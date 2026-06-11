Poncle (Vampire Survivors) va adapter sa formule fétiche pour la licence Jujutsu Kaisen

Même si encore assez confidentiel, le genre « Vampire Survivors » connaît une certaine popularité chez les développeurs et pour cause : il n'y a pas forcément besoin de déplacer les foules pour rentabiliser un budget peu élevé, mais au résultat toujours aussi fun.Ainsi, après Warhammer, Deep Rock Galactic ou encore Warriors Orochi, on entendre dans le manga du manga/anime avec, et fourni par les spécialistes du genre puisqu'il s'agit tout simplement de Poncle (les mecs de).Et nous ne sommes pas non plus dans un reskin du précité vu que l'on parle ici d'un style PVPVE, où 8 joueurs (mais c'est possiblement moins, même solo VS un bot) doivent défourailler tout ce qui bouge plus vite que les adversaires, activant des malus contre les autres à chaque palier, et devant même gérer l'apparition soudaine de boss. A la fin du timer, les deux meilleurs s'affrontent pour la victoire.Sortie prévue pour cette année sur tous les supports, et osons maintenant poser la grande question, surtout avec la Shueisha en tant qu'éditeur : à quand Dragon Ball, Naruto et One Piece ?