Les infos flash du 15/06/2025 Les infos flash du 15/06/2025

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.





Les brèves du 15/06/2026 :



- Polémique sur les publicités in-game ? Mark Darrah (ex pointure de Bioware) s'en fout et évoque que la publicité in-game genre sur les panneaux d'affichage pourrait sauver la rentabilité de certains gros projets, évoquant que c'est au média de franchir le pas et prenant exemple du cinéma où l'un des films Schtroumpfs (lequel, vous lui demanderez) a été quasi totalement financé par la pub.



- Lollipop Chainsaw RePOP a fait 400.000 ventes. Pas mal pour un remaster vite fait, surtout quand on sait que l'original n'a fait que 1 million de ventes dans le même laps de temps.



- 4 ans après sa sortie, GRID Legends (EA) sera privé de toutes ses fonctionnalités online dès le 11 septembre 2026 par la fermeture des serveurs sur supports PlayStation et Xbox. Le PC est épargné, de même que la Switch 2 et encore heureux vu que cette dernière a seulement accueilli le jeu en janvier cette année.