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Dragon Quest Monsters 4 : bande-annonce, date de lancement et multiples DLC cheat
Annoncé de base en marge du rapide reveal de Dragon Quest XII, le futur Dragon Quest Monsters 4 (sans numérotation en dehors du Japon) a assuré son atterrissage pour le 3 décembre 2026 sur tous les supports, en indiquant que la Switch 1 sera également concernée. D'où le rendu probablement. Peut-être le petit budget aussi.

En bref :

- Plus de 500 bestioles dont des inédites pour la sous-franchise.
- Bianca et Nera (DQV) en personnages principaux.
- Vous pourrez switcher de persos quand vous souhaitez.
- Plusieurs biomes plus larges que d'habitude.
- Toujours du online pour faire du PVP.

En outre, et parce qu'on a l'habitude avec Square Enix, en plus de divers objets d'aide si vous optez pour le dématérialisé, sachez que 4 DLC « bien cheat » seront disponibles dès la sortie, à l'unité ou regroupés dans l'édition Digital Deluxe à 94,99€ (cette dernière propose également 48h d'accès anticipé et encore plus d'objets d'aide).

Les DLC en question :

- Des donjons pour faire pop plus facilement des monstres déjà apprivoisés mais avec un meilleur rang.
- Un mini-jeu de courses pour gagner de l'xp, des objets et de l'or.
- Un objet pour faire spawn des ennemis métallique (illimité mais 30 minutes de recharge).
- Pass VIP pour la Course Éclaireurs (plus de monstres et plus réguliers).

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publié le 14/06/2026 à 12:46 par Gamekyo
commentaires (1)
derno publié le 14/06/2026 à 13:02
j'aime pas du tout le monde en "tonneau", je pouvais le comprendre sur animal crossing DS pour des questions d'économie de ressources mais maintenant c'est un effet de style que je trouve totalement inapproprié dans un jeu d'aventure où tu as un intérêt à voir l'horizon pour t'orienter.
Gras
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Dragon Quest Monsters : The Withered World
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Nom : Dragon Quest Monsters : The Withered World
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Tose Software
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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