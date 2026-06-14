Pour ses 30 ans, Metal Slug ne se contentera pas d'un clone de Vampire Survivors
Le projet « MISSION REBOOT » de Metal Slug, pour les 30 ans de la franchise, commence à prendre forme… avec un nouveau clone de Vampire Survivors pour ne surtout pas faire dans l'originalité, et ce sera d'ailleurs une exclusivité mobile à on ne sait encore quelle date. Voilà voilà.
Ne commencez pas à tout fracasser et gardez espoir : SNK a confirmé dans le même temps le développement d'un « tout nouveau Metal Slug », sans lâcher le moindre gramme d'informations, nous obligeant à croiser les doigts pour bon vieux run'n gun plein de pixels. On ne sait d'ailleurs pas si le jeu sera sous-traité ailleurs, comme ce Metal Slug Rush signé par une boîte coréenne.