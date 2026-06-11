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Finalement, Valor Mortis n'arrivera pas en septembre
Le très attirant Valor Mortis (sorte de Soulsborne en vue FPS dans une dark uchronie napoléonienne) a commis une bourde : lors du bouclage de leur bande-annonce pour le Summer Game Fest, l'équipe savait que la date du 24 septembre ne pourrait être tenue, et le titre sortira en fait le 13 octobre.

Alors on ne sait pas si c'est un prétexte pour en fait esquiver la vague de septembre, mais rappelons que la même excuse fut donnée pour Phantom Blade Zero, annoncé pour le 9 septembre au State of Play avant un communiqué quelques heures après pour indiquer que finalement, ce serait pour le 29 octobre.

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publié le 11/06/2026 à 15:20 par Gamekyo
commentaires (3)
snave publié le 11/06/2026 à 15:51
Bah, c'est logique que c'est pour éviter le bouchon du mois de septembre, et c'est tant mieux. Étant intéressé par le jeu, de même que Blade Phantom Zero, le fait que les deux jeux soient reportés me ravit du côté financier. Ça aurait été trop, vu qu'en dehors d'eux, j'ai quatre jeux que je prends day one en septembre.
vyse publié le 11/06/2026 à 15:58
Mdrr ça commence déjà
osiris67 publié le 11/06/2026 à 16:23
Bon ca va le delay est pas abusé. Je l’attends vraiment lui.
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Valor Mortis
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Nom : Valor Mortis
Support : PC
Editeur : Lyrical Games
Développeur : One More Level
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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