nous ne sommes pas non plus dans un reskin du précité vu que l'on parle ici d'un style PVPVE, où 8 joueurs (mais c'est possiblement moins, même solo VS un bot) doivent défourailler tout ce qui bouge plus vite que les adversaires, activant des malus contre les autres à chaque palier, et devant même gérer l'apparition soudaine de boss. A la fin du timer, les deux meilleurs s'affrontent pour la victoire.

Sortie prévue pour cette année sur tous les supports, et osons maintenant poser la grande question, surtout avec la Shueisha en tant qu'éditeur : à quand Dragon Ball, Naruto et One Piece ?

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publié le 11/06/2026 à 15:37 par Gamekyo
commentaires (5)
potion2swag publié le 11/06/2026 à 15:57
Ponclefeur
altendorf publié le 11/06/2026 à 16:18
potion2swag Poncefesse surtout
sdkios publié le 11/06/2026 à 16:23
Ca peut etre sympa, mais pourquoi en faire un truc multijoueurs :/
22 publié le 11/06/2026 à 17:11
Poncle!
keiku publié le 11/06/2026 à 18:05
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Vampire Survivors
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Nom : Vampire Survivors
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Poncle
Genre : action
Autres versions : Xbox One - Xbox Series X
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