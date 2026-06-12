Deck13 va retenter une nouvelle licence

Aucun des deux The Surge n'a pu effleurer le succès de FromSoftware en matière de Soulsborne mais les deux titres ont néanmoins réussi à se vendre suffisamment bien pour assurer la trésorerie du studio Deck13, contrairement à la tentative Atlas Fallen dont le suivi n'aura pas réussi à sauver les meubles.
La suite du programme était logique dans ce type de situation, The Surge 3 donc, mais Pullup Entertainment nous apprend que finalement, Deck13 est actuellement en charge d'une toute nouvelle licence, sans en préciser le type, mais on peut au moins estimer que les mecs reviendront aux fondamentaux depuis 2 générations. Car oui, le Lords of the Fallen de 2014, c'était eux aussi.
Le 2 était moins bon, mais pas mauvais.
Donc je ne suis pas contre un 3ème opus ou une nouvelle licence venant d'eux, mais il va falloir faire beaucoup mieux que le 2.
Mais une nouvelle licence est sans doute pour le mieux.
Quant à Lords of the Fallen de 2014, je l’avais fini, mais j’ai vite oublié ce truc.
Ben c'est sûr que personne n'a réussi à faire mieux que fromsoftware, mais en souls like c'est ce que j'ai préféré (univers, exploration, gameplay, builds...)