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Deck13 va retenter une nouvelle licence
Aucun des deux The Surge n'a pu effleurer le succès de FromSoftware en matière de Soulsborne mais les deux titres ont néanmoins réussi à se vendre suffisamment bien pour assurer la trésorerie du studio Deck13, contrairement à la tentative Atlas Fallen dont le suivi n'aura pas réussi à sauver les meubles.

La suite du programme était logique dans ce type de situation, The Surge 3 donc, mais Pullup Entertainment nous apprend que finalement, Deck13 est actuellement en charge d'une toute nouvelle licence, sans en préciser le type, mais on peut au moins estimer que les mecs reviendront aux fondamentaux depuis 2 générations. Car oui, le Lords of the Fallen de 2014, c'était eux aussi.

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tripy73
publié le 12/06/2026 à 09:26 par Gamekyo
commentaires (7)
adamjensen publié le 12/06/2026 à 09:34
The Surge 1 était une excellente surprise.
Le 2 était moins bon, mais pas mauvais.
Donc je ne suis pas contre un 3ème opus ou une nouvelle licence venant d'eux, mais il va falloir faire beaucoup mieux que le 2.
Mais une nouvelle licence est sans doute pour le mieux.
Quant à Lords of the Fallen de 2014, je l’avais fini, mais j’ai vite oublié ce truc.
romgamer6859 publié le 12/06/2026 à 09:37
Je sais pas si c'est le délire futuriste robot ou juste le gameplay, mais j'ai eu du mal sur ces 2 jeux. En souls like j'ai vraiment aimé lies of p et lords of the fallen (le plus récent), il y a donc moyen de sortir des souls like et de "réussir".
vyse publié le 12/06/2026 à 09:45
romgamer6859 Oui c'est possible mais on atteint pas la qualité des animation lisibles de Dark souls 3 et bloodborne
romgamer6859 publié le 12/06/2026 à 09:48
vyse
Ben c'est sûr que personne n'a réussi à faire mieux que fromsoftware, mais en souls like c'est ce que j'ai préféré (univers, exploration, gameplay, builds...)
churos45 publié le 12/06/2026 à 09:48
J'ai pu finir le premier mais j'accroche pas à l'univers de manière globale. Je dis pas non à une nouvelle licence.
vyse publié le 12/06/2026 à 09:55
romgamer6859 moi j'en aime aucun sauf ceux de from ; lies of p les impacts ont eu raison de ma patience, je trouve que les impact sont naz les anims un peu flingués j'ai pas réussi
akinen publié le 12/06/2026 à 11:17
Peut-être que le problème c’est de proposer des projets clone.
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Fiche descriptif
The Surge 2
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Nom : The Surge 2
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Deck 13
Genre : action
Multijoueur : non
Sortie européenne : 24/09/2019
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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