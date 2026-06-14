Dragon Quest Monsters 4 : bande-annonce, date de lancement et multiples DLC cheat

Annoncé de base en marge du rapide reveal de, le futur(sans numérotation en dehors du Japon) a assuré son atterrissage pour le 3 décembre 2026 sur tous les supports, en indiquant que la Switch 1 sera également concernée. D'où le rendu probablement. Peut-être le petit budget aussi.En bref :- Plus de 500 bestioles dont des inédites pour la sous-franchise.- Bianca et Nera (DQV) en personnages principaux.- Vous pourrez switcher de persos quand vous souhaitez.- Plusieurs biomes plus larges que d'habitude.- Toujours du online pour faire du PVP.En outre, et parce qu'on a l'habitude avec Square Enix, en plus de divers objets d'aide si vous optez pour le dématérialisé, sachez que 4 DLC « bien cheat » seront disponibles dès la sortie, à l'unité ou regroupés dans l'édition Digital Deluxe à 94,99€ (cette dernière propose également 48h d'accès anticipé et encore plus d'objets d'aide).Les DLC en question :- Des donjons pour faire pop plus facilement des monstres déjà apprivoisés mais avec un meilleur rang.- Un mini-jeu de courses pour gagner de l'xp, des objets et de l'or.- Un objet pour faire spawn des ennemis métallique (illimité mais 30 minutes de recharge).- Pass VIP pour la Course Éclaireurs (plus de monstres et plus réguliers).