Pour ses 30 ans, Metal Slug ne se contentera pas d'un clone de Vampire Survivors

Le projet « MISSION REBOOT » de, pour les 30 ans de la franchise, commence à prendre forme… avec un nouveau clone depour ne surtout pas faire dans l'originalité, et ce sera d'ailleurs une exclusivité mobile à on ne sait encore quelle date. Voilà voilà.Ne commencez pas à tout fracasser et gardez espoir : SNK a confirmé dans le même temps le développement d'un « tout nouveau», sans lâcher le moindre gramme d'informations, nous obligeant à croiser les doigts pour bon vieux run'n gun plein de pixels. On ne sait d'ailleurs pas si le jeu sera sous-traité ailleurs, comme cesigné par une boîte coréenne.