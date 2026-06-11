Finalement, Valor Mortis n'arrivera pas en septembre

Le très attirant(sorte de Soulsborne en vue FPS dans une dark uchronie napoléonienne) a commis une bourde : lors du bouclage de leur bande-annonce pour le Summer Game Fest, l'équipe savait que la date du 24 septembre ne pourrait être tenue, et le titre sortira en fait le 13 octobre.Alors on ne sait pas si c'est un prétexte pour en fait esquiver la vague de septembre, mais rappelons que la même excuse fut donnée pour, annoncé pour le 9 septembre au State of Play avant un communiqué quelques heures après pour indiquer que finalement, ce serait pour le 29 octobre.