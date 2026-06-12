Deck13 va retenter une nouvelle licence

Aucun des deuxn'a pu effleurer le succès de FromSoftware en matière de Soulsborne mais les deux titres ont néanmoins réussi à se vendre suffisamment bien pour assurer la trésorerie du studio Deck13, contrairement à la tentativedont le suivi n'aura pas réussi à sauver les meubles.La suite du programme était logique dans ce type de situation,donc, mais Pullup Entertainment nous apprend que finalement, Deck13 est actuellement en charge d'une toute nouvelle licence, sans en préciser le type, mais on peut au moins estimer que les mecs reviendront aux fondamentaux depuis 2 générations. Car oui, lede 2014, c'était eux aussi.